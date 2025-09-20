Аделия на нервах допустила небольшую помарку и всё равно обыграла двух чемпионок Европы. Достойное возвращение спортсменки!

«Следующая олимпийская чемпионка!» Весь мир замер в восхищении после явления Петросян

Аделия Петросян вернулась на международную арену во время олимпийской квалификации в Пекине. Выступление воспитанницы Этери Тутберидзе в короткой программе под музыку Майкла Джексона было завораживающим, хоть и небезупречным. Фигуристка слегка недокрутила тройной лутц (буквально четверть!) и из-за этого смазала приземление. И всё равно её прокат вселил надежду в то, что женское одиночное катание за рубежом станет сильнее.

Баллы Петросян заработала скромные по меркам внутренних стартов, но они тем не менее помогли ей обыграть всех своих соперниц, включая двух чемпионок Европы — Анастасию Губанову и Луну Хендрикс. Аделии не было равных. Помимо оценок и малой золотой медали, спортсменка выиграла нечто более ценное — признание публики. Иностранцы оказались в восторге от хрупкой девушки со стальным стержнем.

«Петросян завоюет золотую медаль на Олимпиаде»

Фанаты за рубежом уверены, что победа в Пекине достанется ученица Этери Тутберидзе, а ещё они недовольны её оценками — многие полагают, что Петросян оценили ниже положенного.

«Я верю, что Аделия Петросян завоюет золотую медаль на Олимпиаде».

«Следующая олимпийская чемпионка»!

«Она всё равно выиграет, несмотря на то что её серьёзно недооценивают».

«Фигурное катание наконец можно смотреть благодаря лучшей фигуристке — Аделии Петросян. Никто не сравнится с ней. GOAT».

Комментарии в аккаунте ISU Фото: Скриншот

«Спустя годы наконец на льду присутствуют качество и элегантность»!

«Какая радость видеть её на международной арене! Какая красивая дорожка шагов».

«Так волнительно видеть её снова на международной арене. Я предполагаю, что в этом году из-за политической ситуации ей выставят довольно низкие баллы, но, по крайней мере, мы увидим захватывающее катание».

«Ужасно недооценена. Я считаю, что по меньшей мене она заслужила 72-75 баллов, особенно если учитывать её лучшие баллы на стартах ISU по юниорам — они были выше 70!»

Комментарии в аккаунте ISU Фото: Скриншот

«Пророссийские судьи поработали с её оценкой»

Однако не все были столь воодушевлены прокатом Петросян — некоторые, наоборот, посчитали, что Аделия получила слишком большой аванс от судей. Постановка фигуристки вызвала ажиотаж — музыкальной нарезкой остались недовольны.

«Российским фигуристам завышали баллы настолько сильно, что теперь, когда российский фигурист получает справедливую оценку, все называют это «занижением баллов». Ха-ха».

«К сожалению, лутц был выполнен неидеально. Если бы она выполнила его хорошо, её оценка за технику увеличилась бы на два балла, а за программу — на один-два балла. Она могла бы набрать 73».

«Её не недооценили — она завалила лутц. На самом деле все её прыжки были не такими уж и хорошими. К тому же её артистизм заключается лишь в беспрерывных взмахах руками и ногами».

«Мне нравится эта программа, за исключением выбора музыки для дорожки шагов».

«Мне правда нравится Аделия, но какая же уродливая музыка».

«Программа скучная, у неё не было сильных прыжков, она не харизматична… она переоценена».

«Почему Сафонова получила только 57? Я ничего не имею против Петросян, но эстетически и хореографически Сафонова выступила лучше. Я думал, что ей дадут не меньше 60».

«Ох, мне не нравятся прямые оскорбления в адрес Петросян, но дело в том, что над её оценкой поработали пророссийские судьи».

Произвольную программу на турнире в Пекине женщины представят в субботу, 20 сентября. Начало – в 12:15 мск. Аделия выйдет на лёд примерно в 16:28.