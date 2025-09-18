Скидки
Главная Фигурное катание Статьи

Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию 2025 — онлайн-трансляция, 19 сентября 2025, короткая программа женщин, Петросян

Петросян готовится ворваться на международку! Live первого дня отбора ОИ-2026 в Пекине
Соня Касаткина
Аделия Петросян.
Комментарии
Первый за 3,5 года международный турнир с участием российских фигуристов!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Самое ожидаемое событие года для российского фигурного катания — стартует олимпийский отбор в Пекине. Наших спортсменов в столице Китая всего двое, но зато каких! Первой в борьбу вступает звезда группы Этери Тутберидзе — Аделия Петросян.

У 18-летней фигуристки было непростое межсезонье, но тем не менее она здесь. Тренировки у Аделии прошли спокойно, однако пока без элементов повышенной сложности. Короткую программу Петросян решила представить уже знакомую публике — под музыку из репертуара Майкла Джексона. Российские болельщики хорошо запомнили её по сезону-2023/2024. А вот для иностранной публики это будет премьера! Держим кулачки за Аделию.

Следите за олимпийским отборочным турниром в онлайн-трансляции «Чемпионата»!

Комментарии
