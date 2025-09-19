Нормально! Петросян справилась с давлением и обошла сразу двух чемпионок Европы

ISU, мы вернулись! Целых 1308 дней российских фигуристов не было на международных турнирах. Аделия Петросян первой из россиян выступила на зарубежном старте — да ещё и на каком! Статус турнира максимально высокий — на кону отбор на Олимпийские игры. Сомнений в том, что главную задачу — попасть в топ-5 — наша спортсменка сумеет выполнить, нет и быть не может. А вот на каком итоговом месте она окажется и с какими баллами — пока ещё вопрос.

Но начало положено — короткую программу наша фигуристка выиграла! Да ещё и как! Выступая в первой разминке, без элементов ультра-си и обойдя сразу двух чемпионок Европы! Кажется, что лучше справиться с первой задачей просто нельзя. Аделия смогла совладать с нервами и не дала судьям усомниться в себе.

Нервный прокат

На лёд Аделия выходила нервно. А разве можно иначе – на ней была такая огромная ответственность! Три с половиной года российские фигуристы не выступали на международной арене. У нас выросло целое поколение спортсменов, которые не знают, что такое зарубежные турниры. А сама Петросян успела съездить лишь на пару юниорских этапов серии Гран-при ISU.

Теперь Аделия — взрослая спортсменка, двукратная чемпионка России. Но в Пекине ей пришлось начать с нуля — без всех титулов и шикарных прокатов. С огромным давлением Петросян справилась — хоть и видно было, что фигуристка переживала. С прыжковым контентом она тоже справилась нормально: двойной аксель и каскад флип-тулуп – чисто, а вот злополучный тройной лутц получился с помаркой на приземлении. В протоколах ей прилетела Q — что означает недокрут в четверть.

При этом на лёд Аделию выводила не Этери Георгиевна, которая прилетела в Пекин и присутствовала на тренировках своей фигуристки, а член делегации ФФККР Валерий Артюхов — старший тренер сборной России по парному катанию. Однако присутствие Тутберидзе, пусть и не за бортиком, определённо благотворно влияет на Петросян.

Баллы, которые получила фигуристка, можно назвать нормальными. Хоть это были и худшие баллы спортсменки на международной арене. Но здесь и сейчас всё было в пределах нормы — так сказала и сама Аделия в «кике».

«Нормально», — отреагировала Петросян после объявления оценок.

Баллы россиянки в текущих условиях действительно выглядят более-менее адекватными. Но всё же стоит отметить, что GOE Аделии попридержали — уж больно скромными выглядят надбавки за элементы. Да ещё и за заключительное вращение Петросян сняли уровень – поставили лишь третий.

Однако надо понимать, что это для нас Аделия — двукратная чемпионка России и трёхкратная победительница финала Гран-при России. А на международной арене у Петросян пока что всё с чистого листа. Поэтому для первого выступления всё было хорошо. И даже более успешное исполнение тройного лутца не сильно бы изменило картину — максимум наша фигуристка получила бы на 1,5-2 балла выше и преодолела бы отметку в 70 баллов.

Без рейтинга и опыта

Вплоть до последней разминки у Аделии не было конкуренток. Реально навязать борьбу нашей фигуристке могли только две спортсменки — две чемпионки Европы: экс-россиянка Анастасия Губанова, ныне выступающая за Грузию, и бельгийка Луна Хендрикс. И только потому, что у них есть международный опыт и рейтинг, а у 18-летней Петросян, увы, ничего этого нет. Но в итоге обе откатали ниже своих возможностей и остались позади российской фигуристки.

Губанова в целом неплохо исполнила короткую программу. Видно было, что к сезону она подготовилась, а ради Олимпиады ей после провала на чемпионате мира в Бостоне кровь из носу нужно было выдать свой максимум. Почти получилось — ошибка была лишь на лутце — та же самая Q, что и у Петросян. Да ещё и к концу программы Настя, похоже, подустала и смазала комбинированное вращение со сменой ноги и дорожку шагов: второй и третий уровень соответственно.

Компоненты у Губановой были выше, чем у Петросян, что вполне ожидаемо. Но потеря уровней на непрыжковых элементах и помарка на лутце стоила ей почти двух баллов и промежуточного лидерства. Настя уступила Аделии всего 0,64 — и это справедливо! Нет ощущения, что экс-росссиянке недодали — всё выглядит логичным и адекватным.

А вот бельгийку Хедрикс откровенно тащили. Луна, по сравнению с Петросян и Губановой, выдала довольно грязный для чемпионки Европы прокат: плохое приземление с каскада тройной флип — тройной тулуп, с дупеля. Вращение в заклоне и дорожка — на третий уровень. Но даже при таком не самом удачном прокате щедрые арбитры нарисовали ей хорошие компоненты. Однако представительница Бельгии осталась третьей, пропустив вперёд и россиянку, и экс-россиянку.

Теперь тактика чистых прокатов и облегчённого контента кажется ещё более логичной. Петросян для победы на турнире нужно просто без ошибок исполнить произвольную программу. Ну а в том, что представительница России в женском одиночном катании точно будет на Олимпиаде в 2026 году, сомнений уже нет никаких. Удачи в произвольной, Аделия!