«Два первых места из двух — прекрасный результат». Бестемьянова — о россиянах в Пекине

Квалификационный олимпийский турнир в Пекине завершился триумфом для российских спортсменов. Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян и воспитанник Вероники Дайнеко Пётр Гуменник спустя три с половиной года отстранения взяли золотые медали международного турнира, а с ними — и именные олимпийские квоты.

Гуменник исполнил произвольную программу по мотивам романа «Евгений Онегин» с пятью четверными прыжками. За прокат он набрал 169,02 балла и 262,82 – по сумме. А Петросян отказалась от сложных прыжков в пользу чистых прокатов и с суммой 209,63 выиграла турнир, обойдя двух чемпионов Европы. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» своими впечатлениями поделилась олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

«Судейство было справедливым»

— Как оцените выступление Петра в произвольной программе?

— Очень здорово, молодец! Смог совладать с нервами, эмоциями так, что не убрал ни одного сложного элемента. Хотя для победы ему не требовалось такое их количество. И это, конечно, заслуживает большого уважения.

— Как вы думаете, для чего нужно было идти на такой риск — пять четверных прыжков? Если можно выиграть и получить квоту с более простым контентом.

— Дело в том, что после того, как мы были отстранены от соревнований, о нас мало кто знает. У Пети не очень большой опыт в международных соревнованиях, ему нужно завоёвывать свои какие-то позиции. Поэтому необходимо отстаивать себя на каждом старте. Это очень правильная политика.

— Как оцениваете наше возвращение на международную арену, в том числе и выступления Адели Петросян?

— Оценивали судьи, и нам даже нечего добавить. Два первых места из двух возможных — это прекрасный результат.

— Как, по вашему мнению, судили наших ребят в Пекине?

— Я считаю, всё было справедливо.

«Поставила бы Акопову/Рахманина на первое место»

— Расскажите о ваших впечатлениях от новой короткой программы Петра.

— Очень удачная программа, классный костюм — всё сложилось. И Даниил Глейхенгауз, и тренерский штаб, и сам Петя — все очень хорошо проработали с момента, как мы видели её ещё в тренировочном костюме, до того, когда он вышел в Пекине. Над короткой программой была проведена очень большая работа.

— Это правильно, что они решили вернуться к «Онегину» в произвольной программе?

— Это было их решение, и, возможно, Петя более уверенно себя чувствует в старой постановке. Сейчас было важно чувствовать себя комфортно. Возможно, новая произвольная программа ещё не совсем накатана. Правильное решение в том, что всегда спортсмены что-то национальное, что-то своё несли на Олимпиаду. И, конечно, история Онегина откликается этой задаче лучше, чем новая музыка в новой программе.

— Как вам выступление экс-россиян Карины Акоповой/Никиты Рахманина в парном катании?

— Вот в парах я бы их поставила на первое место, потому что китайский дуэт допустил несколько грубых ошибок. Но судьи их поддержали, потому что китайцы — организаторы турнира, так бывает, это нормально. Я их поздравляю, это абсолютный прорыв — на своих первых серьёзных соревнованиях они так здорово прозвучали.

— Что пожелаете Пете и Аделии на Олимпийских играх в Милане?

— Я желаю им сделать всё, что они умеют. Это главное. Не надо ни с кем соревноваться, ставить какие-то суперзадачи. Они очень сильные спортсмены! Если Аделия и Пётр просто сделают всё, что они умеют, то будут бороться за самые высокие позиции.