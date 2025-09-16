С шестого на первое место! Этот прокат сделал Дикиджи чемпионом России и запасным на ОИ

В условиях отстранения российских фигуристов от международных стартов борьба за главный титул сезона — чемпиона России — идёт буквально на пределе возможностей. В ней уже два года участвует Владислав Дикиджи. В сезоне-2023/2024 он уступил победителю Евгению Семененко всего один балл. Однако на чемпионате России 2025 года, во втором взрослом сезоне, Владислав с значительным отрывом занял верхнюю ступень пьедестала.

В рубрике «Чемпионата», посвящённой лучшим программам последнего 10-летия наших фигуристов, мы не могли пройти мимо выступления Дикиджи, ставшего триумфатором страны. Из-за авторских прав видео прикрепить к статье мы не можем, но вы легко найдёте его в интернете. Приятного просмотра!

Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

Оправдал звание лидера

Владислав Дикиджи подходил к чемпионату России, который состоялся в период с 19 по 22 декабря 2025 года в Омске, в качестве одного из фаворитов. Это было связано с успешными выступлениями фигуриста на протяжении последних лет внутри России. В сезоне-2023/2024 Влад, только выйдя из юниоров, единственным из российских одиночников неожиданно для всех выиграл два этапа Гран-при. Конечно, это позволяло ему бороться за самые высокие места и на национальном первенстве того года.

Однако там Дикиджи не справился с давлением, которое на него свалилось. Будучи лидером после первого дня соревнований, в произвольной программе на последнем каскаде Дикиджи прикрепил к тройному лутцу лишь одинарный аксель. Это стоило ему победы: в итоге Влад уступил тогдашнему действующему чемпиону России Евгению Семененко всего один балл!

Сезон-2024/2025 должен был показать, действительно ли Влад был лидером, а также воспринимался как один из важнейших для всей будущей карьеры спортсмена и понимания его места в мире фигурного катания. Победной поступью, снова выиграв оба этапа Гран-при, Дикиджи был полностью настроен на триумф на чемпионате России. Но уже с первого дня всё пошло не по намеченному плану. Спортсмен неожиданно остался лишь шестым после короткой программы, неудачно приземлив свой коронный четверной лутц. Казалось бы, что делать в такой ситуации — опустить руки и пусть будет, как будет?

Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

Но Влад сдаваться не собирался, поэтому на произвольную программу он вышел с особым настроем. Музыка постановки начиналась с знакомых всем нот Бетховена — «К Элизе» (в современной обработке). Под её звуки Дикиджи сначала выполнил несколько характерных движений, а затем уверенно приступил к исполнению четверного лутца, за который получил прибавку почти в четыре балла. Сразу после этого последовал ещё один легко выполненный четверной прыжок — флип, также высоко оценённый технической комиссией.

Далее музыка сменилась на более протяжную и лирическую. Приземлив каскад четверной сальхов — тройной тулуп, а затем сольный тройной аксель, Влад отразил перемену настроения с помощью акцентных движений рук, «корабликов», протяжек и других хореографических элементов.

Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

Неожиданно мелодия закольцевалась и словно возвращала нас к началу — к тем самым знакомым нотам, только ещё более ускоренным и ярким. В такт им Дикиджи исполнил ещё два каскада — четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов и тройной лутц — двойной аксель, а затем завершил прыжковые элементы уверенным тройным лутцем.

После этого музыка стала громче и мощнее, что было необходимо для дорожки шагов и хореографической секвенции, размещённой в конце программы Дикиджи. Всем известно, что фигуриста трудно назвать мастером второй оценки. В первом взрослом сезоне все отмечали, что он пока не научился работать руками и просто размахивал ими, как «регулировщик» (слова Ильи Авербуха — прим. ред.). Однако в этот раз было заметно, что по сравнению с прошлым годом Влад проделал большой путь и стал двигаться гораздо пластичнее и живее. Непрыжковые элементы — например, вращения — давались ему всё так же тяжело и забирали много сил, однако уже были выполнены качественно и позволили получить нужные четвёртые уровни.

Поднялся с шестого места

В конце своего проката Владислав, несмотря на безошибочное исполнение всех элементов и отсутствие падений, всё же не был полностью доволен собой и выдохнул: «Блин!». В то же время Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования, воскликнула: «О боже, какая красота! Дикиджи прыгал гениально, гениально катался. Я даже не представляла, что он сможет выполнить и лутц, и флип, и сальхов. Просто необыкновенный парень появился в стране! Нельзя не признать этого». Тренер Дикиджи, Олег Татауров, обычно скромный и сдержанный, после проката активно хлопал своему ученику в знак поддержки. По дороге в раздевалку Влад поделился с наставником интересной мыслью: «Сейчас упаду». Видимо, он действительно выложился полностью в этой борьбе.

Однако есть и обратная сторона — за все усилия он заплатил сполна. За произвольную программу Дикиджи набрал 200,82 балла: 110,67 — за технические элементы и 90,15 — за компоненты. В сумме это 297,10 балла. И, несмотря на то что после него выступили ещё пять участников, никто так и не смог свергнуть Дикиджи с пьедестала победителя. Никому из соперников не удалось приблизиться к гроссмейстерскому рубежу в 200 баллов за произвольную программу. Ближайший преследователь, Глеб Лутфуллин, в сумме набрал лишь около 285 баллов за обе программы.

Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

Возможно, Влад изначально не верил, что сможет надолго удержаться на вершине. С другой стороны, на чемпионате России 2024 года, где он занял второе место, борьба за медали между ним, Гуменником и Семененко велась в диапазоне 292-295 баллов.

Успех Дикиджи отметили многие представители российского фигурного катания. Бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова поделилась с «Чемпионатом» своим мнением: «Владислав Дикиджи для меня — прорыв года. Это спортсмен, за которым будущее мужского одиночного катания. Он выиграл чемпионат России, несколько сезонов демонстрирует высокий уровень, а на тренировках у него уже есть четверной аксель. Надеюсь, скоро увидим этот элемент на соревнованиях».

Тренер Катарина Гербольдт также рассказала «Чемпионату», что победа Дикиджи стала для неё неожиданностью. Она отметила, что молодым фигуристам без громкого международного имени, которого у Влада пока нет, выступать проще, так как на них не лежит такого давления: «Для меня всё-таки была неожиданностью его победа. Я склонялась к тому, что первое место займут Марк Кондратюк или Евгений Семененко. Видела, что они между собой будут разыгрывать первое место. Но карты легли по-другому. У каждого были ошибки, хорошим можно назвать только один прокат. Наверняка Женя и Марк были отлично готовы к этому чемпионату России, но не выдержали эмоциональный накал. Молодым в этом плане попроще выступать, когда от тебя никто ничего не ждёт — нет такого давления. Выступишь хорошо — здорово. Не получится — ничего страшного. А ребята с именем и со статусом, с победным прошлым — с них спрос другой».

Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

Тренер Александр Жулин в шоу «Каток», наоборот, заявил, что заранее предрекал победу Влада. Обсуждая эту тему с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, он отметил, что именно такое выступление и заслуживает участия в Олимпийских играх, куда россиян допустили уже во время чемпионата России в Омске.

Однако, как известно, в связи с отсутствием международных стартов правила отбора в Российской федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) изменились. Как неоднократно отмечал президент организации Антон Сихарулидзе, важно было оценивать спортсменов не по одному соревнованию, а по совокупности их выступлений, умений и потенциала. Поэтому победная произвольная программа не принесла Дикиджи заветной путёвки на квалификационный турнир к Олимпиаде. Он стал запасным фигуристом — на случай травмы первого номера, которым является его лучший друг Пётр Гуменник.

С другой стороны, в силу длительного отсутствия российских спортсменов на международной арене никто не может гарантировать уверенного выступления на турнире в Пекине и на самих Олимпийских играх. Тем не менее у Дикиджи уже есть не просто участие, а весомый титул, который останется с ним на всю жизнь.