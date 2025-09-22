Скидки
Фигурное катание

Иностранцы в восторге от Петросян и Гуменника и просят ISU вернуть их на международные старты, скучают по Тутберидзе

«Хочу видеть девочек Этери!» За рубежом требуют вернуть россиян на международные старты
Екатерина Авдонина
Реакция на прокаты Петросян и Гуменника
Аделия Петросян и Пётр Гуменник устроили фееричный камбэк в Пекине, и иностранные болельщики снова пожалели о бане ISU.

Аделия Петросян и Пётр Гуменник на протяжении трёх дней держали всех российских болельщиков в нервном напряжении, однако в итоге подарили две умопомрачительные победы, которые доказали, что наши спортсмены обязаны быть на Олимпиаде. И что самое главное — с этим согласны все фанаты в мире.

За рубежом прокаты Аделии и Пети наделали много шума — их талант, техническое превосходство и невероятный артистизм покорили иностранцев и заставили в который раз пожалеть о том о бане ISU. Теперь они просят дать возможность Гуменнику и Петросян вернуться не только на Игры, но и на остальные старты в сезоне.

Устраивали провокации и коверкали имена. Но Петросян и Гуменник с честью прошли отбор
Устраивали провокации и коверкали имена. Но Петросян и Гуменник с честью прошли отбор

Уровень Аделии Петросян оказался настолько велик, что его признала даже чемпионка мира и Европы Денизе Бильманн:

«Вау! Фантастический прокат», — написала она в социальных сетях.

И многие поддержали её

«Ух ты! Что за звезда! Короткая программа была хороша, но произвольная просто идеальна. Так зрело! Так уверенно!»

«Это было невероятное катание настоящей победительницы! И это лишь малая часть того, на что она способна».

Комментарии зарубежных болельщиков

Фото: Скриншот

Не остался без комплиментов и наш чемпион. Пётр Гуменник произвёл на мировое сообщество неизгладимое впечатление:

«Эта изящная хореография с королевскими жестами, прочувствованная от начала до конца, олицетворяет мастерство исполнителя. Мощный, по-кошачьи пластичный, величественный: Пётр Гуменник очаровывает меня, дарит мгновения опьянения. Ловкость, прыжки, плавное акробатическое и артистичное катание, чистые и чёткие приземления. Великолепно».

«Браво, какое прекрасное выступление! Наконец-то у меня появилось время снова посмотреть фигурное катание после стольких лет, а один из моих любимых юниоров теперь взрослый и на пути к Олимпиаде. Удачи!»

«Если он откатается чисто на Олимпиаде и отточит своё мастерство, он будет претендовать на пьедестал в Милане. Для меня было бы замечательно, если бы это произошло».

Фанаты также полагают, что Петя, как и Аделия, способен навязывать конкуренцию топам в борьбе за олимпийские медали:

«Вау, будет интересно посмотреть на борьбу Петра и Ильи за олимпийское золото».

Но главный вывод, который сделали иностранные болельщики, заключается в том, что российских спортсменов очень не хватало на международной арене всё это время. Бан ISU, по их мнению, слишком затянулся.

«Я наконец осознала пустоту, которая образовалась, когда российские фигуристы перестали соревноваться. И дело не в прыжках или элементах ультра-си, а в их самовыражении. Экспрессия и интерпретация музыки Петра заслуживают более высоких оценок за компоненты. Я просто в восторге от его катания».

Комментарии зарубежных болельщиков

Фото: Скриншот

«Так вот какой он, международный камбэк!»

«Они заставили меня посмотреть соревнования ISU впервые за долгое время».

«Рад видеть российских фигуристов снова!»

«Да! Я хочу снова видеть девочек Этери! Вот что значит, когда ты лучший в мире. Соревнуйтесь с россиянами, и вы сможете по-настоящему гордиться своими победами!»

«Я желаю, чтобы нейтральные атлеты могли соревноваться в серии Гран-при».

Как наши фигуристы отбирались на Олимпиаду в Милане:
Пётр Гуменник поедет на Олимпиаду в Милане! Наш парень показал, что может биться до конца Пётр Гуменник поедет на Олимпиаду в Милане! Наш парень показал, что может биться до конца
Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр
