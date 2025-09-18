Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Реакция иностранцев перед олимпийским отбором: критика ISU из-за бана Глейхенгауза, поддержка Петросян и Гуменника

«ISU больше не может вас игнорировать!» Иностранцы яро поддержали Петросян и Гуменника
Екатерина Авдонина
Иностранцы яро поддержали Петросян и Гуменника
Аудио-версия:
Комментарии
За рубежом многие болельщики ждут выступлений Аделии и Пети и негодуют из-за неуважения к ним со стороны спортивных чиновников.

Отношение иностранцев к российским спортсменам — вещь очень неоднозначная в последние годы. Из-за известных событий нашим спортсменам приходится несладко: то конкуренты отказываются жать руку и бойкотируют соревнования, то болельщики желают провала без особой на то причины. Однако в этот раз всё совершенно иначе: перед началом олимпийского отбора зарубежные фанаты сплотились и очень тепло поддержали Аделию Петросян и Петра Гуменника перед важнейшим стартом в их карьере.

Материалы по теме
Как Тутберидзе обманула систему? Тренер не бросит Петросян на олимпийском отборе!
Как Тутберидзе обманула систему? Тренер не бросит Петросян на олимпийском отборе!

И, конечно, очень возмутились поведением ISU, который сначала забанил тренера фигуристки Даниила Глейхенгауза, а затем исключил её и её коллегу на этом турнире из пекинского превью. Приятные слова в Аделию и Петю полетели со всех уголков мира — от США и Канады до Италии и Германии, а также из Испании, Финляндии, Греции, Мексики и ряда других стран. Поразительно, как талант и упорство наших чемпионов вдохновили одних из самых скандальных спортивных болельщиков!

Комментарии иностранцев в адрес Петросян и Гуменника

Комментарии иностранцев в адрес Петросян и Гуменника

Фото: Скриншот из социальной сети

«Удачи, королева Аделия, ты выиграешь всё!»

«Настоящая победительница».

«Аделия — сильная девушка и снесёт всех, несмотря ни на что».

«Я из Великобритании и буду болеть за Петра и Аделию. Они замечательные фигуристы и заслуживают уважения! Фигурное катание и так достаточно пострадало, когда были забанены одни из самых талантливых фигуристов. Мы хотим увидеть, как они сияют на льду. ISU собственноручно уничтожает спорт».

«Если Аделия и Пётр соревнуются как нейтральные спортсмены, то к ним надо относиться так же, как и ко всем остальным соперникам — не в этом ли и заключается ваш главный принцип?»

«Пожалуйста, включите Аделию в видеоанонс турнира, она заслуживает признания за её великолепное катание, за тяжёлый труд и преданность этому спорту».

«Я так восхищаюсь Аделией Петросян».

«Признайте её, проявите уважение, которого она заслуживает, и относитесь к ней справедливо. У неё должно было быть четыре года международной карьеры, кто знает, сколько титулов украли у неё, поэтому вы, ребята, должны ей не меньше».

Комментарии иностранцев в адрес Петросян и Гуменника

Комментарии иностранцев в адрес Петросян и Гуменника

Фото: Скриншот из социальной сети

«Я болею за талантливых фигуристов, которых вы «забыли» упомянуть в этом видео. Аделия, Пётр, Вика мы с вами!»

«Покажи свою силу, Аделия. Удачи!»

«Я фанат из Италии и поддерживаю Аделию Петросян. Она так много отдаёт этому виду спорта, а вы её игнорируте. Не могу дождаться момента, когда увижу её в Милане».

«Где Аделия и Пётр? Учитывая, что они оба фавориты в борьбе за золото, их по крайней мере должны были упомянуть».

«Как американец, я глубоко обеспокоен тем, что ISU не включил в видео Аделию Петросян. С ней следует обращаться так же, как с любым другим фигуристом! Это крайне предвзято, и несправедливо, и исходит от организации, которая должна поощрять справедливость и равенство между фигуристами. Позор ISU».

Комментарии иностранцев в адрес Петросян и Гуменника

Комментарии иностранцев в адрес Петросян и Гуменника

Фото: Скриншот из социальной сети

«Я канадская фигуристка, завершившая карьеру. Меня волнует, что ISU не упомянул Аделию Петросян в клипе, а ещё не разрешил соревноваться вместе со своим тренером. Если вы пытаетесь повысить просмотры фигурного катания, то лучше включите настоящих чемпионов — русских!»

«Пётр и Аделия должны пройти отбор! Я буду поддерживать их».

Очень хочется верить, что эти слова и эмоции дойдут до наших прекрасных спортсменов и помогут им обрести уверенность для лучших выступлений. Тем временем до выхода фигуристов на лёд — менее суток. Аделия уже провела официальную тренировку и вытащила стартовый номер. Петросян представит свою короткую программу четвёртой. Начало — в 13:00 18 сентября.

Петру также предстоит выйти на лёд в первой разминке — всё из-за отсутствия международного рейтинга у наших фигуристов. Гуменник начнёт выступления на день позже – 19 сентября — в 5:14 утра мск. У него второй стартовый номер. Тренировку наш спортсмен пропустил, так как только-только прибыл в Пекин и физически не успевал на ней оказаться.

«Чемпионат» также от всей души поддерживает Аделию Петросян и Петра Гуменника и желает им удачных прокатов!

Материалы по теме
Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине: основная информация
Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине: основная информация
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android