Гуменник пойдёт на риск с двумя старшими квадами или упростит контент? LIVE отбора на ОИ

В Пекине стартует второй соревновательный день отборочного турнира на Олимпийские игры — 2026. В дело вступают мужчины, которые покажут свои короткие программы. Россию на соревнованиях представит петербуржец Пётр Гуменник.

Короткую программу фигурист уже успел презентовать российской публике — её поставил Даниил Глейхенгауз под музыку из фильма «Парфюмер». Правда, костюмы болельщики и эксперты пока ещё не успели оценить в полной мере, так как выступал Петя в тренировочной форме. Особый интерес вызывает одна деталь, которую видели все, — это платок. По задумке, он будет пришит к финальной версии костюма, чтобы избежать казуса с падением на лёд.

После мужчин свои произвольные программы продемонстрируют женщины. Представительница России Аделия Петросян уже порадовала публику своей короткой программой — стала первой по итогам первого дня. Теперь фигуристка — в шаге от путёвки на Олимпийские игры. Остался последний рывок.

В Пекине Аделия выступит со своей прошлогодней произвольной программой «Танго». Многим специалистам эта постановка казалась удачной, российские болельщики также её полюбили. Но пойдёт ли Петросян на элементы повышенной сложности — пока загадка.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями российских фигуристов в Пекине. Оставайтесь с нами!