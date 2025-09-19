Скидки
ОИ квалификация. Спортивные пары. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Статьи

Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию 2025 — онлайн-трансляция, 20 сентября 2025, Петросян, Гуменник

Гуменник пойдёт на риск с двумя старшими квадами или упростит контент? LIVE отбора на ОИ
Екатерина Авдонина Анастасия Рацкевич
,
Пётр Гуменник.
Следим за короткой программой Петра и произвольной Аделии.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В Пекине стартует второй соревновательный день отборочного турнира на Олимпийские игры — 2026. В дело вступают мужчины, которые покажут свои короткие программы. Россию на соревнованиях представит петербуржец Пётр Гуменник.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Не началось

Короткую программу фигурист уже успел презентовать российской публике — её поставил Даниил Глейхенгауз под музыку из фильма «Парфюмер». Правда, костюмы болельщики и эксперты пока ещё не успели оценить в полной мере, так как выступал Петя в тренировочной форме. Особый интерес вызывает одна деталь, которую видели все, — это платок. По задумке, он будет пришит к финальной версии костюма, чтобы избежать казуса с падением на лёд.

После мужчин свои произвольные программы продемонстрируют женщины. Представительница России Аделия Петросян уже порадовала публику своей короткой программой — стала первой по итогам первого дня. Теперь фигуристка — в шаге от путёвки на Олимпийские игры. Остался последний рывок.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Не началось

В Пекине Аделия выступит со своей прошлогодней произвольной программой «Танго». Многим специалистам эта постановка казалась удачной, российские болельщики также её полюбили. Но пойдёт ли Петросян на элементы повышенной сложности — пока загадка.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями российских фигуристов в Пекине. Оставайтесь с нами!

Live Анастасия Рацкевич

Если вы пропустили — корреспондент и заместитель шеф-редактора отдела фигурного катания «Чемпионата» Анастасия Матросова пообщалась с первым тренером Пети Гуменника. Очень милое и душевное интервью. Самое то перед важнейшим турниром питерского фигуриста.

«Петя был настроен на победу во всём». Интервью с первым тренером Гуменника
Эксклюзив
«Петя был настроен на победу во всём». Интервью с первым тренером Гуменника
22:37 Анастасия Рацкевич

Всем привет! Не спим — изо всех сил ждём короткую программу Петра Гуменника в Пекине. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить ничего важного.

