Главная Фигурное катание Статьи

Итоги Lombardia Trophy: Малинин катает на базе Щербаковой и Чена, нестабильные соперники, у Гуменника шансы на бронзу

Малинин уничтожает ISU. Его победа на Олимпиаде со скандальными рекордами — вопрос времени
Екатерина Авдонина
Итоги Lombardia Trophy
Аудио-версия:
Комментарии
И даже если у Ильи не всё гладко, у его соперников проблем ещё больше. Гуменнику нужно срочно включаться в борьбу за бронзу!

За неделю до ключевого олимпийского отбора в Пекине состоялся не менее важный турнир — Lombardia Trophy — традиционный «челленджер» ISU, который мог остаться без внимания, если бы не превратился в мини-Олимпиаду за счёт звёздных участников, которые наверняка поборются за медали главного турнира четырёхлетия. В мужском одиночном катании в Бергамо подобрался такой состав, что назвать это соревнование «проходным» язык не повернулся бы. Приехал в северную Италию и Илья Малинин — человек, который ближе всех к олимпийскому золоту.

Гениальный американец показал невероятную готовность к Играм, а ещё в своей обыкновенной дерзкой манере бросил вызов всему Международному союзу конькобежцев. Кажется, его победа, когда она случится, будет иметь скандальный оттенок и войдёт в историю как самая безумная. Тем временем накал страстей может возрасти, когда Пётр Гуменник включится в борьбу за бронзу, ведь пока у прямых конкурентов серьёзные проблемы.

Наперекор ISU: Малинин ломает стереотипы в программах

Воспитанники Рафаэля Арутюняна регулярно идут наперекор закостеневшим представителям классического фигурного катания. Действующий олимпийский чемпион Нэйтан Чен в своё время также был невероятным открытием — атлетичным спортсменом со сногсшибательной техникой и делано равнодушным отношением к «красивостям» в программах, которые считались эталоном. Золотой фонд Чен намеренно избегал, а если и брал эти композиции и сюжеты, то адаптировал под себя.

Нэйтана откровенно критиковали за нескладность, отсутствие гибкости, странные костюмы (как, например, водолазка его хореографа Ше-Линн Бурн) и, конечно, не столь выразительные постановки, как у его соперников. Именно поэтому на первых порах вторая оценка у американца стабильно страдала, из-за чего спекуляции о невозможной конкуренции с великим Юдзуру Ханю усиливались. Однако Чен словно и не замечал их и продолжал прогрессировать, оставаясь верным себе.

Нэйтан определённо нашёл свой стиль, улучшил танцевальные навыки и смело вышел на пекинский лёд со своим восхитительным «Рокетмэном». Элтон Джон — это классика, но в исполнении ученика Арутюняна она превратилась в гимн революции в фигурном катании. Смесь рока, хип-хопа и рэпа была почти нереальна для победного проката на самом консервативном старте всех времён. И тем не менее ставка Рафаэля Владимировича и его подопечного сработала. Это была феерия.

«Поначалу я был настроен немного скептически, поскольку удачных попыток интерпретации хип-хопа в фигурном катании не так много. Но Сэм (Шуинар. — Прим. «Чемпионата») привёл совершенно убойный аргумент, спросив: «Чем мы рискуем, если речь идёт о последних 30 секундах постановки?» К тому же это не какой-то случайный фрагмент рэп-музыки, это всё та же самая композиция «Бенни и Джетс». По-моему, получилось весело», — делился своими впечатлениями о программе Чен в интервью Елене Вайцеховской.

В итоге Нэйтан взял заслуженное золото, однако сделал он ещё и кое-что более важное — проложил дорогу своему одногруппнику, молодому и голодному до побед Илье Малинину. Этот фигурист оказался более дерзким, чем его предшественник и вписал своё имя в историю за счёт четверного акселя. И, конечно же, нарвался на более ожесточённое сопротивление судей, которые отчаянно держались за привычные устои в нашем виде спорта. Арбитры «давили» технического революционера, наказывая за несбалансированные программы с отсутствием интересной хореографии и недостатком артистической подготовки.

Малинин намёк понял и начал масштабную работу над собой, но только вот не так, как хотелось бы всем «старообрядцам»: Илья пошёл ещё дальше и в прошлом сезоне представил две уникальные постановки: одну под лиричный рэп, а вторую —под постхардкор. В короткой программе спортсмен поразил проникновенной балладой про бегство от внутренней тьмы и гордыни, а в произвольной показал настоящее театрализованное шоу — вампирскую сагу с мощным экстрим-вокалом.

Каждое из этих событий не было случайным — так шла долгая и упорная подготовка к нынешнему моменту, в котором стало очевидно — Илья Малинин готов стать следующим олимпийским чемпионом, а заодно разрушить все стереотипы в фигурном катании. Его новая короткая программа собрала всё лучшее из протестов, которые американец делал годами. Она поставлена под саундтрек к игре Prince of Persia: The Lost Crown и на первый взгляд является примером идеальной постановки с восточными мотивами.

В первые секунды Илья продемонстрировал характерную хореографию — с невероятно пластичными подвижными руками, чего раньше за Малининым не наблюдалось, и чётким корпусом, и с этим тоже были проблемы, — сейчас же фигурист сделал сумасшедший апргрейд своих навыков и приблизился к рекордным для себя оценкам за артистизм. В прокате он блестяще исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп во второй половине, но, наверное, впервые за историю его выступлений на прыжки не хотелось смотреть, ведь то, что показывал Илья на других элементах, было в разы интереснее.

Композиционно программа оказалась разделена на две части: в первой Малинин постепенно растил драматический накал, не забывая про чистоту линий, чёткость шагов и точность вращений, а во второй он пошёл вразнос, сменив восток на запад за счёт ритмичной рэп-партии. Что показательно, хореография спортсмена оказалась компиляцией лучших находок других топовых фигуристов: «руки Клеопатры», наверное, один из известнейших приёмов для отработки восточной тематики, однако слишком уж они похожи на то, что показывала Анна Щербакова в программе под The Songs of Distant Earth Кирилла Рихтера, а «рэп-руки», «хип-хоп-бёдра», скользящее движение с расставленными ногами — это прямое наследие Нэйтана Чена.

В программе Малинина было много таких пасхалок, но все они были адаптированы Ильёй. Если до недавнего времени запрещённое сальто, то органично вплетённое в прокат, а не сделанное в качестве финального акцента, если новый яркий элемент, то raspberry twist, лично изобретённый двойной бедуинский прыжок с винтом, если же эффектная закрывающая позиция, то стойка на одной руке в лучших традициях нижнего брейк-данса. Получилась квинтэссенция из дерзости и превосходства — оно и понятно, ведь Илья Малинин по-прежнему соревнуется только с самим собой.

Малинин обещал «семиквадку», но не покорил даже «пятиквадку»

108,87 балла — результат, с которым фигурист мог выйти, парочку раз упасть в произвольной программе и всё равно выиграть — настолько невпечатляющими были выступления ближайших преследователей. Тем не менее американец приехал на этот старт абсолютно не ради медали, а чтобы как обкатать программы, так и проверить качество подобранного технического набора. От спортсмена ждали чего-то скандального, ведь ещё совсем недавно он обещал «семиквадку».

До Ильи борьба с судьями также велась Нэйтаном Ченом, который ещё в 2018 году радел за «шестиквадку». Не то чтобы его «зажимали», ведь спортсмен и сам ошибался, но оценки всё же были ниже ожидаемого. С приходом же молодого гения с русскими корнями стало очевидным некоторое недовольство перекосом в стороны прыжков. И Малинин, и Александра Трусова испытали последствия своего «неподобающего» выбора. Саша проиграла, а Илья не собирался мириться с этим, поэтому снова решил прыгнуть выше головы и стал заходить на «семиквадку». Арбитрам идея не была по нраву, поэтому на табло стабильно загорались нелицеприятные оценки, а в протоколах пестрили недокруты.

Казалось, в олимпийский сезон Илья мог бы стать тем, кто окончательно сломает систему, и подарит миру новый рекорд с его именем. Однако в Бергамо Малинин не стал рисковать: во главу угла встала философская программа про познание собственного «я». «Самая глубокая мудрость заключается в том, чтобы знать, что ты на самом деле ничего не знаешь» — с таких слов началась программа, вероятно описывая внутреннее состояние Ильи.

Фигурист постарался выложиться на полную, но, будем откровенны, даже если временами постановка заставляла мурашки бегать по коже, в сравнении с короткой произвольная оказалась слабее по эмоциональности. Она — обычная в своей сущности, с красивой мелодией, перемежающейся загадочным речитативом, но со стандартизированной хореографией: единственная запоминающаяся на данном этапе фишка — это сальто на одну ногу.

И всё же Малинину она подошла как нельзя лучше, ведь «натягивать» на него безликую лирику ещё хуже. Символично, что перед стартом Илье включили не ту музыку («Турандот», предназначавшуюся Юме Кагияме), и всеобщее удивление было показательным. Представить конкретно этого спортсмена, максимально резко-атлетичного, с плеядой разнообразных трюков и ультра-си, трудно, да и не нужно. У него свой путь.

В прокате не всё удалось Малинину. Он исполнил четверной флип, четверной лутц с небольшой дрожью на приземлении, на квад-тулупе допустил помарку, зато сложнейший каскад из сальхова в четыре оборота и трикселя сделал филигранно. В итоге случилась не самая успешная «пятиквадка» — меньше, чем ожидали, и больше, чем у кого бы то ни было. За своё выступление Илья получил 197,78 балла, в сумме — 306,65.

Малинин едет побеждать, а Гуменнику пора включаться в борьбу за бронзу

Золото. Гениальный американец, очевидно, идёт за своим олимпийским золотом — со скандальным рекордом по части «семиквадки» с квакселем или нет, но это произойдёт. А вот далее начинается самое любопытное: второе место за собой застолбил японец Юма Кагияма, который показал феноменальную постановку «Турандот» и ещё более феноменальную техническую неготовность. После травмы фигурист катал облегчённый контент, однако даже с ним не справился на 100%.

Один чистый квад — казалось, с таким набором он и до призов не доберётся, но судьи так не посчитали — стабильно высокие оценки GOE улетели в космос. Поэтому можно смело констатировать: преференции арбитров будут помогать безусловно талантливому, но технически ограниченному (до тех пор, пока он не вернётся в пиковую форму) японцу подниматься верх в турнирной таблице. Тем же, кто останется позади, придётся пройти «мясорубку». Включая Петра Гуменника.

Изначально специалисты полагали, что россиянин ни при каких условиях не сможет зацепиться за пьедестал, но мини-Олимпиада на Lombardia Trophy доказала обратное, более того — Пете пора включаться в борьбу за бронзу, так как конкуренты нестабильны, переживают кризисы морального и физического характера. Сюн Сато улетел после короткой программы во вторую разминку, а в произвольной программе чисто приземлил три квада, включая лутц, и два трикселя. Адам Сяо Хим Фа снова расклеился, равно как и Маттео Риццо.

Зато надежду в итальянцев вселил Николай Мемола, чей прокат был крепким. Као Миура показал интересную постановку, однако допустил прилично ошибок. Гуменник вполне способен со всеми ими сражаться — его форма сейчас выглядит убедительнее, особенно с «пятиквадкой», которую нужно лишь дошлифовать. Единственное слабое место ученика Вероники Дайнеко — метания с программами. Но и это решаемо.

Комментарии
