Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр

Вот и закончились соревнования в женском одиночном разряде на турнире в Пекине. Единственная представительница России, двукратная чемпионка страны Аделия Петросян, с блеском выиграла этот старт. Теперь фигуристка отправится на главное соревнование в своей карьере – на Олимпийские игры, которые с 6 по 22 февраля пройдут в Милане. Однако там нужно будет выступить ещё лучше и технически оказаться вооружённой до зубов, потому что и судьи, и уровень конкуренции будут другими…

Отставание в 0,64 балла после короткой

Короткая программа получилась для Аделии Петросян удачной, но не идеальной. Девушка решила не идти на риск и вернула «Майкла Джексона», которого она катала в сезоне-2023/2024. Для ещё большей уверенности она отказалась от элемента ультра-си – тройного акселя, который исполняла во всех КП прошедшего сезона. Однако даже такой расклад не позволил фигуристке полностью обезопасить себя от ошибок. На втором прыжке – сольном тройном лутце – Аделия допустила обидную помарку на выезде, которая отняла от базовой стоимости прыжка больше одного балла. Это не помешало представительнице России занять первое промежуточное место, однако при этом лишило шанса на повторение личного рекорда на международной арене (70,86).

К тому же серьёзные конкурентки – чемпионки Европы Анастасия Губанова и Луна Хендрикс – остановились всего в нескольких баллах от россиянки. Например, бельгийка проиграла меньше двух баллов, а грузинка – вообще 0,64 балла. Безусловно, это накладывало на Аделию ещё больше ответственности. Титулованные соперницы дышали в спину и буквально показывали, что каждая ошибка в произвольной программе будет стоить очень-очень дорого. С другой стороны, если Петросян действительно хочет иметь большое будущее в мировом фигурном катании и рассчитывает на победу на Олимпийских играх, разве такие ситуации, наоборот, не должны закалять дух атлета? Ведь, как кажется, именно они являются и будут являться показателями настоящего успеха фигуристки в будущем. Так что Аделия как большая спортсменка должна была всё свалившееся на её плечи выдержать с гордо поднятой головой. И этим самым показать не только себе, но и судьям, кто по-настоящему достоин занимать первые места на всех стартах мира.

Уверенная победа над конкурентами в произвольной

Как и ожидали все российские болельщики, Аделия проявила свой характер и веру в свои силы именно в произвольной программе. Оставленная на второй сезон яркая и зажигательная постановка, в которой ноктюрн Джона Батиста сменяет танго Астора Пьяццолы Yo soy Maria, завела публику и в Пекине.

Казалось, что начало может быть волнительным, ведь сама фигуристка долго настраивалась и глубоко дышала… Но уже первые движения и дальнейший каскад тройной лутц – двойной тулуп Аделия сделала в такт и очень уверенно. Продолжая заигрывать с публикой, россиянка быстро заехала на второй прыжок — тройной риттбергер, а следом через эффектный взмах ногой – на сольный двойной аксель. Для Петросян, которая с лёгкостью исполняет элементы ультра-си, он не представлялся чем-то сложным. Однако трудности неожиданно возникли со следующим прыжковым элементом — тройным сальховом. Девушка чуть недокрутила его, из-за чего судьи сразу поставили прыжок на пересмотр, а на табло оценили лишь по базовой стоимости.

Аделия Петросян Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Обидную оплошность Аделия легко отпустила, сосредоточившись на вращении и, что самое главное, на демонстрируемом ей в программе образе. Именно на этом моменте произошла смена музыки: из игривой девушки Петросян превращается в яркую женщину-вамп, кружащуюся в ритме танго. Зрители в Пекине поддержали эту перемену в сюжете и начали бурно аплодировать. Однако впереди оставалось ещё несколько прыжков, в том числе два сложных каскада. Быстро справившись с секвенцией из тройного лутца, двойного акселя и двойного тулупа, Аделия закружилась в ритме и сделала тройной флип – тройной тулуп. Россиянка ни на минуту не забывала об образе, кокетливо взмахивала руками и работала плечами. А в качестве штриха в такт исполнила последний прыжок – тройной флип, которым практически взорвала зал.

С прыжковой частью покончено! Теперь оставалось только расслабиться, по максимуму раскрыться в ритме танго и отдаться на непрыжковых элементах. Отличным получилось вращение в заклоне – на четвёртый уровень сложности, но особенно эффектно смотрелась дорожка шагов и хореосеквенция. Её фигуристка завершила более безопасным слайдингом на коленях – ранее Аделия эффектно садилась на шпагат прямо в движении, но, вероятно, решили сделать ставку на самый проверенный вариант. Эффектно играя руками, Петросян исполнила последнее вращение и встала в финальную позу.

Материалы по теме Видео Видео: эмоции Даниила Глейхенгауза от выступления Аделии Петросян на турнире в Пекине

В итоге получился отличный, практически безошибочный прокат! Но сама Аделия была достаточно скромна в эмоциях. В отличие от чемпионата России — 2025, который проходил в Омске, она не взмахнула руками и не закрыла лицо в попытке спрятать нахлынувшие чувства. Она лишь глубоко вздохнула и как будто бы поняла, что это был счастливый, тем не менее лишь первый этап её спортивного путешествия.

Отбор на Олимпийские игры в Милане

В конце постановки зрители бурно приветствовали спортсменку и на русском кричали ей: «Молодец!». Да, Аделия отлично выступила в этот день! Однако, наверное, ощущение того, что она находится лишь на половине пути, не позволило фигуристке полностью отдаться моменту. В зоне «кисс энд край» она также была достаточно сдержана и вероятно, уже разбирала свои недочёты. Кивком головы отреагировала на оценки, осознала, что выиграла, улыбнулась, но не продемонстрировала никакой бурной реакции.

Оценки россиянки оказались наивысшими в этот день – 140,91 за произвольную программу и 209,63 балла по сумме. Это позволило ей снова обыграть двух чемпионок Европы, участвующих в турнире. Однако это не те баллы, с которыми Аделия может рассчитывать на победу на главном и самом желанном соревновании в своей карьере — на Олимпийских играх. К примеру, на чемпионате мира – 2025 в Бостоне Алиса Лью заняла первое место с 222,97 балла (при домашнем судействе, но всё же), а Аделия со своими баллами из Пекина была бы только пятой, уступив Изабо Левито несколько сотых.

На втором взрослом старте в жизни на международной арене – на Играх в Милане – Аделии Петросян нужно быть не просто чуть сильнее своих конкуренток (как здесь, в Пекине, где она выиграла у Анастасии и Луны 3,5 и 5 баллов соответственно), а на три головы выше всех участниц. Ведь только сильный технический контент и обязательное возвращение элементов ультра-си в обеих программах позволят ей бороться за самые высокие места, особенно при отсутствии международного опыта у судей. Мы искренне желаем Аделии насладиться сегодняшним днём! Но также желаем без травм и с хорошими мыслями идти дальше к своей цели – золоту Олимпийских игр.