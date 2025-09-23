«Это до слёз. Это круто. Это Алиев». Наш фигурист преодолел себя и вернул России золото

У России восемь лет не было европейских титулов в мужском одиночном катании, в 2012 году Евро выиграл Евгений Плющенко, после чего на континенте доминировал испанец Хавьер Фернандес. У российских одиночников появлялись шансы на победу, но каждый раз что-то случалось и выходило из-под контроля, добраться удавалось максимум до серебра.

В 2020 году конкурента в виде Хавьера Фернандеса на Евро уже не было – и основными фаворитами стали российские парни. Дмитрий Алиев приехал в Грац в статусе действующего чемпиона России, и от него ждали победы, а это дополнительное моральное давление, с которым не каждый справится. Но Дима смог.

От него ждали этой победы – и он не подкачал.

В ностальгической рубрике «Чемпионата» мы вспоминаем главную победу в карьере Дмитрия Алиева – ту произвольную действительно можно причислить к прокатам десятилетия. И желаем крепкого здоровья! Любители фигурного катания с замиранием сердца ждут чемпиона Европы на стартах в этом сезоне.

Дима разорвал австрийский лёд, а после подпевал Егору Криду

На том турнире в Граце Дмитрий не был идеален в короткой программе – не упал, Но прыжки получились не лучшим образом. Однако и соперники не поразили прокатами жизни: после первого дня соревнований Алиев шёл вторым, ненамного отстав от Михала Бржезины. Хорошая позиция для атаки в произвольной, однако ни одного элемента отдавать было нельзя, если настроен бороться за победу.

По ходу сезона гораздо лучше Диме удавалась короткая программа, а с произвольной наоборот – то и дело возникали проблемы. Финал Гран-при в Турине и вовсе вспоминать не хочется – а ведь он прошёл в декабре 2019-го, месяца за полтора до ЧЕ.

Волновался ли Дмитрий перед прокатом? Безусловно, с кем не бывает. Но волнение он направил в позитивное русло и показал эмоциональное, тем не менее очень сосредоточенное катание. Композиция The Sound of Silence в исполнении группы Disturbed хорошо подошла Алиеву. Мир полюбил и запомнил его вальс из «Маскарада», но фигурист показал, что может катать и другое, эмоционально раскрываться под рок-вокал.

Дмитрий Алиев на ЧЕ-2020 Фото: РИА Новости

В первой части было очень важно справиться с четверными – и они Диме удались. Ехал он скорее на контроле, но контроль этот не подкачал: три стартовых квада Алиев приземлил чётко. Часть с тройными прыжками – более лёгкая, однако «бабочки» были слишком частыми гостями у наших одиночников в те времена, так что рано было расслабляться.

Дорожка шагов вышла на четвёртый уровень и отличные плюсы, на вращениях Дима потерял лишь один уровень сложности на волчке. Встав в финальную позу, Дмитрий зажмурился и сжал кулаки – справился! На фоне у бортика победно вскинул руки тренер Евгений Рукавицын – он тоже всё прекрасно понимал.

Когда Алиев уходил со льда, диджей на катке включил русский трек – песню «Миллион алых роз» Егора Крида. На том старте фигуристов подбадривали после выступлений музыкой исполнителей из их родной страны. Тому же Алиеву после короткой включили Never let you go Димы Билана.

После тёплых объятий с Евгением Рукавицыным Дима поймал волну и даже подпел в такт треку.

«В конце программы, когда я осознал, что прокат получился достойным, у меня всплыли в голове картинки, как я готовился к чемпионату Европы. Это слёзы радости от преодоления самого себя. Эмоционально прокат был трудным, я немного переживал и волновался. Но сейчас мои эмоции на самом высоком уровне, благодарен моим тренерам и сегодняшнему дню, что сегодня всё это произошло», – говорил Дима уже после проката.

Как оценили выступление Алиева судьи?

Да, прокат Алиева не был как по учебнику, всегда есть к чему стремиться. Но он был таким, каким должен быть прокат фигуриста, который идёт за золотом чемпионата Европы. Дима шёл до конца, ничего не отпуская, и за это можно ему только поаплодировать. «Во вчерашнем выступлении я ничего не хотел бы изменить. Оно было именно таким, каким должно было быть», – говорил сам Алиев уже после того, как старт завершился.

Дмитрий Алиев на ЧЕ-2020 Фото: РИА Новости

В протоколе фигуристу отметили недокрут на стартовом четверном лутце – снова «галка», как и в короткой программе. однако все остальные элементы были отплюсованы, в частности каскад из четверного и тройного тулупов, за который Дмитрий получил от судей почти 16,5 балла вместе с надбавками за качество.

Он обошёл всех соперников и в оценке за технику, и в оценке за компоненты – это было настоящее сбалансированное чистое выступление чемпиона. Арбитры из Норвегии и Венгрии не скупились на девятки, а в интерпретации музыки выставили 9,25.

Именно с этим прокатом Алиев установил личный рекорд в произвольной программе на международных соревнованиях – 184,44 балла. До сих пор это второй результат среди российских мужчин-одиночников после перехода на систему оценивания GOE на «+5» – больше за прокат произвольной программы набирал только Марк Кондратюк на чемпионате Европы 2022 года (187,50). По сумме Дмитрий на 25 баллов опередил ближайшего преследователя – победа оказалась оглушительной.

«Трон теперь свободен»

В прямом эфире прокат Алиева комментировали Александр Гришин, Максим Траньков и Елизавета Туктамышева. «Это до слёз, это круто, это Алиев. Это чистый прокат. Не хочу поторопиться, но, мне кажется, Мише Бржезине будет очень тяжело», – высказался Траньков. «Потрясающе, просто потрясающе! Дима, ты лучший», – не могла скрыть эмоций Туктамышева.

Приятные слова после проката Димы сказал Евгений Плющенко – именно он в 2012 году взял золото ЧЕ до периода испанского доминирования. «Алиев заслужил эту победу, он долго шел к этой цели. Это очень хороший спортсмен, он обладает многими четверными прыжками», – высказался двукратный олимпийский чемпион, который в своё время завоевал семь европейских титулов.

Сам же Дима рассказал, что после триумфа на Евро его поздравил Хавьер Фернандес: «Он сказал, что трон теперь свободен, поэтому мне надо двигаться в этом направлении. Это очень ценно для меня».

Тренер Евгений Рукавицын отметил, что в Граце всё шло как нужно и не было никаких форс-мажорных ситуаций: «От первой тренировки до последней позы в произвольной программе. Как по нотам. Все тренировки Дима провёл практически блестяще». Именно в этом отрезке своей карьеры достиг абсолютной готовности психоэмоционального и физического состояния, сошлись все звёзды – и пришло золото.

Даже в 26 лет после Дмитрий не завершает карьеру, ставит новые программы, вдохновляет болельщиков и получает кайф от происходящего на льду. Пусть эти приятные воспоминания о мощном прокате и ценной победе мотивируют двигаться дальше.