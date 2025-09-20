Гуменник уже гарантировал себе путёвку на Олимпиаду! Поставят ли ему достойные баллы? LIVE

Нерв напряжения спал — у российских фигуристов практически не было соперников на турнире в Пекине. Пётр Гуменник легко выиграл короткую программу — красиво и уверенно! Да ещё и с хорошим отрывом от ближайших соперников — никто даже близко не смог навязать борьбу нашему фигуристу.

Сомнений в том, что Петя точно получит олимпийскую квоту, уже нет — да и быть не может. Интересно лишь то, как оценят Гуменника в произвольной программе. Короткую из-за отсутствия международного рейтинга российский фигурист катал в первой разминке — и ему ощутимо придержали вторую оценку.

Однако теперь ему предстоит закрывать соревнования. И хочется надеяться, что оценка за компоненты у Петра в произвольной программе будет куда лучше — всё-таки он выйдет на лёд уже в качестве промежуточного лидера.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями мужчин в Пекине с произвольными программами.