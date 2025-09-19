«Она справилась с огромной ответственностью». Бетина Попова — о Петросян на отборе к ОИ

Спустя три с половиной года российские фигуристы, хотя и не в полном объёме, вернулись на международную арену! Двукратная чемпионка России Аделия Петросян стала первой, кто представил свою короткую программу на квалификационном турнире в Пекине. Во время проката и шестиминутной разминки за бортиком не было тренеров спортсменки — её поддержали представитель ФФККР Валерий Артюхов и многочисленные фанаты из России и Китая, присутствующие на трибунах.

С нулевым рейтингом ISU и недокрутом в четверть на тройном лутце Аделия сумела набрать 68,72 балла и выиграть короткую программу. Победительница Универсиады-2019 в Красноярске, бывшая фигуристка, а ныне — хореограф и тренер Бетина Попова в эксклюзивном интервью «Чемпионату» поделилась мнением о выступлении нашей фигуристки и пожелала ей удачи в произвольной программе.

«В судействе не было никаких перегибов»

— Как вы оцениваете дебют Аделии на взрослом международном турнире?

— Она огромная умница! Смогла справиться с этой действительно трудной задачей, которую перед ней поставили, с этой ответственностью. И сделала это, как я считаю, на высочайшем уровне, несмотря на «кьюшку» (q – символ в протоколе, которое обозначает недокрут в четверть. – Прим. «Чемпионата») на лутце и вращение третьего уровня. В целом всё остальное было выполнено достойно.

— Что можете сказать про судейство? Оно было строгим или лояльным?

— Я считаю, что Аделия совершенно правильно сказала: «Нормально». Я с ней согласна. Не было никаких перегибов — ни в одну, ни в другую сторону

— Лутц не совсем получился у Аделии. Это из-за волнения или помешало что-то другое?

— Ну, конечно же, это волнение, 100% это нервы. Даже было видно по стартовой позиции, что она тяжело дышала и переживала. Это совершенно нормально: вы попробуйте не нервничать на таком турнире!

— Отсутствие Этери Георгиевны у бортика, по вашему, как-то повлияло на Аделию?

— Она всё равно чувствовала поддержку Этери Георгиевны. Кроме того, за бортиком был представитель ФФККР Валерий Артюхов — все поддерживали её. Спортсмены группы Тутберидзе — фигуристы очень высокого уровня, всегда готовые выйти на лёд и выступать, несмотря ни на что, в любой ситуации. Аделия это продемонстрировала: даже допуская ошибку на лутце, она не растерялась, собралась и выполнила всё остальное на отлично.

«Они полностью заслуживают поездку на Олимпийские игры»

— Фанаты из Китая, России и наши журналисты поддержали Аделию на трибунах в Пекине. Насколько сильно такая поддержка помогает спортсменке?

— Как мне кажется, сегодня ей было не до этого. Но уже после проката, я думаю, она испытала огромную радость. Мне кажется, для всех спортсменов сейчас очень важно видеть такую поддержку на международной арене — осознавать, что наших спортсменов ждут, и это помогает верить в светлое будущее.

— ISU сильно игнорирует нейтральных спортсменов — их не показывают в промороликах, социальных сетях. Хотя на этом турнире они являются фаворитами. Что думаете по этому поводу?

— Мы знаем, что наши нейтральные спортсмены — фавориты турнира. Но мне кажется, что ISU руководствуется логикой, что это спортсмены без рейтинга, которых якобы никто не знает на международной арене: ни Петю, ни Аделию не видели. Поэтому они имеют полное право не ставить их на заставки.

— Что пожелаете Петру в короткой программе и Аделии – в произвольной?

— Тут хочется пожелать только одного — крепких нервов, потому что наши ребята сильные, и даже с какими-то недочётами они в состоянии занять необходимые места для получения квоты, и хочется просто, чтобы они лишний раз не нервничали. Им переживать не нужно, они полностью заслуживают поездку на Олимпийские игры!