Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
12:15 Мск
Главная Фигурное катание Статьи

Российский фигурист Пётр Гуменник выиграл короткую программу на отборе в Пекине, олимпийская квалификация

Гуменник с ноги ворвался на олимпийский отбор! Наш парень — с результатом уровня топ-4 ЧМ
Анастасия Матросова
Пётр Гуменник
Аудио-версия:
Безупречный прокат и личный рекорд — блестящее начало. До Милана-2026 уже рукой подать?

Пётр Гуменник приехал в Пекин, чтобы погулять рядом с Запретным городом, посмотреть на рыб и вынести олимпийский отбор. Как видите, прогулка уже состоялась, а сегодня утром случилось и мощнейшее выступление в короткой программе! За последние четыре года российское мужское одиночное катание буквально расцвело на глазах – и важно было показать миру, что мы вновь сильны в этой дисциплине. У Петра это получилось блестяще.

«Чемпионат» ведёт трансляцию в режиме Live:
Гуменнику достался второй стартовый номер – едва ли раньше ему приходилось выступать так рано уже во взрослом возрасте. Тренировка в 6:30 по местному времени, выступление – в 10:14, но раннее расписание нисколько не смутило нашего одиночника. Если накануне в прогоне фигурист допустил осечку на четверном сальхове, то в день короткой программы Пётр был максимально точен.

Все прыжки были докручены, все вращения и дорожка шагов – на четвёртый уровень сложности, вау-эффект с платком из рукава – с полным костюмом постановка заиграла новыми красками и приобрела полноценный вид. Контент фигурист скорректировал относительно того, что накатывал в межсезонье. На пристрелочных соревнованиях в Петербурге Пётр собирал набор из четверных флипа и лутца, однако в Пекине было принято решение катать программу с более стабильным сальховом – и это очень дальновидно, ведь в первую очередь важно произвести хорошее впечатление после возвращения.

«Долго думал. Конечно, это честь, когда доверяют постановки в олимпийский сезон, хочется не упасть в грязь лицом. Нужно придумать что-то особенное, мыслей было много разных. Всё продумывал, ориентировался на то, что сядет на Петю, что ему подходит, в чём он сможет показать грацию и внутреннюю наполненность. Петя очень хорошо умеет чувствовать свои программы не только хореографическими движениями, но и взглядом, и сменой настроения.

Я предложил «Парфюмера», когда выбирал между сотней вариантов, и Пете понравилось», – рассказал Даниил Глейхенгауз в прямом эфире Okko, отвечая на вопрос, как пришла в голову идея с «Парфюмером».

Даже по трансляции было слышно, как хорошо принимают Гуменника на олимпийской арене. Из Москвы, Санкт-Петербурга приехали огромные баннеры в поддержку, болельщики Петра добрались с разных уголков страны до столицы Китая, чтобы увидеть его прокат на первом международном старте в этом цикле.

Как судьи отреагировали на прокат Петра спустя почти четырёхлетку без международных стартов? 93,80 – это результат, близкий к утопичному, но и он мог бы быть больше, если бы фигурист начинал не с первой разминки. Глупо, конечно, однако это реалии фигурного катания.

Предыдущий личный рекорд Гуменника – 91,84 балла, его Пётр установил на Мемориале Дениса Тена в 2021 году. Тогда у фигуриста был набор попроще (сальхов и тулуп), да и прокат не вышел безошибочным. Но компоненты Петру тогда поставили более щедрые – 40,20 балла.

Даниил Глейхенгауз в эфире Okko вот так отреагировал на прокат Гуменника:

«Справился, сделал все элементы. Нет предела совершенству, но огромный молодец для первого официального, ещё и международного старта в сезоне и такого давления. Просто прекрасный прокат. Мы хотим, чтобы он боролся за самые высокие места, с самыми топовыми спортсменами. Чуть-чуть была потеря на вращении, немного не хватило на скорости в бедуинском прыжке, и волчок со сменой ноги был не на большие плюсы – получил совсем маленькие надбавки. Для борьбы с самыми топовыми спортсменами не хочется терять нигде. Я бы хотел увидеть за такой прокат где-то 98 баллов, но мы всё понимаем».

После двух разминок ни один соперник не преодолел отметку в 70 баллов, многие выступали без четверных и даже без тройного акселя. После трёх – только двое смогли пробить этот потолок.

Были ли у Петра реальные соперники в короткой программе? В третьей разминке классное начало показал украинский фигурист Кирилл Марсак, справился с четверным сальховом и тройным акселем, однако подвели непрыжковые и каскад три-два. Турок Бурак Демирбога когда-то стажировался у Этери Тутберидзе, но тоже не обошёлся без ошибок и на четверные не заходил. Семён Данилянц из Армении сделал четверной тулуп, однако прокат тоже не вышел чистым и потянул только на 63 балла.

В четвёртой разминке шансы на крутое выступление было у Георгия Рештенко, но, увы, он сорвал два дорогих прыжковых элемента и ошибся на непрыжковых. В борьбе его оставил каскад из четверного и тройного тулупов. Немец Генрих Гартунг заявил амбициозный контент, начал с каскада четверной лутц – тройной тулуп, но судьи отминусовали этот элемент. А затем случилась обиднейшая потеря на вращении – фигурист упал уже на заходе и пропустил элемент.

В сильнейшей разминке добротный прокат продемонстрировал Франсуа Пито из Франции: он показал хороший прокат без четверных, сделав ставку на стабильность, и не прогадал, получив 81,24 балла. Чистый прокат с четверным тулупом показал победитель юношеской Олимпиады Ким Хёнгём и набрал 74,69 балла. Хороший уровень продемонстрировал мексиканец Донован Каррильо – чистейший прокат с четверным сальховом, один из лучших за последние несколько сезонов и заслуженные 84,97 балла.

Завтра, 21 сентября, в произвольной программе Гуменнику предстоит борьба разве что с самим собой и с судейскими стереотипами о нейтральных атлетах. Даже прокат с четырьмя четверными будет сильной заявкой на Олимпийские игры – главное, чтобы всё было сделано с холодной головой и чисто.

