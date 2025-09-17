Зачем в столицу моды везти такой трэш? Разбираем самые спорные костюмы начала сезона

Начало олимпийского сезона ознаменовалось сразу несколькими турнирами. У всех них был относительно низкий статус — международные «челленджеры» или местные региональные чемпионаты. Однако именно эти соревнования подарили нам не только множество звёздных участников, но и массу тем для дальнейшего обсуждения. Одной из самых ярких стала тема костюмов. Казалось бы, это не самая главная составляющая фигурного катания — гораздо важнее то, что происходит на льду!

Однако вряд ли это верно для олимпийского сезона, который уже совсем близко. Ведь именно на Играх решающую роль играет не только техника и прыжки, но и общее впечатление — гармоничность сюжета, выразительность образа и, конечно, внешний вид. Обсудим самые спорные костюмы, которые широко обсуждаются в фанатских сообществах.

Адам Сяо Хим Фа

Двукратный чемпион Европы не слишком удачно выступил на Lombardia Trophy, однако всё равно стал ньюсмейкером. Всё дело в костюмах, которые он презентовал публике. Под стать своему французскому происхождению Адам решил обе постановки связать с темой искусства. Для короткой программы он выбрал образ Леонардо да Винчи.

В честь этого команда фигуриста во главе с хореографом Бенуа Ришо опубликовала ролик, который практически можно считать либретто к постановке. В нём рассказываются факты о жизни великого итальянского художника, а потом демонстрируются отрывки из будущей программы Сяо Хим Фа. В качестве музыкального сопровождения был выбран трек La Terre vue du ciel авторства Армана Амара. Именно под эту мелодию пара Алёна Савченко/Брюно Массо выиграла Олимпийские игры 2018 года. Это также придавало уверенности, что программа Адама должна стать значимой и в этом олимпийском сезоне.

Однако на старте в Италии поклонников Адама поверг в шок не только прокат, который абсолютно не получился, но и костюм. Его явные плюсы — отсылки к конкретным произведениям Леонардо да Винчи. За основу был взят известнейший «Витрувианский человек», однако также вдохновлялись работами «Спаситель мира», «Иоанн Креститель». В костюме также присутствуют характерные для творчества итальянского мэтра цвета — синий, красный, которые одновременно мастерски сливаются в колористику французского флага. Похожие референсы были найдены в показах французских модных домов, например, в весенней коллекции Balmain 2023 года.

Референсы для костюма короткой программы Адама Сяо Хим Фа на сезон-2025/2026 Фото: Из личного архива Адама Сяо Хим Фа

Казалось бы, столько удачных совпадений! Но вот результат оказался не столь радужным. Костюм Адама начали сравнивать не столько с Леонардо, сколько в первую очередь из-за ярко выраженной грудной клетки и обрамлённой зоны пресса с комичными персонажами. К примеру, одно из самых ярких пересечений увидели с костюмом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко к его заводному гала-номеру Sex Bomb. Некоторые также нашли отсылки к фильму «Черепашки-ниндзя».

Евгений Плющенко/Постер к фильму «Черепашки-ниндзя» Фото: Getty Images/Paramount Pictures

Елена Костылева

Елена Костылева в костюме для новой короткой программы на сезона-2025/2026 Фото: Из личного архива Елены Костылевой

Действующая чемпионка России среди юниоров Елена Костылева приняла участие в первенстве Московской области и также успела удивить зрителей своими костюмами. Летний анонс того, что новая короткая программа будет состоять из попурри песен Леди Гаги, также вызвал шквал критики. Всё дело в том, что для 13-летнего ребёнка выбрали провокационную эру американской поп-звезды и, в частности, такие композиции, как Poker face, Bad romance, в которых поднимаются достаточно взрослые темы. Однако эта критика никак не сравнится с тем, что обрушилось на маму и штаб фигуристки после появления спортсменки на первом старте сезона.

На короткую программу Лена вышла в акцентном корсете, подчеркивающем лиф, и мини-юбке (или шортах с юбкой?) с кружевными оборочками, которые пользователи сравнили с костюмом для взрослых. Штаб Плющенко сразу открестился от решений по костюмам. Яна Рудковская дала развёрнутый комментарий «Чемпионату» на этот счёт, где возложила ответственность за исполнение на родителей девочки.

Похоже, что подобный выбор действительно был полностью решением мамы фигуристки Ирины. После ярких комментариев она заявила, что всё так же не собирается менять костюм и даже, наоборот, будет отстаивать свою точку зрения. «Костюм произвёл ФУРОР. Оправдал ожидания — на льду смотрится», — написала Ирина Костылева на своей странице в социальных сетях.

Неудивительно, что ситуация повторилась и в произвольной программе. В лирической и нежной композиции дизайнеры умудрились создать красивое платье, которое вызывает вопросы — слишком много в нем бежевой ткани, создающей ощущение «голого» костюма. Кажется, что для 13-летней фигуристки здесь стоило выбрать более сдержанный и менее спорный наряд.

Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон

Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон катают ритм-танец сезона-2025/2026 Фото: Федерация фигурного катания Франции

Интересная история с костюмом случилась и у недавно образованной французской пары, для которой этот сезон будет первым совместным на международной арене. Они уже выступили на публике на домашнем турнире Masters 2025, где получили космические для новичков баллы — 88,54 за ритм-танец, 219,07 – по сумме. Почти на 30 баллов танцоры опередили Евгению Лопарёву и Жоффре Бриссо, которые тянули на себе всю французскую танцевальную сборную после ухода Пападакис/Сизерона.

Однако больше всего публике запомнились костюмы пары для ритм-танца. В нём они катают воговую постановку под ремикс известных композиций Enjoy The Silence, Personal Jesus. В качестве костюма Лоренс выбрала латексные короткие шорты и топ, а Гийом — латексные штаны и прозрачную рубашку. В связи с этим даже на домашнем турнире они столкнулись с проблемой того, что двое судей поставили дедакшены за несоответствие костюмов.

Речь идёт о том, что некоторые арбитры посчитали, что пара пренебрегает правилами Международного союза конькобежцев (ISU), которые гласят, что костюм должен покрывать не менее 50% тела фигуриста, в том числе область диафрагмы. При этом наряд не должен быть чересчур откровенным. Обязательно наличие хотя бы одной видимой полосы материи, соединяющей нижнюю часть костюма с верхней.