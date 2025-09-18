Петросян чуть не заменили, а Гуменник прибыл впритык? Сложности наших фигуристов в Пекине

Очень трудно сохранять холодный рассудок, когда на кону стоит шанс пополнить довольно скудный список российских спортсменов, которых можно будет увидеть на зимних Олимпийских играх в Милане. Из крупных международных федераций, пусть и с существенными ограничениями, допуск нашим атлетам дал лишь ISU. Однако это не значит, что Аделии Петросян и Петру Гуменнику не стоит чего-то бояться.

Несмотря на уверенные заявления специалистов, что у россиян нет соперников на турнире, отобраться на главный старт четырёхлетия будет непросто, ведь есть и другие подводные камни.

Петросян могла остаться без наставника, но Тутберидзе сделала ход королевы

Накануне первого тренировочного дня в Пекине поступили тревожные новости о подготовке Аделии Петросян. По информации «Спорт-экспресса», у фигуристки была травма, которая помешала ей стабильно готовиться к олимпийскому отбору и набрать форму, позволившую бы ей исполнять коронные элементы ультра-си. Источник также сообщил, что рассматривалось и возможное использование замены на Алину Горбачёву – однако сегодня утром тренер Софья Федченко опровергла информацию, что настаивала на использовании замены.

Оказалось, что у Алины тоже было повреждение – ей порезали ногу при столкновении во время сборов во Франции, и какое-то время фигуристка не каталась. В Пекин Горбачёва и Федченко поехали, но в качестве зрителей, а перед вылетом фигуристка пожелала удачи и Петру Гуменнику, и Аделии Петросян.

Как же на самом деле обстоят дела у Аделии? У истории с отсутствием наставника оказалась счастливая развязка – несмотря на то что отказ ISU без объяснения причин получил Даниил Глейхенгауз, лазейку в правилах обнаружила Этери Тутберидзе. В итоге на первой официальной тренировке перед стартом Петросян появилась вместе со своим наставником, ведь Тутберидзе никто не может запретить находиться на катке, она официально аккредитованный тренер. Правда, от грузинской команды.

Что Аделии удалось сделать на тренировке? Корреспонденты российских СМИ с места событий передавали, что Аделия сделала два чистых прогона – на утренней тренировке чисто исполнила короткую программу, на дневной справилась с произвольной. Набор максимально стабильный и надёжный – короткая программа без тройного акселя, произвольная – без четверных.

Однако бить тревогу рано. Если у Аделии действительно недавно было повреждение, лишний риск с нестабильными ультра-си на этом этапе совершенно ни к чему. Весь имеющийся арсенал нужно готовить к Милану.

У Гуменника проблемы с программами и судьями

У Петра Гуменника в Пекине будет крепкая опора в лице своего тренера Вероники Дайнеко. Специалист, которая воспитала из фигуриста одного из топов российского одиночного мужского катания, точно сможет направить его в нужное русло, однако стоит помнить, что не всё зависит от наставницы. Незадолго до турнира Гуменник испытывал проблемы с программами – одну даже пришлось менять на прошлогоднюю.

Метания Пети с постановками продолжались до последнего. Причём пробелы есть как в короткой, так и произвольной программах. Постановка Даниила Глейхенгауза по фильму «Парфюмер» сделана неплохо, однако аудиторией она была оценена как слишком прямолинейная, скудная на скрытые смыслы и интересные находки. Несчастный платок — символ того, что Даниил Маркович не стал копать глубоко и создал жест «в лоб», что не всегда хорошо. Кроме того, это может быть опасно, ведь получить штраф за реквизит очень легко в случае ошибки. А вот у программы Ильи Авербуха проблема противоположная — слишком философски и… слишком пусто. При всём уважении к мэтру, но необходимость в либретто — сигнал к тому, что есть серьёзные недоработки по части хореографии. Поэтому было принято решение вернуть прошлогоднего «Онегина», который может как зайти иностранной публике, знакомой с творчеством Александра Сергеевича Пушкина, так и вызвать полное недоумение. Одним словом, кот в мешке.

А ведь очень важно произвести правильное впечатление на судей, потому что нет никаких сомнений, что знакомых российскому зрителю 300+ баллов никто не увидит. Зарубежные арбитры мгновенно забудут юниорские победы Гуменника на стартах ISU: Петя брал золото на трёх этапах Гран-при, в финале серии становился обладателем серебра, а на юношеском чемпионате мира выигрывал бронзу.

Оценки Гуменника станут лакмусовой бумажной в его дисциплине — в дальнейшем российских одиночников будут судить с той же строгостью, что и Петю. Фигурист может потерять как на прыжках (если будут хоть малейшие намёки на недокруты, с которыми он так долго боролся), так и на дорожке шагов — получить максимальный четвёртый уровень будет сложно, а уж то, на какой уровень поставят артистизм спортсмена, — сплошная загадка. Тем не менее волноваться тоже рано: Гуменник — один из самых сбалансированных фигуристов России, в его способностях можно быть уверенным, осталось надеяться, что справедливость восторжествует и его оценят по достоинству, а не по цифрам в разрушенном рейтинге из-за бана ISU.

Сам же Пётр предпочитает волноваться как можно меньше. Фигурист прилетел из родного Петербурга в Пекин аккурат во время первой тренировки у мужчин и решил отвлечься в первый день – выспался и погулял по городу.

Его первый выход на лёд состоится завтра, 19 сентября, а короткая программа у мужчин стартует только в субботу.