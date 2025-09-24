Лечила травму, могла отказаться, но не сдалась. Тутберидзе — о пути Петросян на отбор к ОИ

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян в минувшие выходные одержала победу на своём дебютном взрослом международном турнире — квалификации на Олимпийские игры. Именно ей выпала честь первой из российских фигуристок выйти на международный лёд спустя три с половиной года после отстранения. Ученица Этери Тутберидзе справилась с задачей, чисто откатала обе программы и, несмотря на нулевой рейтинг ISU и отсутствие элементов ультра-си, сумела обойти двух чемпионок Европы — Анастасию Губанову и Луну Хендрикс. Тренер Аделии поддерживала свою ученицу в Пекине, но у бортика её не сопровождала. По возвращении в Россию Этери Георгиевна поделилась подробностями трудного пути к турниру в интервью Okko. Собрали для вас самые важные цитаты.

«Аделия хотела отдать место запасной»

– Аделя была вся в сомнениях: «Нет, всё, я не готова, я не могу в таком состоянии ехать». Ей говорили: «Зачем ты отказываешься, ты что, хочешь запасной девочке отдать это место?» Она сказала: «Да, если она более достойна, пусть едет». Просто оказалось, что девочка, которая запасная, ещё меньше готова.

«Компоненты вообще не низкие для первого выхода»

– Я ей сказала действовать в предложенных обстоятельствах. Других обстоятельств нет, значит, надо действовать так. Она приехала туда без ультра-си, не в той форме, в которой привыкла находиться на соревнованиях. Но есть то, что есть, значит, нужно бороться с этим контентом. Свой контент, который могла максимально сделать, она выполнила, тот результат, который показала – на сегодняшний день его достаточно. Это просто пройденный уровень. К этому нужно относиться как к игре.

Чтобы пройти на следующий уровень, нужно пройти этот. Она его прошла. Достаточно хорошо или нет, уже не имеет значения, потому что на Олимпиаде — ей туда ещё нужно доехать — будет намного сложнее. И сейчас весь вой поднялся по поводу низких компонентов. Во-первых, компоненты вообще не низкие для первого выхода на международные соревнования.

Нормальные компоненты. Разговаривала с Даниилом Марковичем [Глейхенгаузом], Сергеем Викторовичем [Дудаковым]. Чтобы были компоненты, нужны серьёзные аргументы. Серьёзные аргументы – прыжки ультра-си. Бороться с равными элементами, равным контентом – это сложно.

«Не было желания поставить другие программы»

– Не было желания поставить что-то другое. Было желание выбрать лучшие программы. Посмотрели эту программу ещё раз, короткую программу на старте, казалось, она её катала два года назад, как будто бы должна была вырасти из этой программы. Но, во-первых, мы обе программы немножко усложнили транзишенами, немножко привели всё в порядок, подчистили.

Короткая программа показывает, насколько она отличается от других девочек. Она очень импрессивная, такой живчик на льду, и это, конечно, хотелось показать. То, чем она отличается, она может этим брать. Её энергетика в этой программе, она пробивает.

«Аделия выпала на три-четыре недели из-за травмы»

– Сезон начался не так, как мы себе представляли, потому что у неё была травма, она выпала на три-четыре недели из тренировочного процесса, это огромный срок. Выбыла поздновато, потому что сначала пыталась тренироваться и лечить, но потом поставили окончательный диагноз, оказалось, что нужно было лечиться только покоем, а время уже поджимало. Потом, когда она уже вышла на лёд, оставалось две недели до отъезда, ей очень сильно намял ботинок, так, что кожа сошла до мяса.

«Путь к Олимпиаде не должен быть проще»

– Путь к Олимпиаде не должен быть проще, потому что он ни у кого не был проще. Только у одной спортсменки он был простым, но ни к чему хорошему это в итоге не привело. У Валиевой сезон был очень простой, всё шло как надо, все остальные спортсменки сталкивались с трудностями. У Загитовой ноги все были в мясо, Женя Медведева, Александра Трусова шли к Олимпиаде со сломанными ногами. Аня Щербакова перенесла коронавирус, воспаление лёгких, у неё температура стояла на протяжении полугода 39, она еле ходила.

«Аделия уже ездила на какие-то соревнования и была абсолютно одна»

– Я её спросила: «Ты помнишь, как ездила на какие-то соревнования и была абсолютно одна?» Даже не помню, что это были за соревнования такие. Она сказала: «Да-да, помню». – «И как тебе было?» Говорит — нормально. Ну вот и так же выходи, раз тебе нормально. Я ей сказала: если хочешь, вот с тобой поговорит тимлидер. Она сказала: «Зачем? Не надо, я сама.

«У Аделии новые костюмы, в те она бы не влезла»

– Мы сменили костюмы, это новые костюмы. В те костюмы она, конечно, уже бы не влезла, потому что подросла, это нормально. Это новые костюмы, но поскольку образ был абсолютно продуман ещё тогда, то вы не заметили, что это новое. Как и все остальные.

«Если нервничать в Пекине, то на Олимпиаде точно нечего делать»

– Я себе сказала, что глупо нервничать, потому что дай бог она отбирается на ОИ и отправляется туда, тогда там надо нервничать, а если нервничать здесь [в Пекине], то там точно нечего делать.

«Баллы нельзя сравнивать от старта к старту вообще»

– Разные соревнования, сравнивать баллы вообще бесполезно абсолютно. Потому что компоненты выставляются здесь и сейчас относительно спортсменов, которые вокруг. Грубо говоря, выходит кто-то, относительно вот этой девочки эта катается на 8-9, относительно другой — ещё, конечно, всё двигается. Компоненты, вот эти баллы, GOE – вот это всё нельзя сравнивать от старта к старту вообще.