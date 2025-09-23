История легендарной советской фигуристки Ирины Родниной

Основная информация

Место рождения: Москва, СССР

День рождения: 12 сентября 1949 года

Возраст: 76 лет

Рост и вес: 152 см и 57 кг

Семейное положение: в разводе (бывший супруг — Александр Зайцев)

Вид спорта: фигурное катание

Дисциплина: парное катание

Биография

Ирина Роднина — одна из самых известных советских фигуристок в истории парного катания. За свою спортивную карьеру она выиграла три золотые медали Олимпийских игр:

в 1972 году в Саппоро,

в 1976 году в Инсбруке

в 1980 году в Лейк-Плэсиде.

Кроме того, она многократная чемпионка мира и Европы.

После завершения спортивной карьеры Роднина продолжила работу в спорте как тренер, а затем перешла в политику, став депутатом Государственной думы РФ.

Ирина Роднина после вручения ей ордена Ленина в Кремле Фото: РИА Новости

Ранние годы

История фигуристки началась в послевоенной Москве, где в семье кадрового военного Константина Роднина и медицинской сестры Юлии Мениченко 12 сентября 1949 года родилась девочка. Детство Ирины было нелёгким: она перенесла 11 случаев воспаления лёгких за первые годы жизни, из-за чего врачи настоятельно рекомендовали родителям отдать ребёнка в спортивную секцию.

«Папа всегда считал, что его девочки должны получить хорошее образование… Я же своё будущее довольно рано связала со спортом», — вспоминала впоследствии сама Роднина в книге «Слёзы чемпионки».

Первые шаги на льду пятилетняя Ирина сделала на открытом катке в парке имени Прямикова под руководством тренера Якова Смушкина. Именно там, на обычном льду московского парка, без современных технологий и комфортных условий, начала формироваться уникальная техника будущей чемпионки.

Перейдя затем в парк Дзержинского, а позже — в школу ЦСКА, юная фигуристка окончательно переметнулась из одиночного в парное катание. Уже тогда тренеры отмечали не только её физические данные, но и необыкновенную работоспособность, умение преодолевать боль и невероятную целеустремлённость.

Спортивная карьера

Период с 1964 по 1980 год стал поистине золотой эрой в карьере Родниной, и эту эпоху можно разделить на два принципиально разных этапа. Первый связан с партнёрством с Алексеем Улановым под руководством тренера Станислава Жука. Их совместная работа началась, когда Ирине было всего 15 лет, однако уже через три года пара вошла в элиту мирового фигурного катания.

Сенсационная победа на чемпионате Европы 1969 года, где юные советские фигуристы обошли самих Белоусову и Протопопова, стала возможной благодаря революционному подходу. Вместо традиционной плавности и гармонии Жук сделал ставку на невиданную ранее сложность элементов. Впервые в истории парного катания зрители увидели параллельные прыжки и головокружительные комбинации, исполняемые с невероятной синхронностью.

Олимпийское золото в Саппоро-1972 стало кульминацией этого союза, однако одновременно ознаменовало его конец: Уланов предпочёл продолжить карьеру с женой — Людмилой Смирновой.

Второй этап — эпоха дуэта Роднина/Зайцев — оказался ещё более триумфальным. Александр Зайцев, будучи младше партнёрши на три года, идеально подходил ей как по физическим данным, так и по темпераменту. Их совместные выступления напоминали хорошо отлаженный механизм: невероятно сложные поддержки, безупречная синхронность и невиданная ранее скорость исполнения элементов.

Ирина Роднина и Александр Зайцев Фото: РИА Новости

Особое место в истории занимает чемпионат мира 1973 года в Братиславе, где во время их выступления отключилась музыка, но пара продолжила программу под аплодисменты зала, продемонстрировав феноменальную выучку и профессионализм.

Переход к новому тренеру Татьяне Тарасовой добавил их программам артистизма и художественной выразительности, что особенно ярко проявилось на Олимпиаде-1976 в Инсбруке.

Завершила карьеру Роднина поистине триумфально: она выиграла третье подряд олимпийское золото на Играх в Лейк-Плэсиде в 1980 году. Там изначально холодный приём американской публики сменился стоячей овацией после безупречного выступления советских фигуристов. Кадры плачущей от счастья Родниной на пьедестале стали символом не только её личного триумфа, но и величия всей советской спортивной школы.

Тренерская карьера

Завершив выступления в 31 год, Роднина не мыслила себя вне спорта. Её тренерская карьера оказалась не менее насыщенной, хотя и не столь гладкой, как выступления на льду.

После работы в ЦК ВЛКСМ и «Динамо» последовал 12-летний «американский» период, когда Ирина Константиновна возглавляла группу в Международном центре фигурного катания в Лейк-Эрроухед. Именно там она доказала, что может не только быть чемпионкой, но и успешно готовить новых спортсменов.

В 1995 году её подопечные Радка Коваржикова и Рене Новотны из Чехии стали чемпионами мира, за что Родниной было присвоено звание почётного гражданина Чехии. Работа с американскими фигуристами, включая будущую звезду Мишель Кван, позволила ей изнутри изучить западную систему подготовки и сравнить её с советской школой.

Вернувшись в Россию в начале 2000-х, Роднина активно включилась в развитие детского спорта. В 2015 году она возглавила Федерацию фигурного катания Московской области. Её тренерские методики, основанные на личном опыте и многолетних наблюдениях, сочетали лучшие черты советской системы с современными подходами, делая акцент не только на технической подготовке, но и на психологической устойчивости спортсменов.

Политическая деятельность

Переход Ирины Родниной в политику в середине 2000-х годов стал закономерным продолжением её активной жизненной позиции. В 2007 году она была избрана депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия». На парламентской работе Роднина проявила себя как принципиальный и деятельный политик, последовательно отстаивающий интересы российского спорта.

Координация партийного проекта «Детский спорт» позволила ей реализовать множество идей по повышению доступности спортивных секций для детей из регионов. Она инициировала масштабную программу по реконструкции школьных спортзалов и строительству спортивных площадок по всей стране. Особое место в её общественной деятельности заняла борьба за чистоту спорта: Роднина последовательно выступала против допинга и нечестных методов в спортивной конкуренции.

Ирина Роднина и Владислав Третьяк Фото: РИА Новости

Церемония открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи, на которой именно ей вместе с Владиславом Третьяком выпала честь зажечь олимпийский огонь, стала символом признания её вклада не только в развитие фигурного катания, но и в российский спорт в целом.

Личная жизнь

За внешним блеском спортивных побед скрывалась непростая личная жизнь. Первый брак с Александром Зайцевым казался идеальным союзом двух чемпионов, однако распался через пять лет после свадьбы. Позднее спортсменка призналась, что на льду Зайцев был замечательным партнёром, но в жизни у них всё оказалось намного сложнее.

Их сын Александр, родившийся в 1979 году, с детства наблюдал за тренировками родителей, однако сердце его изначально принадлежало искусству. Впоследствии он окончил Строгановское училище и стал талантливым керамистом. Сейчас он успешный художник, чьи произведения хранятся в частных коллекциях.

Ирина Роднина и Александр Зайцев Фото: РИА Новости

Во втором браке с предпринимателем Леонидом Миньковским Роднина родила дочь Алёну. Но этот союз также закончился разводом, который сопровождался тяжёлой борьбой за право воспитывать ребёнка. Миньковский остался в США и через суд добился запрета на вывоз дочери в Россию до её совершеннолетия.

«Суд удовлетворил требование отца, потому что в тот момент Россия была страной с неустойчивой политической и экономической ситуацией. Поэтому я задержалась [в США] — когда проходил этот суд, дочери было шесть лет, то есть я пробыла там значительно дольше, чем планировала — до её 17-летия», — рассказывала Роднина в одном из интервью.

В итоге дочь окончила Калифорнийский университет по специальности «Политология», работала журналистом на RT America и вела собственную программу The Alyona Show. Теперь Алёна Миньковская — успешный медиапродюсер. Роднина всегда заявляла, что никогда не настаивала на том, чтобы её дети занимались фигурным катанием; она просто хотела, чтобы они выбрали собственный путь.

Ирина Роднина и её дочь Алёна Миньковская Фото: Из личного архива Алёны Миньковской

Наследие и влияние на фигурное катание

Влияние Ирины Родниной на развитие фигурного катания трудно переоценить. Она не только подняла планку технической сложности, но и изменила саму философию парного катания, доказав, что оно может быть одновременно и атлетичным, и артистичным. Введённые ею элементы — такие как сложнейшие поддержки с переходами, каскады прыжков и нестандартные вращения — стали обязательной частью программ современных фигуристов.

Роднина давно переросла статус просто выдающейся спортсменки, став настоящим культурным феноменом. В 2010 году, согласно опросу ВЦИОМ, она вошла в десятку кумиров XX века в России вместе с Гагариным, Высоцким, Жуковым и Солженицыным. Тогда же Центральный банк России выпустил памятную монету с изображением Родниной и Зайцева в серии «Выдающиеся спортсмены».

Особое место в наследии спортсменки занимают автобиографические материалы. В 2013 году вышла документальная книга «Слёзы чемпионки», где фигуристка с присущей ей прямотой рассказала о взлётах и падениях в своей карьере.

В 2025 году в прокат вышел фильм «Роднина», посвящённый переосмыслению ключевых моментов её биографии. Всё это свидетельствует о том, что наследие Ирины Родниной продолжает вдохновлять всё новые поколения фигуристов. Её рекорд по количеству побед до сих пор остаётся непревзойдённым и служит источником вдохновения для молодых спортсменов по всему миру.