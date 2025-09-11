Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине: основная информация

«Чемпионат» собрал главную информацию об олимпийском квалификационном турнире. Здесь вы найдёте всё об участниках и фаворитах турнира, расписание состязаний, информацию о трансляциях, билетах.

Когда и где пройдёт квалификационный турнир к ОИ-2026

Турнир, позволяющий до сих пор не отобравшимся по спортивным причинам или получившим дополнительные квоты фигуристам квалифицироваться на будущие зимние Олимпийские игры 2026 года, пройдет в столице Китая, Пекине, в период с 17 по 21 сентября 2025 года.

Соревнования, где выступят представители женского и мужского одиночного катания, спортивных пар и танцев на льду, состоятся в Национальном дворце спорта. Он расположен в округе Чаоян в Олимпийском парке в окружении национального центра водных видов спорта и главного национального стадиона, где проходили открытие и закрытие Олимпийских игр 2022 года. Национальный дворец спорта, где и будет находиться ледовая арена, вмещает в себя 20 000 человек. Его построили к летним Олимпийским играм 2008 года и в народе прозвали «веером» – всё из-за формы здания, напоминающей традиционный китайский складной веер.

Регламент квалификационного турнира к ОИ-2026

Изначально у фигуристов было две возможности заработать квоту для своих национальных олимпийских комитетов (НОК) в индивидуальных соревнованиях: на чемпионате мира по фигурному катанию — 2025, который проходил в Бостоне с 24 по 30 марта 2025 года, и на квалификационных соревнованиях ISU (Международного союза конькобежцев) 17-21 сентября 2025 года в Пекине.

На чемпионате мира в Бостоне распределялись квоты в каждой из четырёх дисциплин фигурного катания: 24 – в мужском одиночном катании, 24 – в женском одиночном катании, 16 – в парном катании (32 спортсмена) и 19 – в танцах на льду (38 спортсменов).

Наибольшее число квот (3) в одном виде получил НОК, сумма мест двух представителей которого, занятых на чемпионате мира – 2025, составит не больше 13. В случае участия в чемпионате мира – 2025 трёх представителей НОКа в одном виде в зачёт идут два лучших места. В случае участия одного представителя НОК на чемпионате мира – 2025 НОК получает три места на Играх-2026, если его представитель займёт на чемпионате мира первое или второе место. Две квоты в одном виде получит НОК, сумма мест двух представителей которого, занятых на чемпионате мира – 2025, будет составлять от 14 до 28. Три или две квоты НОК получит в случае, если на чемпионате мира – 2025 три или, соответственно, два участника в дисциплине отобрались в произвольную программу (или произвольный танец). Одну квоту в одном виде получит НОК, сумма мест двух представителей которого, занятых на чемпионате мира – 2025, будет составлять от трёх до 10. По одной квоте также получат НОКи, которые не получили две или три квоты и представители которых располагаются далее в таблице результатов. В данном случае квоты были завоёваны для НОК, а не для отдельного спортсмена или дуэта.

Михаил Шайдоров, Илья Малинин, Юма Кагияма Фото: Maddie Meyer/Getty Images

На квалификационном турнире в Пекине будут определены обладатели оставшихся квот: пять в мужском одиночном и пять в женском одиночном катании, шесть в парном катании (три дуэта) и восемь в танцах (четыре дуэта). Каждый НОК может рассчитывать лишь на одну квоту в каждом виде. В данном случае квоты будут завоёваны также для НОК, а не для отдельного спортсмена или дуэта.

В квалификационном турнире в качестве индивидуальных нейтральных атлетов смогут принять участие по одному представителю в каждом виде (в том числе по одной спортивной паре и одному танцевальному дуэту) от Федерации фигурного катания России и по одному представителю в каждом виде (в том числе по одной спортивной паре и по одному танцевальному дуэту) от Белорусского союза конькобежцев. В случае индивидуальных нейтральных атлетов они будут завоёвывать квоту для выступления на Играх только для себя. В таком случае замены на ОИ-2026 можно будет сделать только до начала выступлений на турнире в Пекине.

Что говорят участники о квалификационном турнире к ОИ-2026

После того как стало официально известно, что двукратная чемпионка России Аделия Петросян получила нейтральный статус, необходимый для участия в отборе на Олимпийские игры, спортсменка выбрала тактику тишины и не давала никакие комментарии. Однако от лица всей тренерской группы Тутберидзе за Аделию в шоу «Каток» выступил хореограф Даниил Глейхенгауз: «Мы выбрали тактику тишины: сейчас практически не даём интервью по поводу Аделии, она не даёт интервью, мы не рассказываем о подготовке и так далее. Поэтому всё, что я могу сказать: мы выбрали две лучшие программы из тех, которые ставили и которые больше всего, по нашему мнению, «легли» на Аделии. И в которых она была органична.

«Всегда всё по-разному. Тактика зависит от множества факторов, и в данном случае мы выбрали вот такую тактику. И ещё мне кажется, что надо ориентироваться на спортсмена. Здесь мы не то что такие: «Будешь катать эти программы, и мы их не трогаем». Мы поработали и поменяли очень много — и движения, и хореографию в каждой из программ, особенно в короткой. Мы не стали выкладывать постановочный процесс, чтобы не изображать из себя, будто мы новое поставили что-то. Но работу мы проводили и до ума некоторые моменты довели», — сказал Глейхенгауз.

Двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник был больше погружен в медиапространство. Для канала центра «Сириус», где фигурист провёл часть летних сборов, он поделился некоторыми деталями своей подготовки к старту в Пекине: «Пришлось изменить немного свой привычный график и особенно подготовиться к этому турниру; пришлось мне отдыхать в апреле. С середины апреля я уже начал входить в форму. Я вхожу супербыстро в неё, поэтому где-то к началу мая я распрыгался. Уже в начале мая поставил программы, хотя обычно я этим занимаюсь тоже на месяц позже. Поэтому сейчас я уже нахожусь в очень хорошей форме. Ну, как бы всё сделал немножко раньше, чем обычно».

Не остались в стороне от комментариев и зарубежные звёзды. К примеру, чемпионка Европы Луна Хендрикс, которая пропустила прошлый сезон из-за травмы, также вовсю готовится к Пекину. Однако, по словам журналиста издания Het Nieuwsblad Мартена Дельво, бельгийка уверена, что на отборе победит именно Петросян, а не она: «Луна тоже будет в хорошей форме сейчас, она восстановилась после операции на лодыжке. Но не так хороша, как Петросян».

Фавориты квалификационного турнира к ОИ-2026

Исходя из технического контента российских фигуристов, о которых «Чемпионат» уже писал в предыдущих статьях, победить Петросян и Гуменника кому-то из других участников будет очень сложно. Даже несмотря на возможные небольшие компоненты, наши фигуристы известны своими сложными программами. Аделия за этот цикл не раз исполняла программы с тройным акселем и четверными прыжками, а Пётр накатывает программу с пятью четверными и двумя тройными акселями.

С тем, что именно россияне будут иметь звание фаворитов, также согласно большинство экспертов. К примеру, на этот счёт в эксклюзивном интервью «Чемпионату» высказался вице-чемпион Олимпийских игр Александр Энберт:

«Для них это вообще относительно проходное соревнование по уровню. Я понимаю, конечно, степень ответственности: супердавление, единственные квоты, которые у нас есть, долгое время отсутствие международных турниров. Конечно, всё в совокупности будет давить на спортсменов. Но если от этого абстрагироваться, то я уверен на 200%: для них не составит труда завоевать квоту на Олимпийские игры».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии «Матч ТВ» также согласилась с мыслью о том, что россияне должны обыгрывать всех конкурентов: «Жду, что наши спортсмены отберутся и поедут на Олимпийские игры. Лёгкого отбора не будет, потому что лёгких соревнований в принципе не бывает. Но, как бы к нам ни относились, судить будут по катанию. Жду, что мы поедем на Олимпиаду».

К этой точке зрения присоединился и серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух. «Я абсолютно уверен в наших ребятах. Если бояться такого турнира, то вообще зачем на Олимпиаду ехать? Благодаря огромной поддержке и работе внутри федерации у нас было очень большое количество разных турниров, поэтому ребята были в соревновательной форме. Конечно, международный турнир – это немного особенное, но преувеличивать уровень его участников не стоит. В женском турнире конкуренция чуть выше, однако Аделия рассматривается как одна из главных претенденток на олимпийское золото. Болеем за ребят. Фигурный лёд скользкий, всегда волнительно. Но считаю, что этот этап они точно пройдут, и пройдут очень достойно», – приводит слова специалиста ТАСС.

Несмотря на всё вышесказанное, конкуренция у Петросян и Гуменника всё же будет. За золото с Аделией схлестнутся две чемпионки Европы грузинка Анастасия Губанова и бельгийка Луна Хендрикс. У Петра уровень конкурентов пониже, однако проблем могут составить француз Франсуа Пито, экс-россияне Генрих Гартунг (Германия), Георгий Рештенко (Чехия), Семён Данильянц (Армения).

Участники квалификационного турнира к ОИ-2026

В связи с тем, что многие спортсмены завоевали свои квоты на чемпионате мира в Бостоне, на турнире в Пекине не будет главных лиц международной арены последнего четырёхлетия.

Мужчины: Семён Данильянц (Армения), Дуглас Гербер (Австралия), Маурицио Цандрон (Австрия), Евгений Пузанов (нейтральный атлет), Яри Кесслер (Хорватия), Георгий Рештенко (Чехия), Габриэль Мартинес (Эквадор), Валтер Вирттанен (Финляндия), Франсуа Пито (Франция), Эдвард Эпплби (Великобритания), Генрих Гартунг (Германия), Джарвис Хо (Гонконг), Александр Власенко (Венгрия), Диллон Джадж (Ирландия), Тамир Куперман (Израиль), Диас Жиренбаев (Казахстан), Ким Хёнгём (Южная Корея), Зе Зен Фань (Малайзия), Донован Каррильо (Мексика), Давиде Льютон-Брейн (Польша), Паоло Борромео (Филиппины), Давид Гувейя (Португалия), Ро Ён Мён (Северная Корея), Пётр Гуменник (нейтральный атлет), Ли Ю-Сян (Тайвань), Али Демирбога (Турция), Кирилл Марсак (Украина).

Женщины: София Натали Дайан (Аргентина), Виктория Алькантара (Австралия), Наргиз Сулейманова (Азербайджан), Луна Хендрикс (Бельгия), Виктория Сафонова (нейтральный атлет), Чжань Руянь (Китай), Марилена Китромилис (Кипр), Михаэла Враштякова (Чехия), Натали Лангербаур (Эстония), Анастасия Губанова (Грузия), Димитра Корри (Греция), Тж Чин Чан (Гонконг), Тара Прасад (Индия), Одри Ли (Малайзия), Анастасия Грачёва (Молдова), Андреа Монтесинос Канту (Мексика), Ники Ворис (Люксембург), Миа Риса Гомес (Норвегия), Петра Лахти (Новая Зеландия), Максин Баутиста (Филиппины), Джан-Квен Айзекс (ЮАР), Аделия Петросян (нейтральный атлет), Юлия Ловренчич (Словения), Антонина Дубинина (Сербия), Ванеса Шельмекова (Словакия), Жозефин Тальегор (Швеция), София Григоренко (Украина).

Спортивные пары: Акопова/Рахманин (Армения), Шаллер/Майр (Австрия), Чжань/Юань (Китай), Валези/Бидар (Чехия), Ковалёв/Ковалёв (Франция), Гуннарсдоттир/Пьяцца (Исландия), Нагаока/Моригути (Япония), Гамес/Коровин (Филиппины), Рём/Хан (Северная Корея), Крафорд/Крафорд (Швеция), Голиченко/Даренский (Украина), Шин/Надь (США).

Танцы на льду: Добросердова/Пеллегрини (Армения), Харрис/Чан (Австралия), Риттер/Брыкалов (Азербайджан), Ван/Лю (Китай), Кудрявцева/Каранкевич (Кипр), Валь/Казимов (Испания), Казакова/Касинский (Грузия), Игнатьева/Семко (Венгрия), Сусис/Фирус (Ирландия), Ичилов/Носовицкий (Израиль), Манни/Рётлисбергер (Италия), Йосида/Морита (Япония), Наурызова/Датиев (Казахстан), Рид/Амбрулявичюс (Литва), Стэнли/Урано (Мексика), Верхаг/ван Геффен (Люксембург), Довгаль/Кулеша (Польша), Рейтан/Майоров (Швеция), Ларсон/Капран (Украина).

Помимо двух россиян, в списке можно встретить более 20 имён, связанных с Россией, но сейчас представляющих другие сборные.

Расписание квалификационного турнира к ОИ-2026

19 сентября.

Танцевальные пары, ритм-танец – 7.15*

Пары, короткая программа – 10.30

Женщины, короткая программа – 13.00



20 сентября.

Мужчины, короткая программа – 5.00

Пары, произвольная программа – 9.30

Женщины, произвольная программа – 12.15



21 сентября.

Танцевальные пары, произвольный танец – 5.00

Мужчины, произвольный танец – 8.45

*Время начала соревнований — московское.

Где смотреть трансляции квалификационного турнира к ОИ-2026

В полном объёме турнир покажет телеканал «Матч ТВ», там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире. Олимпийская квалификация не входит в традиционную сетку иностранных турниров ISU, поэтому права на него продавались отдельно. Отметим, что это будет первое появление фигурного катания на этом ресурсе со времён сезона-2019/2020. Ранее главные лица канала объясняли это тем, что канал в первую очередь рассчитан на мужскую аудиторию. К турниру в Пекине, видимо, понимание интересов целевой аудитории поменялось. Кроме того, сайт «Чемпионата» будет вести текстовые трансляции каждого соревновательного дня с участием российских спортсменов.

Билеты на квалификационный турнир к ОИ-2026

Открытая продажа билетов стартовала лишь 9 сентября, за 10 дней до турнира. Стоимость варьируется от 600 до 7000 рублей. Приобрести их можно на сайте WAG. При этом оплатить билеты можно только в нескольких валютах — евро, доллар США и гонконгский доллар, а также с помощью лишь нескольких способов — PayPal, WeChat/AliPay.