«Аделия наберёт форму и покажет четверные на Олимпиаде». Радионова — о Петросян в Пекине

Ученица Этери Тутберидзе на своём первом взрослом международном турнире выиграла золотую медаль и путёвку на ОИ. За две программы в сумме Аделия Петросян набрала 209,63 балла. Даже без элементов ультра-си россиянка смогла обойти двух чемпионок Европы — Анастасию Губанову и Луну Хендрикс. И ей не помешали даже помарка на лутце в короткой программе и нулевой рейтинг ISU.

Пётр Гуменник безошибочно исполнил короткую программу и с оценкой 93,80 балла занимает промежуточное первое место. Об успехах наших фигуристов после возвращения на международную арену в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказала чемпионка России и двукратная победительница мирового первенства Елена Радионова.

«Эти программы хорошо раскрывают вторую оценку»

— Как в целом оцениваете прокаты короткой программы Петра и произвольной программы Адели?

— Ребята молодцы, Пётр отлично исполнил свою программу, в принципе, к нему нет претензий — ни единой ошибки. Поэтому хочется пожелать ему удачи и так же успешно выполнить произвольную программу, как и короткую. Что касается Аделии — она большая умничка. Хочу отметить, что в такой непростой ситуации для ребят выступать психологически нелегко, особенно на международном уровне, ведь на них лежит двойная ответственность.

Аделя уже, можно сказать, на 100% выполнила свою задачу, Пётр – пока на 50%, потому что у него впереди ещё произвольная программа. Но я думаю, результат Петросян говорит сам за себя: первое место, всё идеально сделано. Да, там была небольшая ошибочка в короткой программе, однако ей это не помешало, и после короткой программы её произвольная тоже была очень уверенной.

Они правильно поступили, оставив постановки прошлых сезонов, потому что всё-таки они уже накатаны. Это те программы, которые хорошо раскрывают потенциал Адели и дают вторую оценку. Аделия сама по себе очень артистичная фигуристка, но я считаю, что именно эти программы показывают её с лучшей стороны.

— Как думаете, а правильно будет оставить эти программы на Олимпиаду?

— Да, почему бы и нет? Мне кажется, это абсолютно хорошие, интересные программы, Аделе очень идут. Ей вообще подходят такие яркие образы — как танго, так и Джексон, поэтому даже если они оставят это на Олимпиаду — это будет хорошо. Всё равно на международной арене это первый сезон с этими программами. Да, внутренний зритель видел эти постановки и очень их полюбил, а на международной арене зрители только-только начали открывать для себя эти образы.

— Как вам новая короткая программа Петра?

— Очень интересная! Мне понравилась идея с платком, когда он его достаёт во время дорожки. Эта программа абсолютно гармонично смотрится, она идёт Петру, он показывает в ней своё широкое катание, всё очень музыкально сделано. Даниил Глейхенгауз — очень опытный постановщик, у него большой опыт постановки олимпийских программ, поэтому я уверена, что это те образы, которые раскрывают Петра с сильной стороны.

— Аделия и Петя выбрали абсолютно разные тактики на этом турнире: Петросян сделала ставку на чистый прокат, а Гуменник идёт на усложнение. Что думаете по этому поводу?

— Пётр уже в своей оптимальной форме. Он сам это говорил, что обычно выходит на пик к чемпионату России, а тут он понимал, что нужно быть уже в идеальной форме к началу сезона. Видно, что Гуменник в хорошей физической форме: я смотрела отрывки тренировок, он спокойно выполняет четверные прыжки. У Аделии в арсенале есть контент намного сложнее, чем она сейчас показала. Мы знаем, что она владеет несколькими четверными прыжками: флип, тулуп. Поэтому я думаю, что Аделя будет набирать форму по ходу сезона и к Олимпиаде, к чемпионату России у неё появятся и более сложные четверные прыжки.

Я думаю, ещё с этим связано, что тренерский штаб решил оставить постановки, чтобы не тратить время на вкатку новых программ и сразу сделать акцент на усложнение контента. Хотя эти соревнования она смогла выиграть и с тройными прыжками. Потом, когда с ней будут соревноваться американки или японки, ей понадобятся сложные прыжки, тем более что у Аделии в арсенале они есть.

— Насколько сильно, на ваш взгляд, Аделия изменилась за это межсезонье?

— Видно, как она изменилась, повзрослела — и это видно. Её танго смотрится уже по-другому – более взрослое, осознанное. Хочется, чтобы этот период взросления у неё прошёл очень легко.

«Губанова и Хендрикс показывают прекрасное женское катание»

— Как оцениваете прокаты главных соперниц Аделии — Анастасии Губановой и Луны Хендрикс?

— Настя и Луна — это девочки с высокой второй оценкой, у них очень яркие программы. У Хендрикс всегда очень интересные костюмы, яркие постановки, и они действительно показывают женское катание, поэтому на них всегда интересно смотреть. Понятное дело, что ожидать от Насти и Луны элементов ультра-си опрометчиво, они их пока что не исполняли, но и не делают на этом акцент. Губанова и Хендрикс набирают хорошую вторую оценку именно этим прекрасным женским катанием. Обе — чемпионки Европы, именитые спортсменки, у них большой опыт на международной арене, и это сильно поможет им на Олимпиаде.

— Как оцениваете выступление экс-россиян в парном катании Карины Акоповой/Никиты Рахманина? Они взяли серебряные медали и завоевали олимпийскую квоту.

— Мне хочется поздравить ребят с отбором на Олимпийские игры, они молодцы. Я уверена, для них этот турнир, как и для наших фигуристов, — очень ответственная миссия. Чаще всего у спортсменов, как правило, одна Олимпиада. Конечно, парники и по два-три раза были, как Алёна Савченко. Но чаще всё-таки одна. Ребята молодцы, что использовали свой шанс, отобрались на Олимпийские игры.

— Что пожелаете Пете в произвольной программе?

— Я желаю ему так же классно откатать произвольную программу, как сегодня от исполнил короткую: уверенно, легко и ярко. А мы все будем болеть за него и поддерживать!