Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
08:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию 2025 — онлайн-трансляция, 21 сентября 2025, Гуменник, произвольная программа

Гуменник уже гарантировал себе путёвку на Олимпиаду! Поставят ли ему достойные баллы? LIVE
Анастасия Матросова
Пётр Гуменник
Комментарии
Держим кулачки за Петра!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Нерв напряжения спал — у российских фигуристов практически не было соперников на турнире в Пекине. Пётр Гуменник легко выиграл короткую программу — красиво и уверенно! Да ещё и с хорошим отрывом от ближайших соперников — никто даже близко не смог навязать борьбу нашему фигуристу.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Не началось

Сомнений в том, что Петя точно получит олимпийскую квоту, уже нет — да и быть не может. Интересно лишь то, как оценят Гуменника в произвольной программе. Короткую из-за отсутствия международного рейтинга российский фигурист катал в первой разминке — и ему ощутимо придержали вторую оценку.

Однако теперь ему предстоит закрывать соревнования. И хочется надеяться, что оценка за компоненты у Петра в произвольной программе будет куда лучше — всё-таки он выйдет на лёд уже в качестве промежуточного лидера.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями мужчин в Пекине с произвольными программами.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android