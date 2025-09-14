Американка Лью не хочет биться за золото Олимпиады? Что показала одна из соперниц Петросян

В марте этого года Алиса Лью триумфально выступила на чемпионате мира в Бостоне и в этот момент сразу превратилась в одного из фаворитов олимпийского сезона. История возвращения американки в спорт похожа на сказку – она катается ради удовольствия, как будто бы совсем не испытывает давления и не гонится за наградами.

Но олимпийский сезон начался не совсем безоблачно – на первом же старте Lombardia Trophy Алиса вылетела за пределы тройки призёров, хотя шла первой после короткой программы и была явным фаворитом соревнований.

И может ли она превратиться в серьёзную соперницу для Аделии Петросян уже в Милане? Разбираемся вместе.

Стоит ли другим фигуристкам бояться Лью в новом сезоне?

Новая короткая программа Алисы – продолжение прошлогодней. Дизайн платья очень похож на тот, что был у фигуристки в прошлом сезоне, композиция – той же певицы Laufey.

Расстановка элементов в короткой программе намекает на реальное включение тройного акселя, этот прыжок стоит первым. В прошлом году расстановка была иной – Лью начинала с самого сложного элемента, каскада тройной флип – тройной тулуп, аксель же стоял в середине.

Ещё одно усложнение Алисы – каскад тройной лутц – тройной риттбергер, который она активно напрыгивала в межсезонье. На первом старте он вышел с переменным успехом – фигуристка устояла после второго прыжка, однако судьи отметили недокрут в «галку». Впрочем, даже это не помешало Алисе выиграть короткую программу. Напарницу по сборной Сару Эверхардт с более чистым прокатом Лью обошла за счёт оценки за компоненты.

Новое платье Алисы для короткой программы во многом повторяет прошлогоднее Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Сама произвольная программа под микс песен Леди Гаги пока не производит должного впечатления. В хореографии использованы знаковые движения из клипов певицы, но пока из-за текущего состояния и неуверенности в инвентаре программа не производит должного впечатления. Спортсменке пока явно не хватает физической формы, чтобы катать программу на скорости и справляться со всем заявленным контентом.

Такое невнятное впечатление создаётся ещё и из-за того, что в этом сезоне под Леди Гагу катается не одна Алиса – не так давно новую короткую программу представил француз Кевин Аймоз. Ему эта музыка подходит, он легко справляется со всеми фишками на скорости и совпадает с мелодиями по настроению. Алиса же пока двигается медленно и не так сильно вкладывается в презентацию – это отразилось на оценке за компоненты.

А где же тройной аксель?

В межсезонье поступала информация, что Алиса активно работает над тройным акселем, и план-максимум на сезон – это три ультра-си на две программы. Но на Lombardia Trophy Алиса пока обошлась даже без попыток акселя, однако на то были свои причины.

Как сообщает портал Golden Skate, Лью пока не тренирует тройной аксель из-за проблем с ботинками. В Бергамо американка каталась в одном старом и одном новом ботинке. Фигуристка призналась, что с починкой одного из ботинок ей помог Роман Скорняков, отец Ильи Малинина, но всё равно её прыжки не так хороши, как хотелось бы.

Материалы по теме Алиса Лью в олимпийском сезоне планирует исполнять три тройных акселя на две программы

Проиграла Лью в первую очередь сама себе – её соперницы из Японии, Рён Сумиёси и Ами Накаи, рисковали с элементами ультра-си и обе упали, так что для победы достаточно было чистого катания со стандартным контентом. Но делать выводы по одному старту пока рано. Интересно будет посмотреть на то, что Алиса покажет на этапах Гран-при – к тому моменту и форма будет получше, и образы, и проблема с ботинками всё-таки решится окончательно. Костюмы к обеим программам ещё будут дорабатывать, Алиса сообщила, что их хотят сделать более яркими.

К Олимпиаде Лью подойдёт с серьёзным багажом в виде статуса – она действующая чемпионка мира, США претендует на командное золото, и у Алисы есть шансы на то, чтобы оказаться в составе сборной. Именно это делает её соперницей Аделии, а не запредельно сложный контент – ведь в Милан наши нейтральные атлеты приедут после всего лишь одного международного старта в сезоне, без поддержки со стороны судей. Так что списывать Алису со счетов в сентябре точно не стоит.