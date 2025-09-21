Скидки
Главная Фигурное катание Статьи

Гуменник выиграл отборочный турнир в Пекине с попыткой пятиквадки, тактика устрашения, чтобы выиграть медаль Олимпиады

Тактика устрашения. Гуменник грамотно «продал» себя судьям, чтобы взять медаль Олимпиады
Екатерина Авдонина
Пётр Гуменник выиграл отборочный турнир в Пекине
Аудио-версия:
Петя сотворил историю в Пекине, зайдя на пять квадов и отобравшись на главный старт четырёхлетия. Наш стратег едет покорять Милан!

Это случилось! Пётр Гуменник вынес всех на квалификации в Пекине и заработал себе путёвку в Милан. На Олимпиаде от нашей страны примут участие два фигуриста. Но как же это произошло? Наш спортсмен пошёл на глобальный риск, не стал «беречься», как его коллега, Аделия Петросян, и попытался приземлить пять четверных. Вот только это был не порыв, а хорошо продуманный шаг. Петя «запугал» соперников и сделал громкое заявление для судей, занижавших его оценки.

Гуменника «придержали» в короткой программе

Короткой программой нельзя выиграть турнир, однако можно проиграть — это неизменное правило в фигурном катании, и каждый топ-спортсмен придерживается его, чтобы брать важнейшие медали в карьере. Вот и Пётр Гуменник, наш лучший стратег, в Пекине не стал им пренебрегать: дебют «Парфюмера» на международной арене полностью удался. В первую очередь потому, что ученик Вероники Дайнеко не допустил ни малейшей оплошности — квад-флип, каскад с квад-сальховом и триксель были на месте, равно как и все непрыжковые элементы, которые судьи оценили на высший уровень. Во вторую — благодаря самой постановке, которая была тепло принята иностранной публикой — костюм оказался столь красив, что уже и платок смотрелся как влитой, не как нечто инородное.

Пётр Гуменник в Пекине.

Пётр Гуменник в Пекине.

Фото: РИА Новости

Итого — Гуменник получил 93,80 балла и уверенно выиграл короткую программу, оставив себе запас более восьми баллов. Это успех! И всё же у триумфа Пети была и обратная сторона: как и предполагалось ранее, оценки спортсмена оказались ниже желаемого. Да, он выступал в первой разминке с нулевым рейтингом, но компоненты фигуристу немного придержали. Не сказать, что сам Гуменник не стал причиной этого, ведь катался на пониженной скорости, слегка скованно, на что в прямом эфире указал Даниил Глейхенгауз, и всё равно вторая оценка была могла бы быть выше…

«Сейчас не нужно воспринимать оценки нашим спортсменам. Нас продолжительное время не было на мировой арене, и мир настроен не в нашу сторону. К российским спортсменам относятся более критично. Плюс не было рейтинга. Все знают, что наши — лучшие, однако рейтинговую систему никто не отменял. Если продолжим, рейтинг будет расти, и оценки станут выше», — прокомментировала «Чемпионату» ситуацию Екатерина Гербольдт, и другие специалисты были солидарны с ней.

Так что победа Пети принесла много радости, но вместе с тем и подарила некоторые опасения о будущем фигуриста.

Гуменник устроил настоящую демонстрацию силы

Может быть, непосредственно в Пекине Гуменнику бояться было нечего — соперники едва ли могли дотянуться до его уровня. Однако тактика, которую разработала команда Пети, выходила за рамки отборочного турнира. В связи с этим и появилась сумасшедшая заявка на произвольную программу из пяти квадов, а на тренировке произошла откровенная демонстрация силы: Гуменник попытался реализовать задуманное, ошибившись только на четверном лутце и не став заканчивать сложную секвенцию из квад-сальхова и двух дупелей. Четверные флип, риттбергер, сальхов в каскаде, тройной аксель получились визуально легко.

И уже вот тут мнения экспертов разделились: кто-то посчитал такой технический набор чрезмерным, особенно для проходного старта, где важен лишь результат, а оттого и нужна стабильность, а кто-то похвалил Петю за спортивный максимализм и желание всегда быть лучшим.

Например, Елизавета Туктамышева, которая комментировала соревнования, сказала следующее:

«Мне кажется, он может нас ещё удивить своим контентом. Не всегда стоит доверять плану, даже выстроенному в день произвольной программы. Даже в течение программы мы иногда видим, что спортсмен меняет расположение прыжков, каскадов. Но пять квадов — это, конечно, сильно. Я пока не знаю, насколько правильная эта стратегия. Главное, чтобы всё было выполнено чисто».

ВИДЕО

Только дело в том, что ошибочно полагать, что «пятиквадка» Гуменника — это приступ его перфекционизма, напротив — это холодный расчёт.

Он прибег к тактике запугивания как к единственной, которая сможет нивелировать его отсутствующий рейтинг и изменить отношение судей к себе. Сейчас фигурист в догоняющей позиции, и, в отличие от Аделии Петросян, на Олимпиаде в Милане у него будут очень серьёзные конкуренты, которых без лояльности арбитров не обойти. Поясним: Аделии достаточно добавить пару ультра-си, и даже с пониженными компонентами (в Пекине она также столкнулась с этой проблемой) технически не получится её «задвинуть». А вот Пете ради такого придётся очень сильно постараться, ведь тому же Юме Кагияме за один чистый квад ставят космические GOE. Сократить разрыв можно, показав не один, а пять четверных. И в Пекине нужно было сделать громкое заявление, что наш фигурист на это способен.

Как справедливо отметил Даниил Глейхенгауз, невысокие компоненты — последствия бана, однако трагедия в том, что времени для «разгона», то есть нарабатывания рейтинга у ребят нет:

«Сейчас такой возможности нет. Будет один старт и второй».

Именно поэтому в китайской столице Гуменнику необходимо было рисковать, чтобы грамотно «продать» себя судьям.

Гуменник отобрался на Олимпиаду с попыткой «пятиквадки»

Чтобы произвести колоссальное впечатление, Петя даже сменил программу — вернулся хорошо известный российской публике «Онегин». На международной арене его могли просто не понять, однако фигурист и его команда поработали на славу — и постановка стала выглядеть ещё лучше. В этот день Гуменник выглядел более эмоциональным, с мягкими линиями, отличными вращениями и качественной дорожкой шагов.

И да, заход на «пятиквадку» пекинская публика увидела. Начал Петя с шикарного четверного флипа и почти сразу же поехал на лутц, но, увы, недокрутил и приземлил на две ноги. Зато четверной риттбергер получился лучше — хоть и с недокрутом. Каскад квад-сальхов — тулуп в три оборота был засчитан судьями, хотя на первом прыжке фигурист покачнулся. Секвенцию 4S+2A спортсмен также сделал, равно как и тройной аксель — хоть в протоколе и прилетела «кьюшечка» на сальхов. А вот финальный каскад ультра-си, лутц-риттбергер Гуменник потерял. И даже так не приходилось сомневаться в его победе.

169,02 балла за произвольную программу, всего — 262,82. Это золото!

Несмотря на ошибки, Гуменник справился со своей задачей и отобрался на Олимпийские игры. Однако ещё он приблизил себя на шаг к тому, чтобы зацепиться за пьедестал и увезти из Милана медаль. И мы искренне его с этим поздравляем!

