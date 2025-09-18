За рубежом многие болельщики ждут выступлений Аделии и Пети и негодуют из-за неуважения к ним со стороны спортивных чиновников.

«ISU больше не может вас игнорировать!» Иностранцы яро поддержали Петросян и Гуменника

Отношение иностранцев к российским спортсменам — вещь очень неоднозначная в последние годы. Из-за известных событий нашим спортсменам приходится несладко: то конкуренты отказываются жать руку и бойкотируют соревнования, то болельщики желают провала без особой на то причины. Однако в этот раз всё совершенно иначе: перед началом олимпийского отбора зарубежные фанаты сплотились и очень тепло поддержали Аделию Петросян и Петра Гуменника перед важнейшим стартом в их карьере.

И, конечно, очень возмутились поведением ISU, который сначала забанил тренера фигуристки Даниила Глейхенгауза, а затем исключил её и её коллегу на этом турнире из пекинского превью. Приятные слова в Аделию и Петю полетели со всех уголков мира — от США и Канады до Италии и Германии, а также из Испании, Финляндии, Греции, Мексики и ряда других стран. Поразительно, как талант и упорство наших чемпионов вдохновили одних из самых скандальных спортивных болельщиков!

Комментарии иностранцев в адрес Петросян и Гуменника Фото: Скриншот из социальной сети

«Удачи, королева Аделия, ты выиграешь всё!»

«Настоящая победительница».

«Аделия — сильная девушка и снесёт всех, несмотря ни на что».

«Я из Великобритании и буду болеть за Петра и Аделию. Они замечательные фигуристы и заслуживают уважения! Фигурное катание и так достаточно пострадало, когда были забанены одни из самых талантливых фигуристов. Мы хотим увидеть, как они сияют на льду. ISU собственноручно уничтожает спорт».

«Если Аделия и Пётр соревнуются как нейтральные спортсмены, то к ним надо относиться так же, как и ко всем остальным соперникам — не в этом ли и заключается ваш главный принцип?»

«Пожалуйста, включите Аделию в видеоанонс турнира, она заслуживает признания за её великолепное катание, за тяжёлый труд и преданность этому спорту».

«Я так восхищаюсь Аделией Петросян».

«Признайте её, проявите уважение, которого она заслуживает, и относитесь к ней справедливо. У неё должно было быть четыре года международной карьеры, кто знает, сколько титулов украли у неё, поэтому вы, ребята, должны ей не меньше».

Комментарии иностранцев в адрес Петросян и Гуменника Фото: Скриншот из социальной сети

«Я болею за талантливых фигуристов, которых вы «забыли» упомянуть в этом видео. Аделия, Пётр, Вика мы с вами!»

«Покажи свою силу, Аделия. Удачи!»

«Я фанат из Италии и поддерживаю Аделию Петросян. Она так много отдаёт этому виду спорта, а вы её игнорируте. Не могу дождаться момента, когда увижу её в Милане».

«Где Аделия и Пётр? Учитывая, что они оба фавориты в борьбе за золото, их по крайней мере должны были упомянуть».

«Как американец, я глубоко обеспокоен тем, что ISU не включил в видео Аделию Петросян. С ней следует обращаться так же, как с любым другим фигуристом! Это крайне предвзято, и несправедливо, и исходит от организации, которая должна поощрять справедливость и равенство между фигуристами. Позор ISU».

Комментарии иностранцев в адрес Петросян и Гуменника Фото: Скриншот из социальной сети

«Я канадская фигуристка, завершившая карьеру. Меня волнует, что ISU не упомянул Аделию Петросян в клипе, а ещё не разрешил соревноваться вместе со своим тренером. Если вы пытаетесь повысить просмотры фигурного катания, то лучше включите настоящих чемпионов — русских!»

«Пётр и Аделия должны пройти отбор! Я буду поддерживать их».

Очень хочется верить, что эти слова и эмоции дойдут до наших прекрасных спортсменов и помогут им обрести уверенность для лучших выступлений. Тем временем до выхода фигуристов на лёд — менее суток. Аделия уже провела официальную тренировку и вытащила стартовый номер. Петросян представит свою короткую программу четвёртой. Начало — в 13:00 18 сентября.

Петру также предстоит выйти на лёд в первой разминке — всё из-за отсутствия международного рейтинга у наших фигуристов. Гуменник начнёт выступления на день позже – 19 сентября — в 5:14 утра мск. У него второй стартовый номер. Тренировку наш спортсмен пропустил, так как только-только прибыл в Пекин и физически не успевал на ней оказаться.

«Чемпионат» также от всей души поддерживает Аделию Петросян и Петра Гуменника и желает им удачных прокатов!