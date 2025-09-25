Россия снова всех победила! Кроме Петросян и Гуменника, на ОИ поедут ещё пятеро россиян

Квалификационный турнир к Олимпийским играм 2026 года в Пекине завершился, но обсуждения вокруг него не утихают! Это был первый за последние 3,5 года международный старт с участием российских спортсменов. И речь идёт не только об Аделии Петросян и Петре Гуменнике. Ранее «Чемпионат» сообщал о бывших россиянах, принимавших участие в соревнованиях. Теперь мы расскажем, кто из них выступил достаточно успешно, чтобы претендовать на участие в Играх-2026 в Милане.

Женщины

Анастасия Губанова

Анастасия Губанова Фото: WU HAO/EPA/ТАСС

Вообще, чемпионку Европы 2023 года никто не ждал на отборочных соревнованиях в Пекине. По своему рейтингу и качеству выступлений она уже давно с лёгкостью должна была отобраться на Олимпиаду. Однако ужасное выступление на чемпионате мира в Бостоне не позволило ей этого сделать. Там экс-россиянка упала с двух прыжков, осталась без каскада и получила за короткую программу мизерные баллы — 47,31. Непопадание в произвольную моментально лишило Губанову шансов на прямую квоту на ОИ. В Пекине Настя уже не могла позволить себе так ошибаться.

В новой короткой программе, тематикой похожей на ту, которую она катала в победном для себя сезоне-2022/2023, Губанова успешно выполнила все прыжковые элементы, отстав от лидера Аделии Петросян всего на 0,64 балла. Отыграть их в произвольной не удалось, однако, с другой стороны, грузинская спортсменка не пропустила на вторую строчку свою соперницу — бельгийку Луну Хендрикс. Так что Настя успешно отобралась на Олимпиаду в Пекине.

Виктория Сафонова

Виктория Сафонова Фото: Mahesh Kumar A./AP Photo/ТАСС

Уроженка Москвы, выступающая за Беларусь с 2019 года, участвовала в соревнованиях в качестве нейтрального атлета. Её кандидатуру, как и Петросян, одобрила комиссия Международного союза конькобежцев (ISU). Это было первое появление спортсменки на международных соревнованиях почти за 3,5 года. Однако приняли её не так радушно, как российскую чемпионку. За практически идеально исполненную короткую программу девушка получила всего 57,71 балла и заняла седьмое место. Тем не менее ещё более успешное выступление в произвольной программе позволило ей войти в необходимый для отбора топ-5, заняв в нём уверенное четвёртое место.

Спортивные пары

Карина Акопова и Никита Рахманин

Карина Акопова и Никита Рахманин Фото: Mahesh Kumar A./AP Photo/ТАСС

Бывшие российские фигуристы, выступающие с этого сезона за Армению, проводили свой второй международный старт. Им было необходимо попасть в топ-3, и в короткой программе они с этой задачей успешно справились. Однако отрыв от четвёртого места был настолько незначительным, что дуэту нельзя было расслабляться и допускать ошибки во второй день соревнований. И Карина с Никитой справились!

Произвольная программа, поставленная под саундтрек из фильма «Миллионер из трущоб», была выполнена почти идеально. В конце выступления Карина не смогла сдержать слёз, а Никита победно взмахнул руками. В итоге бывшие россияне смогли подняться на итоговое второе место и завоевать путёвку на Олимпиаду. После выступления Акопова и Рахманин поблагодарили Федерацию фигурного катания России и российских специалистов за помощь в достижении этого результата.

Танцы на льду

София Валь и Асаф Казимов

София Валь и Асаф Казимов Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС

Бывший россиянин Казимов со своей партнёршей пытался завоевать вторую квоту для испанской команды. Соперники были достаточно сильными – литовцы, австралийцы, японцы, шведы. После ритм-танца пара занимала обидное пятое место, не попадая в необходимый топ-4. Однако отрывы были минимальными – меньше балла! Поэтому успешное выступление в произвольном танце позволило испанцам не только войти в заветную четвёрку, но и подняться на итоговое третье место. Валь и Казимов следили за выступлениями соперников в микст-зоне, около камер, и их искренняя реакция в момент осознания успеха попала в объективы журналистов.

Они были очень счастливы – ведь это должна быть первая Олимпиада для пары! Разумеется, никто из упомянутых спортсменов не смог сравниться с триумфаторами соревнований – россиянами Аделией Петросян и Петром Гуменником, которые победили в своих дисциплинах с большим отрывом! Но в любом случае многие бывшие россияне достойно представили школу российского фигурного катания, к которой в разное время были причастны.

«Чемпионат» поздравляет всех россиян и спортсменов, так или иначе связанных с Россией, с успешным выступлением на турнире в Пекине! Теперь будем активно следить за ними на Олимпиаде!