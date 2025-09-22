Устраивали провокации и коверкали имена. Но Петросян и Гуменник с честью прошли отбор

Российские фигуристы наконец-то вернулись на международную арену. Это было непросто, однако наши ребята справились с колоссальным давлением и огромной ответственностью, возложенной на них. Но, помимо всего прочего, по ходу турнира в Пекине возникали довольно странные ситуации, которые вполне могли выбить из колеи. Правда, Аделия Петросян и Пётр Гуменник оказались выше всего этого. Рассказываем обо всех странностях, которые происходили на фоне турнира.

Петросян без тренера

На Аделию свалилась достаточно серьёзная проблема ещё до вылета в Пекин — оказалось, что ей придётся проходить олимпийский отбор без тренеров. Всё из-за того, что Даниила Глейхенгауза не допустили до квалификации в столице Китая.

«Первой реакцией был, конечно, шок. Я даже представить себе не мог, что могу не подойти по каким-то критериям. Всегда старался быть максимально корректным и аккуратным в высказываниях, и мы вместе с тренерским штабом и федерацией выбрали меня именно для того, чтобы не было никакого риска. Казалось, это самое правильное решение. Однако меня всё равно не допустили», — цитирует Глейхенгауза портал «РИА Новости Спорт».

Тем не менее в гордом одиночестве двукратная чемпионка России не осталась. В Пекин она отправилась в сопровождении физиотерапевта и представителей ФФККР. А впоследствии оказалось, что в Китай прибыла не кто-нибудь, а сама Этери Георгиевна! Тутберидзе аккредитовали как члена делегации грузинской федерации. И на тренировках Аделия не осталась одна.

Конечно, выходить на лёд Петросян пришлось без своих тренеров — её сопровождал Валерий Артюхов, который является старшим тренером сборной России по парному катанию. Но нет никаких сомнений, что присутствие Тутберидзе помогало Аделии.

«Я знала, когда она уедет, и специально спустилась. Мы немного пообщались, она меня обняла, поцеловала. Она тоже, видимо, сильно переживала, нервничала. Я её чувствовала максимально рядом с собой. Поэтому всё прошло хорошо», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Провокации с украинской песней

После короткой программы Петра Гуменника в социальных сетях Международного союза конькобежцев (ISU) случился конфуз — мягче назвать это не получается. Хайлайты проката нашего фигуриста опубликовали под песню украинской группы Kazka «Плакала» — естественно, на украинском языке. В текущей обстановке видеть выступление российского фигуриста под такое музыкальное сопровождение как минимум странно.

Но стоит отметить, что в ISU, похоже, довольно быстро осознали всю спорность данного решения и принесли извинения за данный инцидент.

«ISU приносит извинения за неподходящий выбор музыки в недавнем посте в социальных сетях, посвящённом выступлению Петра Гуменника. Публикация была удалена, и мы сожалеем о любых возможных оскорблениях. Мы пересматриваем наши процедуры, чтобы исключить подобные ситуации в будущем»,– приводит слова представителя ISU ТАСС.

Тем не менее всё это выглядело как намеренная провокация. В мире существует примерно 7164 языка — по данным каталога Ethnologue за 2024 год. Зачем было выкладывать выступление россиянина под украинскую песню — совершенно непонятно. Благо на наших фигуристов произошедшее никак не повлияло.

Коверкание имён

Начнём с того, что все мы понимаем: русский язык зачастую является непростым даже для самих россиян, а уж для иностранцев и вовсе достаточно сложный. Наших фигуристов на международных стартах не было целых 3,5 года — о нас просто могли забыть. Однако теперь мы приехали — да ещё и в статусе фаворитов турнира. Почему нельзя было подготовиться и выяснить правильное произношение имён?

За время одной из первых тренировок нашу Аделию Петросян как только не назвали. Коллеги из «СЭ» сообщили, что вариаций произношения было несколько: Аделина Петросан, Адолия Петросин, Адели Петросайн и даже Андалия! Доставалось и Пете Гуменнику — его фамилию порой писали с двумя «м» вместо двух «н». В общем, имена наших фигуристов оказались слишком непростыми для организаторов.

Проблема в виде языкового барьера не новая, но крупные спортивные сообщества пытаются решить эту проблему. Например, УЕФА как-то перед стартом Лиги чемпионов показал, как правильно называть футболистов, выложив на сайте правильное произношение спорных имён. Похожая практика была и в чемпионате Германии по футболу: на официальных ресурсах Бундеслиги публиковали ролик, где сами игроки называли свои имена.

Конечно, неверное произношение вообще не самое страшное, особенно когда Аделия и Пётр увезли из Пекина золотые медали и путёвки на Олимпиаду в Милан. Однако всё же ISU кажется достаточно серьёзной и солидной организацией, и хочется видеть деловой подход с её стороны. Ведь такую проблему легко уладить, не так ли? К тому же теперь все точно знают, кто такие Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Украденные игрушки

Шуму навёл 21-летний украинец Кирилл Марсак, который рассказал о неприятном инциденте после проката короткой программы на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире. У спортсмена якобы украли все подаренные игрушки. А в своём посте в социальных сетях он намекнул, что это сделал кто-то из фигуристов.

«Сегодня кто-то порвал мой пакет с игрушками и украл всё, что мне выбросили на лёд. Они [игрушки] лежали в раздевалке, доступ к которой есть только у фигуристов. Я знаю, что мы не являемся друзьями с некоторыми людьми здесь, но я лично никогда не говорил ничего плохого. Это совершенно неуважительно, спортсмены на международной арене не могут демонстрировать подобное поведение», — написал Марсак в социальных сетях.

Это случилось в тот же день, когда прокат Петра Гуменника опубликовали под украинскую песню. И что тут думать? Чемпионка России Елизавета Худайбердиева в соцсетях отреагировала на жалобу украинского фигуриста, справедливо отметив, что в раздевалках могут бывать и другие люди.

Материалы по теме Фото Украинский фигурист пожаловался на воровство среди спортсменов на олимпийском отборе

«Напомню, что в раздевалку есть доступ у сервиса – волонтёров, организаторов», — написала Худайбердиева в социальных сетях.

Разумеется, многие увидели в словах Марсака намёк на нейтральных спортсменов — представителей России и Беларуси. В итоге фигурист осознал силу своих слов и решил объясниться повторно:

«Просто для понимания – это не про игрушки, а про то, что это произошло в раздевалке, которая должна быть безопасным местом. Там также были мои коньки, костюмы. К счастью, с ними ничего не случилось. Я сомневаюсь, что это было сделано кем-то из представителей нейтральных атлетов! Благодарен за вашу поддержку. Конечно, это было опубликовано не для разжигания конфликта между кем-либо, это всего лишь демонстрация факта, что даже такие ситуации случаются. Все должны следить за своими вещами», — написал Марсак.

В общем, конфликта нет. Но осадочек, как говорится, остался. Тем не менее турнир в Пекине показал, что соревнования с участием россиян и украинцев проводить вполне реально. И даже если будут какие-то провокации — всё заканчивается хорошо. Ранее со стороны организации звучали высказывания, что отстранение было введено во многом из-за того, что ISU не может обеспечить безопасность.

«Согласно единогласному решению конгресса ISU, отстранение является постоянным. Эти решения не являются ни санкцией, ни дисциплинарной мерой, ни решением о непригодности, а приняты исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований», — сказано в ответе ISU на запрос агентства «РИА Новости».

А теперь то что мешает, ISU?