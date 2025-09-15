«Это творчество Ирины Костылевой». Что не так с платьем лучшей юниорки страны?

Её новый костюм и программа не были согласованы с тренерским штабом.

Победительница чемпионата России – 2025 среди юниоров Елена Костылева представила на первенстве Московской области новую короткую программу под хиты известной исполнительницы Леди Гаги. Постановкой занималась Екатерина Митрофанова, тренер академии Евгения Плющенко, а Елизавета Нугуманова помогала с отработкой программы. Ещё в июне тренерский штаб делился процессом подготовки, и тогда выбор музыки вызвал у публики недоумение. Однако композиции оказались лишь цветочками по сравнению с костюмом в откровенно будуарном стиле. Складывается впечатление, что против подобной сексуализации 13-летней спортсменки выступают все, кроме её матери.

У автора идеи была совершенно другая задумка

В короткой программе Костылевой звучат треки Леди Гаги Poker Face и Bad Romance, смысл которых далёк от наивных представлений о первой любви. В исполнении юной спортсменки постановка выглядит пошло и вульгарно. Дополнительное раздражение вызывает костюм: имитация корсета в красно-чёрных тонах, которое дополняют красные перчатки, короткие шорты с юбкой и чёрные колготки. Все детали лишь подчёркивают экстравагантность образа.

Мама фигуристки Ирина Костылева смотрит на ситуацию иначе. В соцсетях она восторженно писала: «Мы не хотели повторять костюмы Леди Гаги, но взяли её стиль — корсет, лайкра, шорты — и адаптировали под нашу красотку Леночку».

Елена Костылева Фото: t.me/team_kostyleva

Яна Рудковская заявила, что тренерский штаб категорически не согласен с нынешними программой и костюмом: «Команда «Ангелов Плющенко» никакого отношения к компоновке музыки и костюму не имеет. Изначально у автора идеи номера Лизы Нугумановой была совершенно другая концепция и другие эскизы. В июне Ирина Костылева потребовала полностью отстранить Лизу от постановочного процесса. Мы были с этим категорически не согласны, но выполнили её требование. После этого Ирина сама всё изменила: и музыку, и костюм».

Рудковская также подчеркнула, что Евгений Плющенко, Екатерина Митрофанова и Елизавета Нугуманова считают образ крайне спорным: «Но спорить с Ириной Костылевой — себе дороже. Мы предоставили ей свободу выбора, а теперь посмотрим, что скажут судьи: оставят ли они этот номер и костюм на сезон или потребуют изменений. А вот прислушается ли Ирина — большой вопрос!»

Сама Нугуманова также отметила, что не имеет отношения к нынешнему костюму: «Моя любимая команда «Арт-Блеск» предлагала Лене массу вариантов платьев. Я к костюму Лены не имею никакого отношения».

Как такое может быть, что ни один из специалистов не причастен?!

Костылева-старшая не впервые идёт наперекор здравому смыслу

Скандалы с участием Ирины Костылевой — не новость. Её публичные выпады начались ещё во времена, когда Лена тренировалась у Этери Тутберидзе. Тогда мать юной фигуристки устроила конфликт вокруг истории с йогуртом и Маргаритой Базылюк, позволяла себе резкие высказывания в адрес юной спортсменки и утверждала, что именно Риту «тащат на пьедестал».

После перехода Лены в академию Плющенко новый объект для нападок нашёлся быстро — семья Софьи и Никиты Сарновских. По словам Костылевой-старшей, именно они распускают слухи о её дочери, мешают тренировкам и даже «устраивают травлю» в школе Плющенко. В соцсетях Ирина публиковала так называемые «разоблачения», утверждая, что Сарновские требуют «убрать Костылеву с дороги».

Софья Сарновская Фото: РИА Новости

Минувшим летом мать Елены обвинила тренерский штаб в том, что травмированная дочь получает меньше внимания, чем недавно перешедшая во взрослые Софья Сарновская. Она направила жалобы с подробным перечислением дат и времени тренировок обеих спортсменок. При этом сама Лена, не имея допуска от врачей, продолжала кататься под руководством матери по воскресеньям на других катках.

Даниил Глейхенгауз, отвечая на вопрос, как штабу Тутберидзе удавалось работать с Костылевыми, заметил: «Когда у тренера есть выбор между очень талантливым спортсменом и спокойной рабочей атмосферой, он выберет свою спокойную работу».

Возможно, именно скандалы со стороны мамы станут причиной того, что действительно талантливая Елена Костылева в итоге покинет фактически единственную сильную команду, которая ещё готова с ней работать. Если ситуация не изменится, риск досрочного завершения карьеры станет более реальным.