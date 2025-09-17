Как Тутберидзе обманула систему? Тренер не бросит Петросян на олимпийском отборе!

Аделия Петросян не останется на олимпийском отборе без поддержки. Даниилу Глейхенгаузу в сопровождении фигуристки отказали, тренер уже записал видео с тёплыми пожеланиями из Москвы. Накануне вечером стало известно, что Аделия вылетела из Красноярска в Пекин в сопровождении физиотерапевта и представителей ФФККР. А уже утром пришли новости, что в Пекин прибыла Этери Тутберидзе – хотя её заявку в качестве персонала Аделии даже не подавали.

Как Тутберидзе удалось оказаться на олимпийском квалификационном турнире, если её зарубежных учеников там нет?

Всё дело в том, что у Этери Георгиевны давно тёплые отношения с Федерацией фигурного катания Грузии: у неё 10 лет тренировался Морис Квителашвили, сейчас её учеником является Ника Эгадзе. Дочь Тутберидзе Диана Дэвис вместе с партнёром поменяла флаг с российского на грузинский, саму Этери Георгиевну можно часто заметить в «кике» вместе с грузинской спортивной парой Анастасия Метёлкина/Лука Берулава. Так что была найдена сама простая лазейка.

Как тренера Тутберидзе ни к кому не припишешь. Одиночница Анастасия Губанова работает в группе Евгения Рукавицына, а на стартах её обычно сопровождает либо сам наставник, либо супруг Роман Галай, либо хореограф Валентин Молотов. Танцоры Мария Казакова и Владислав Касинский тренируются в группе Маттео Занни.

Но как члена делегации грузинской федерации Тутберидзе спокойно могут аккредитовать на этот турнир – и никаких препятствий для этого не было. Все годы отстранения Этери Георгиевна спокойно ездила и на турниры серии B, и на чемпионаты Европы и мира.

Этери Тутберидзе и Аделия Петросян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как отмечает «РИА Новости Спорт», правила проведения соревнований ISU не запрещают аккредитованному тренеру находиться во время выступления рядом с любым спортсменом. Но как всё сложится на практике, пока непонятно. Сможет ли Тутберидзе присутствовать на тренировках Аделии и взаимодействовать с ней? Если Петросян окажется в одной тренировочной подгруппе с Анастасией Губановой, то вопросов вообще возникнуть не должно – у бортика во время тренировки грузинской спортсменки окажется представитель грузинской федерации. Кто решится выгнать Тутберидзе с катка в таком случае?

Этери Георгиевна известна тем, что всегда использовала существующие правила по максимуму, собирая своим спортсменкам программы максимальной сложности. За прыжки во второй половине программы дают надбавку? Переставим во вторую половину все прыжковые элементы. Поставили ограничение в три прыжка – пусть во второй половине будут самые сложные элементы и максимально дорогие каскады. Нынешние правила, как оказалось, тоже можно «хакнуть».

О том, что кандидатуру Даниила Глейхенгауза отклонят в ISU после проверки, в кулуарах разговоры ходили достаточно давно, причём это касалось всего тренерского штаба Тутберидзе и не только его. Весной в интервью о сложностях рассказывал Александр Жулин – его кандидатуру, кажется, застопорили ещё на моменте подачи заявки. Так что вариант с грузинской федерацией в качестве подстраховки был продуман заранее, и на таком ответственном старте Аделия Петросян не останется в одиночестве.

Официальные тренировки перед началом турнира начинаются уже завтра, 18 сентября.