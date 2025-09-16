«Акатьева дарила мне слаймы!» Кимми Репонд — о тренировках с Мишиным, моде и Олимпиаде

Кимми Репонд впервые заявила о себе в 2023 году, когда сумела выиграть бронзовую медаль на чемпионате Европы — и это был её первый взрослый сезон! В дальнейшем результаты швейцарской фигуристки оставались средними, но внимание публики 18-летняя спортсменка сумела сохранить. Начнём с того, что Кимми достаточно высокая для одиночницы: её рост 174 см! Разумеется, прыжки с такой высоты даются нелегко.

Кроме того, Репонд обладает приятной внешностью и в свободное время успешно работает моделью. Однако спорт для нее остаётся в приоритете. В летнее межсезонье швейцарская фигуристка пообщалась с «Чемпионатом». В своём первом интервью для российских СМИ Кимми рассказала о тренировках с Алексеем Мишиным и Этери Тутберидзе, вспомнила, почему выбрала именно фигурное катание — один из самых эстетичных видов спорта, а также поделилась планами на будущее, в том числе мечтами об участии в Олимпиаде.

«Хочу поехать на Олимпийские игры и войти в топ-6»

— Как тебе в Оберстдорфе и что особенного в этом месте?

— Я живу в Базеле, а сюда, в Оберстдорф, приезжаю в течение сезона и летом к своему тренеру Михаэлю Хуту. Но мой дом — в Швейцарии. Когда приезжаю, обычно снимаю разные апартаменты. Мне не приходится искать, где остановиться — всё всегда организованно. Однако я каждый раз жду приезда сюда с нетерпением. Мне очень нравится Оберстдорф, он для меня особенный.

— А сколько времени в году ты проводишь здесь?

— В среднем три-четыре месяца. В прошлом году я была тут около двух-трёх месяцев: два месяца летом и несколько дней во время сезона.

Адам Сяо Хим Фа и Кимми Репонд Фото: Из личного архива Кимми Репонд

— Расскажи о программах на сезон.

— Стиль короткой программы сильно отличается от того, что я делала раньше. Такого у меня ещё не было. Часть музыки для дорожки шагов выбрала моя сестра Жероми. Она нашла её год или два назад. Я отправила её Дэвиду Уилсону, постановщику моей программы, и он подобрал композицию для первой части. Думаю, они очень хорошо сочетаются друг с другом. Мне безумно нравится кататься под эту музыку.

Произвольная программа – более классическая и напоминает ту, что я исполняла два года назад. Эта музыка мне очень близка, особенно первая часть, потому что раньше слышала её у других фигуристов на соревнованиях. Она мне понравилась, и я решила взять её для своей программы.

— А что будет в произвольной программе?

— В произвольной более классическая музыка: White Flowers Take Their Bath by Meredi, Mari Samuelsen, Scoring Berlin, Jonathan Stockhammer.

— Этот сезон — олимпийский. Какие цели ставишь перед собой?

— Моя цель — поехать на Олимпийские игры и войти в топ-6. И я очень хочу попасть на пьедестал на этапе Гран-при. Для чемпионата мира цель такая же, как и для Олимпиады, — войти в топ-6.

Алексей Мишин Фото: РИА Новости

«Работа с Мишиным запомнилась: нравилось тренироваться с ним!»

— Как ты начала заниматься фигурным катанием?

— Я начала кататься примерно в пять лет. Видела, как фигурным катанием занимались мои старшие сёстры, и мне тоже захотелось. Родители решили, что я должна попробовать себя в разных видах спорта, чтобы не ограничиваться только фигурным катанием. Поэтому я перепробовала многое: плавание, гимнастику, балет, игру на пианино. В итоге довольно быстро выбрала фигурное катание и фортепиано. Мне очень нравились эти занятия. Но когда окончила среднюю школу и перешла в старшую (мне тогда было 13 лет), совмещать фигурное катание и музыку стало слишком тяжело. И я решила полностью сосредоточиться на фигурном катании.

— То есть фигурное катание победило музыку?

— Мне нравились и то, и другое. Но в фигурном катании было больше возможностей для развития. Когда играешь на пианино, у тебя всего несколько нот, которые ты снова и снова повторяешь. А в фигурном катании я занималась по четыре-шесть часов в день, и каждая тренировка была уникальной — ни одна не повторялась. Каждый час требовал новых усилий, всегда находилось что‑то, над чем можно было работать.

— Знаю, что ты ездила в Россию и для занятий фигурным катанием, и для игры на пианино. Это было до того, как выбрала спорт?

— Да, я ездила в школу Тутберидзе. В то время у меня в России был концерт, и я подумала: «Можно ли где-то потренироваться?» Так я нашла школу Этери Георгиевны и занималась там около двух недель — это было примерно восемь лет назад. Второй раз поехала в Россию уже для тренировок с Алексеем Мишиным. Это было в 2021 году. Тогда окончательно решила сосредоточиться на фигурном катании.

— Это было во время ковида?

— Сразу после. У меня начинался юниорский Гран‑при. Первый год юниорского Гран‑при был отменён, и поездка состоялась летом 2021 года.

— Какие у тебя остались впечатления от работы с Тутберидзе и Мишиным?

— Когда тренировалась у Этери, была совсем маленькой — 9 или 10 лет. Многого уже не помню. Но работа с Алексеем Мишиным запомнилась. Мне очень нравилось тренироваться с ним. Мы занимались около двух недель, и это был очень интересный опыт. Всегда любопытно увидеть, как проходят тренировки в разных странах, и сравнить их. Я также бывала в «Крикет-клубе» у Брайана Орсера.

Кимми Репонд в Петергофе Фото: Из личного архива Репонд

— А как было у Этери Тутберидзе?

— Это было так давно, что сравнить не с чем. Я была слишком маленькой. Помню, что общалась с несколькими девочками из младшей группы. Остальным было по 12-13 лет. Большинство из них сейчас выступают на соревнованиях, но я не уверена, что тренировалась с ними. Софья Акатьева тогда была одной из моих подруг, пока я занималась у Этери. И дарила мне слаймы — они тогда были популярны. Нам было очень весело в перерывах — мы постоянно ими обменивались. Со старшими девочками почти не общалась: я была в младшей группе, времени не хватало. Однако они всегда относились ко мне доброжелательно, хоть я и знала их не близко.

— Ты поддерживаешь с ними общение сейчас?

— Нет, не так часто.

Этери Тутберидзе Фото: РИА Новости

«Нравится работать моделью, но фигурное катание в приоритете»

— Поговорим о твоей работе моделью. Что ты считаешь своей самой большой удачей в этой сфере?

— Для меня это сейчас скорее хобби. Работать моделью мне очень нравится, но я занимаюсь только тем, что можно совмещать с фигурным катанием. Есть много интересных модных шоу, в которых я могла бы участвовать, однако это всегда совпадает с соревнованиями. Для меня фигурное катание в приоритете. Каждый раз, когда модельная работа пересекается с тренировками и стартами, я выбираю спорт. Но в свободное время и в межсезонье стараюсь заниматься и этим.

Думаю, для меня важно иметь занятие, помимо фигурного катания, потому что, если всё время думать только о спорте, можно перегореть. Сейчас я уделяю больше внимания модельной деятельности. Позже хочу изучать медицину. Но совмещать фигурное катание и медицину невозможно: в университете очень много обязательных занятий, а если в это время у меня будут соревнования или Гран‑при, то придётся пропускать и, скорее всего, пересдавать весь год. Такой возможности у меня пока нет. Поэтому сейчас приоритет — фигурное катание и модельная работа.

— Ты сотрудничаешь с агентством?

— Да, уже полгода. На подиум пока не выходила. Каждый раз показы совпадают с моим спортивным графиком. Но я бы очень хотела попробовать. Плюс я участвую в фотосъемках.

— Как стилисту мне особенно это интересно. Давай поговорим о моде. Тебе вообще нравится эта сфера?

— Да, очень. Она во многом похожа на модельный бизнес.

Кимми Репонд Фото: Из личного архива фигуристки

— Некоторые модели совсем равнодушны к моде, а другие, наоборот, увлекаются, им мало моды на работе.

— Да, это про меня. Мне всегда нравилось наряжаться. Даже в детстве мы с подругами устраивали фотосессии в саду. Это всегда было моим увлечением.

— Какой у тебя любимый стиль или дизайнер?

— Трудно сказать, потому что предпочтения меняются каждый день. Я люблю носить платья. Их у меня очень много. Каждый раз, когда хожу по магазинам с подругами, думаю – хватит покупать платья, но в итоге всё равно беру новое. Есть много вещей, которые я хотела бы купить, однако в итоге снова выбираю платье.

«У меня нет никаких ограничений в еде — калории не считаю»

— Какие бренды тебе нравятся?

— Их очень много. От дорогих брендов у меня нет платьев, но очень нравится Louis Vuitton. Ещё после чемпионата мира в Монреале я купила туфли от Louboutin.

— На каблуке?

— Да. Это единственные реально дорогие туфли, которые я когда-либо покупала. Но после этого у меня вырос размер ноги, пришлось менять и коньки, и всю обувь. В итоге эти туфли мне стали малы. Возвращать их в магазин было уже поздно, хоть я их никогда не носила. Нашла фигуристку, которой они подошли, и привезла их ей на Nebelhorn Trophy. Надеюсь, она будет их носить.

— Но ведь про туфли Louboutin говорят, что они «для сидения, а не для ходьбы».

— На самом деле, они очень удобные. Но, конечно, не тогда, когда малы.

Кимми Репонд Фото: Из личного архива фигуристки

— Раз у нас такое девчачье интервью, может, поговорим о бьюти‑теме? Увлекаешься ли ты косметикой? Есть какие-то лайфхаки?

— Честно говоря, не особо много уделяю внимания уходу за кожей. У меня есть крем Lubex, который я всегда наношу. Иногда делаю маски, но не регулярно. А вот макияж люблю. В обычной жизни, особенно на тренировках, не крашусь. Но на мероприятия всегда с удовольствием делаю макияж и пробую что-то новое.

— А что насчёт питания? У тебя есть спортивная диета?

— Я стараюсь есть достаточно белков и углеводов. Никаких строгих ограничений по калориям у меня нет. Также слежу, чтобы в рационе было достаточно витаминов. Всё зависит от настроения и от того, где я нахожусь. Когда тренируюсь в Германии — питание одно, дома — другое. На соревнованиях тоже свои особенности.

— Есть любимая кухня?

— Да, очень люблю японскую, особенно суши. Даже в Италии не могла удержаться и ела суши. Но в целом мне нравятся разные кухни, нет такой, которая бы не пришлась по вкусу.

— В Германии готовишь сама?

— Да, в основном сама. Иногда хожу в рестораны, но чаще готовлю дома. У меня нет никаких ограничений в еде, главное, чтобы было достаточно белков и углеводов. Калории я не считаю.