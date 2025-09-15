Наша фигуристка — одна против всех? Петросян будет отбираться на Олимпиаду без тренеров

Пекинская неделя в фигурном катании стартует с шокирующих новостей. На олимпийский отборочный турнир Аделия Петросян поедет без сопровождения тренеров – всё из-за того, что Даниила Глейхенгауза не допустили до квалификации в Пекине.

На первом международном старте после возвращения наша фигуристка будет выступать одна. Как так вообще вышло?

«Первая реакция была, конечно, шок. Я даже представить себе не мог, что могу не подойти по каким-то критериям. Всегда старался быть максимально корректным, аккуратным в высказываниях, и мы вместе с тренерским штабом и федерацией выбрали меня именно для того, чтобы не было никакого риска. Казалось, что это самое правильное решение. Тем не менее меня не допустили», — цитирует Глейхенгауза портал «РИА Новости Спорт».

По регламенту, нейтрального атлета может сопровождать один наставник. Из речи Глейхенгауза следует, что вместе с Петросян официально заявляли именно его, и решение теперь невозможно оспорить, даже узнать причины не получится. Повлияло ли давно отгремевшее дело с допинг-скандалом вокруг Камилы Валиевой, случился ли донос и на что вообще кто-то мог донести, способ ли это давления на фигуристку – большой вопрос, ответ на который мы вряд ли когда-то узнаем.

Хореограф признался, что в первые несколько дней очень тяжело переживал свой недопуск. «Ситуация получилась странная: ISU допустил тренеров в тех видах, где спортсмены были не допущены. В нашем случае спортсмена допустили, а тренерскую заявку — нет. Для нас это было особенно болезненно, ведь мы готовились как единая команда», – сказал Глейхенгауз.

Даниил Глейхенгауз на предолимпийских сборах в Красноярске Фото: Страница Даниила Глейхенгауза в соцсетях

С Олимпиадой ситуация будет другая – та же Этери Тутберидзе отправится в Милан как тренер грузинского фигуриста Ники Эгадзе. А вот в Пекин никто из учеников Этери Георгиевны не поедет. В теории мог бы Морис Квителашвили, ведь у Грузии было право на вторую квоту в мужском одиночном катании – однако возрастной спортсмен возобновил карьеру только ради выступления на командном чемпионате мира и затем вернулся к тренерской работе.

По словам Александра Жулина, которому заранее сообщили, что на турнир в Пекин он поехать не сможет, Петросян не будет на отборе в абсолютном одиночестве. «Аделия справится. Всё нормально будет, там будет массажист. У меня пару так же не допустили по непонятным причинам. Я был в таком же шоке», – приводит слова тренера «РИА Новости Спорт».

Равноценной заменой это точно не назовёшь, настраиваться на выступления и тренироваться фигуристке придётся самостоятельно. Возможно, на помощь придёт Вероника Дайнеко – по информации «Чемпионата», именно с ней на отбор в Пекин должен отправиться другой нейтральный атлет Пётр Гуменник. Но Петросян может справиться и самостоятельно.

Что интересно, в карьере Аделии был опыт выступления на соревнованиях без тренеров. Причём именно на этом старте – этапе Кубка России в Перми в 2021 году – Петросян не побоялась зайти на два четверных риттбергера и стала первой девушкой, приземлившей этот прыжок.

«Просто тогда у тренеров были другие важные старты, поэтому я сама договорилась, чтобы в Пермь меня отпустили одну. Было два варианта — либо ехать без тренеров, либо вообще сняться. Я выбрала первый», – рассказывала Петросян уже после турнира в Перми.

Хочется пожелать удачи и стойкости Аделии в Пекине. Такая сильная спортсменка, как она, точно не испугается испытаний подобного рода.