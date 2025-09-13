«Эта медаль — самая дорогая в моей жизни». Как Туктамышева «выжила» в эпоху квадов

Лиза спустя шесть лет поднялась на пьедестал чемпионата мира после знаковой победы в 2015 году. И именно в этот момент она стала великой!

Следующим героем рубрики лучших прокатов за последние 10 лет станет фигуристка, которая «выжила» в эпоху квадов и стала настоящим символом долголетия в женском одиночном катании. И, конечно, это Елизавета Туктамышева, сумевшая снова подняться на пьедестал чемпионата мира спустя шесть лет после победы в 2015 году. Её произвольная программа не была безупречна, но выиграть конкуренцию у Александры Трусовой и уступить лишь Анне Щербаковой — дорогого стоит.

Одолела Косторную и вернулась на ЧМ спустя шесть лет

Елизавета Туктамышева и её особая история неудач с Олимпийскими играми известны всем поклонникам фигурного катания, которые в большинстве своём признают лишь титулованных спортсменов, выигравших медали крупных соревнований. Исключения, конечно, бывают, ведь любовь дарится не только за набранные баллы, но и за эксперименты с прыжками, исторические рекорды, уникальное скольжение или удивительные программы, да даже за отличное чувство юмора и приятный характер. К слову, репутация Императрицы построена на обоих аспектах, которые формируют фигуриста, — спортивных достижениях и личных качествах человека. Вот только последнее золото большого международного турнира в карьере Туктамышевой случилось аж в 2015 году, когда юная спортсменка из группы Алексея Мишина покорила всех на чемпионате мира.

С учётом той самой мрачной тенденции невезения и мимолётности карьер современных одиночниц было трудно ожидать, что Лиза сможет вернуться. Однако у Императрицы были свои планы. 24-летняя фигуристка мало того, что осталась в обойме с тройным акселем, так ещё и рвалась на чемпионат мира — 2021. Но путь к тому самому легендарному прокату был тернист: для начала ей пришлось пройти очень жёсткую конкуренцию с плеядой талантливых спортсменок в финале Кубка России. Иронично, что там она одолела другую известную трикселистку Алёну Косторную, которая, несмотря на разницу в возрасте, потеряла ультра-си раньше. Заняв четвёртое место, Туктамышева попала в заявку сборной России.

Елизавета Туктамышева в произвольной программе на ЧМ-2021 Фото: РИА Новости

Ностальгия по 2015-му неизбежно настигла Лизу в Стокгольме:

«С чемпионата Европы — 2015 здесь ничего не изменилось, если не считать условий, в которых мы находимся. Мне тут приятно находиться, знакомые стены. Непривычно приезжать на крупное международное соревнование на каток, где ты уже каталась. Но я надеюсь, что стены, в которых я уже выигрывала чемпионат Европы, помогут мне, и я уверенно откатаю», — признавалась она в интервью ФФККР.

В Шанхае весь пьедестал заняли российские фигуристки, а повторится ли эта история в другом городе — в большей степени зависело от ученицы Профессора. В короткой программе она продемонстрировала своё желание не ударить в грязь лицом и выдала отличный прокат с 3А. Он был так хорош, что даже вызвал прения среди болельщиков, считавших малую бронзу недостаточной наградой для Туктамышевой.

Обеспечила российский пьедестал с Трусовой и Щербаковой

У другой половины поклонников фигурного катания было противоположное мнение: они полагали, что Лизе будет трудно бороться с двумя признанными квадистками Александрой Трусовой и Анной Щербаковой. Именно здесь начинался извечный для дисциплины конфликт между техническим прогрессом девочек-подростков и зрелым катанием взрослых одиночниц. Однако Туктамышева, всегда имевшая проблемы со второй оценкой (при равных исходных результаты её всегда были слегка ниже), решила переписать историю со своей яркой программой «Хроники заводной птицы». Восточный вайб, стильное чёрное платье с эффектными декорными элементами и продуманная до мелочей хореография — всё это сложилось в цельную картинку, которая в итоге покорила судей. Стоит ли говорить, что средний балл Лизы за навыки катания, презентации, композиции и интерпретации музыки составил 8,7? За переходы немного ниже — 8,4, но тут заслуженно.

Тем не менее прокат не был безупречен технически. Всё-таки нервы давали о себе знать: каскад из тройного акселя и двойного тулупа Туктамышева сделала на небольшой минус, зато сольный элемент ультра-си получился чистым. На тулупе в три оборота в каскаде техническая бригада уследила недокрут в четверть, однако самой страшной ошибкой стал недокрут в 90 градусов на тройном флипе, который повлёк за собой падение. Это пошатнуло Лизу, которая и секвенцию из дупеля и тройного сальхова через ойлер смазала. И всё же она смогла собраться.

Почти все вращения на максимальный уровень (одно из них – на третий) и дорожка шагов третьего уровня помогли ей добрать часть оценки и получить итоговые 141,60 балла. Третий результат в произвольной программе, а вот по сумме она стала второй! Обошла Сашу Трусову и уступила лишь будущей олимпийской чемпионке Ане Щербаковой. Это было невероятное достижение для той, кто шагнула далеко за границу 20-летнего возраста в женском одиночном катании. Увидев свои оценки, фигуристка не сдержала слёз и выглядела крайне растерянной в «кисс энд край».

Елизавета Туктамышева в произвольной программе на ЧМ-2021 Фото: РИА Новости

«Эта медаль — самая дорогая в моей жизни. Я к ней долго шла, она была самая долгожданная. Потому что, когда другие медали завоёвывала, мне было достаточно просто. В детстве, когда выигрывала мир, — это было не так сложно. Знала, что мне нужно сделать. А вот эта медаль, когда ты шесть лет не ездишь на главные старты, и уже столько всего произошло, люди уже говорят, зачем катаешься, это всё не нужно — и тут ты берёшь серебро… Это очень осознанная победа, поэтому она и самая важная. Ты прекрасно понимаешь, сколько ты в неё вложил, как дорого она для тебя стоит», — впоследствии говорила Туктамышева в интервью Первому каналу.

Туктамышева дала надежду взрослым в эпоху квадов

Прокат Лизы со всеми его неточностями был критически важен для развития нашего вида спорта, именно поэтому эта победа равна тезису «серебро с золотым отливом». Вот только это вовсе не про медаль, не про строчку в спортивном резюме — это про нечто более глубокое: Лиза дала надежду всем взрослым фигуристкам, выступающим в эпоху квадов.

С дистанции сошли многие спортсменки, когда на сцену вышло знаменитое трио Трусова – Щербакова – Косторная. Даже Алине Загитовой и Евгении Медведевой пришлось уступить, а Туктамышева уходить не захотела, сохранила свой коронный триксель, выросла во второй оценке и смогла навязать борьбу. Она стала «Статуей Свободы для фигуристок, которые перешагнули 20-летний возраст» и своё серебро оценила как более важное, чем «подростковое» золото ЧМ-2015.

«Хочу посвятить эту победу всем женщинам в фигурном катании. Мы можем всё! Никогда не сдавайтесь, идите своей дорогой, чтобы прийти в нужное время на нужное место. Спасибо всем за поддержку и веру в меня!» — писала она на своей странице в социальных сетях и была абсолютно права.