Главная Фигурное катание Статьи

Интервью с Романом Савосиным о новых программах, подготовке к сезону, отбору Петросян и Гуменника, международных турнирах

«Они представляли вдвоём всю нашу страну». Савосин рад за Петросян и Гуменника
Маргарита Сальникова
Роман Савосин
Аудио-версия:
Комментарии
Поговорили с одним из самых артистичных фигуристов.

Внутренний сезон в российском фигурном катании потихоньку набирает обороты. Контрольные прокаты сборной уже совсем скоро. А пока некоторые фигуристы начинают очередной год на первых турнирах нового сезона. «Чемпионат» побывал на Всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова» и пообщался с лидером после короткой программы мужчин – Романом Савосиным. Внутри — про новые программы, мотивацию, отбор Аделии Петросян и Петра Гуменника и мечтах о международных турнирах.

Роман Савосин

Роман Савосин

Фото: РИА Новости

Роман Савосин Подробнее

«Хочешь насмешить бога — расскажи ему о своих планах»

— Расскажите, пожалуйста о вашей короткой программе. Кто постановщик?
— Постановщики и короткой, и произвольной программ — Егор Мурашов и Николай Шелякин.

— Насколько вам близок образ в короткой программе?
— Мне, в принципе, хотелось какую-то программу, где я мог бы показать какие-то более классические позиции, классическую хореографию и иметь возможность больше где-то покататься, поэтому мне близок это образ. Я уже подобные, похожие программы катал, мне понравилась эта музыка, и с удовольствием под неё катаюсь.

— Что в целом скажете о вашем сегодняшнем выступлении?
— Ну, в принципе, хорошее выступление для первого старта. Конечно, есть над чем работать, но это даже хорошо. Поэтому в целом сегодняшним днём я доволен.

— С чем связана такая смена имиджа? Фанаты уже обсуждают ваши усы…
— Ну, скоро узнаете.

— У вас стоит какая-то конкретная задача на этот старт?
— Задача на старт — прокатать программу, войти в сезон и обратить внимание на какие-то недочёты. Даже выяснилось, что не все вращения у меня получились, мягко говоря, сделать на четвёртый уровень, поэтому есть над чем работать и, в принципе, этот старт именно для этого и есть — чтобы проверить все недочёты перед главными стартами сезона.

— А глобальные планы на сезон у вас какие?
— Глобально никаких, честно говоря, планов, потому что если хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. Я стараюсь просто подготовить хорошо программы, самому подготовиться к каждому старту в хорошем состоянии и катать как можно чище каждый старт.

«Что с «Лигой чемпионов» — я сам бы хотел узнать»

— Есть ли у вас какой-то контент мечты? Может, ведётся работа над определёнными элементами?
— Я, в принципе, в межсезонье прыгал флип и хотел подготовить его, но, к сожалению, по каким-то определённым причинам — повреждениям, травмам, которые у меня были давно, мне не удалось подготовить именно такой контент. Поэтому остаёмся при том контенте, который есть. Я в произвольной программе добавляю ещё один аксель, поэтому, можно даже сказать, небольшое будет усложнение.

— А сейчас у вас как здоровье? Травмы не беспокоят?
— Нет, сейчас, в принципе, всё в порядке. Ну, так, по мелочам у всех, я думаю, что-то когда-то беспокоит. Это спорт, это нормально. Глобально, я повторюсь, всё нормально.

— Не могу не задать вопрос, который волнует всех болельщиков — что с «Лигой чемпионов»?
— Ну, я сам бы хотел узнать. Честно говоря, не знаю. Не завершён, к сожалению, турнир. И очень жаль. Конечно, были те, кому это не очень понравилось, не очень было интересно. Были даже, так скажем, противники этого турнира. Но в любом случае этот турнир свою аудиторию нашёл. И, на мой взгляд, было интересно, может быть, даже большинству спортсменов, а может быть, даже и всем. Потому что я слышал от спортсменов только положительные отзывы об этом турнире, и жаль, что он не завершён.

— В целом есть какой-то шанс, что этот проект вернётся в новом сезоне?
— Я думаю, всегда есть шансы, мы пока не знаем, однако я думаю, что рано или поздно обязательно узнаем, будет ли продолжение и будет ли подведён какой-то итог. Или же, если не будет продолжения, будет ли этот турнир в каком-то другом формате, я думаю, что рано или поздно мы всё узнаем, надо только подождать.

«Очень раз за Аделию и Петра»

— Следили ли вы за отборочным турниром в Пекине?
— Да, следил. Я смотрел не в прямом эфире, а некоторых отдельных спортсменов, в основном наших. И за Петю болел.

— Как оцените выступления Пети и Аделии?
— Хорошие, классные выступления. Аделия справилась, Петя справился. И, несмотря на такое давление, которое всё равно было — ведь это такой ответственный турнир, они представляли вдвоём всю нашу страну — думаю, что здорово, что они со всем этим справились — выполнили главную задачу. Теперь будем надеяться, что они выступят на Олимпийских играх. Я за них очень рад.

— Вас воодушевила новость, что нас допустили хоть на какие-то старты?
— Я, честно говоря, ничего не жду, чтобы лишний раз не обольщаться. Но думаю, что это уже какой-то прогресс, что хотя бы такой турнир. Ребята уже выступили, и международная арена увидела наших фигуристов, и это уже прогресс, уже что-то. Нас три года нет на международных турнирах, поэтому в этом уже есть какое-то продвижение.

— А вы бы сами хотели поехать на международные старты? Как думаете, получится?
— Если бы была такая возможность, конечно, я с удовольствием выступал бы на международных соревнованиях. Получится или нет, опять же, не знаю. Как там всё сложится, сколько я буду кататься, когда нас допустят уже окончательно. Поэтому не знаю, загадывать не буду.

