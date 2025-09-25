«Нравилось катание Медведевой, её артистизм». София Дзепка — о кумирах и планах на сезон

Российские юниоры начали сезон раньше всех — контрольные прокаты для них прошли ещё в начале августа. Теперь будущее российского фигурного катания потихоньку входит в сезон и готовится к старту юниорской серии Гран-при России. У 16-летней Софии Дзепки не всё получилось на прокатах, зато на Всероссийском турнире «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова» ей не было равных.

В произвольной программе юная фигуристка пошла на два четверных прыжка, причём один из них — в каскаде. Сразу после победы на соревнованиях София пообщалась с «Чемпионатом» и рассказала о своих программах, планах на сезон и мечтах о международных стартах.

София Дзепка Фото: Из личного архива Дзепки

«Тренеры похвалили, но на недочёты указали»

— Что думаете о прокатах короткой и произвольной программ?

— Результат короткой программы конкретно с технической точки зрения показал, что нужно больше работать над непрыжковыми элементами и более внимательно к ним относиться. В произвольной тоже нужно будет подрихтовать, так сказать, некоторые элементы, уделить им больше внимания – и прыжковым, и непрыжковым. В общем, всё примем к сведению и продолжим работать.

— Что сказали вам тренеры после соревнований?

— Сперва меня похвалили, а потом указали на недочёты. Конкретно сказали, какие непрыжковые элементы были выполнены не до конца. И что нужно над ним работать больше, потому что это неудовлетворительно, так сказать.

— Как оцените выступление по 10-балльной шкале, свою форму? Вы на турнире «Памяти Сергея Гринькова» прыгнули два четверных тулупа.

— На семёрочку, наверное.

Мне сложно, если честно, оценить свою форму. Хочется верить в то, что я продолжаю её набирать и это не мой максимум.

— Над чем вы особенно будете работать в сезоне?

— Я постараюсь поддерживать все элементы на высоком уровне. Наверное, над программами больше всего.

— А как идёт у вас работа над четверным сальховом?

— Отвечу так — пока я не сильно работаю над ним.

— Какие у вас цели поставлены на этот сезон? Вы почувствовали какой-то прогресс по сравнению с прошлым сезоном?

— Мы не формулировали для себя цели, если честно. Но да, некоторый прогресс есть.

— А по сравнению с контрольными прокатами? Там у вас не совсем задалась произвольная программа.

— Ну да, тоже есть некоторый сдвиг в лучшую сторону.

«Нравилась короткая программа Алисы Лью, слежу за Каори Сакамото»

— Смотрели ли вы олимпийский отбор?

— Да, смотрела. Очень радуюсь за наших ребят.

— В целом вы следите за международными стартами?

— Наверное, только за самыми крупными: чемпионат мира, финал Гран-при. Что касается этапов — я могу посмотреть выборочно какие-то программы. Особенно у каких-то спортсменов, за которыми я слежу — их новые программы, которые они сейчас демонстрируют на этапах. Я могу посмотреть конкретно их прокат. Целиком выступления на этапах — чтобы я там села и пересмотрела весь старт, всех участников — я так не делаю.

— А у вас есть фавориты на международной арене?

— Скажем, есть те спортсмены, за которыми мне интересно следить. Например, Илья Малинин — конечно же, как его можно не упомянуть. Меня на чемпионате мира прошлого сезона очень зацепила короткая программа Алисы Лью. Тоже стараюсь смотреть её программы, потому что мне интересно, как она будет развиваться к Олимпиаде. И в основном я слежу за лидерами — Каори Сакамото, например.

Из женщин слежу за первой десяткой чемпионата мира. Среди мужчин меня очень цепляет катание Кевина Аймоза, у него всегда очень креативные программы. Недавно я также смотрела программы Адама Сяо Хим Фа. Его совместное творчество с Бенуа Ришо — это тоже очень оригинальные постановки, которые встречаются редко.

Такие образы, которые они взяли, очень интересные костюмы — в общем, прям заморочились над идеями. Мне очень нравятся прыжки у Николая Мемолы. В целом я слежу за русскими спортсменами, которые перешли кататься за другие страны. Или за спортсменами, которые тренируются в России — за Мишем Шайдоровым, например. Топовых танцоров и парников тоже рассматриваю.

— Вы упомянули необычные программы Адама Сяо Хим Фа. Вы бы хотели попробовать себя в подобном стиле? Потому что он у вас более классический, балетный.

— Я думаю, что если смотреть на стиль программ и катание у Адама, то хотела бы попробовать. Другой вопрос, что у него не самые однозначные образы в этом сезоне. Они вызвали спорные эмоции у публики, поэтому с этой точки зрения я бы осторожно выбирала, что я хотела бы попробовать.

— А в целом какое-то новое амплуа попробовать? У вас до этого был блюз.

— Да, конечно, мне хотелось бы попробовать. Но мы будем искать что-то новое конкретно для меня, для следующего сезона. Пока что на этот сезон оставим эти две программы.

— Мы говорили о зарубежных стартах, а есть ли у вас желание показать себя на международной арене?

— Конечно. Это, наверное, ни с чем не сравнимые опыт и эмоции, которые любой спортсмен мечтает испытать. Мы будем ждать, когда политическая ситуация наладится. И, в общем, ждать и надеяться.

— Вы почувствовали радость от того, что нас допустили хоть на какие-то старты?

— Меня опять-таки радует, что есть какие-то сдвиги в этой ситуации. Хотелось бы, конечно, чтобы не было никаких проблем вообще. Но это я говорю об идеальном мире.

Камила Валиева Фото: РИА Новости

«Всегда нравились вращения Валиевой»

— Вы упомянули, что смотрите и наших спортсменов. Может, на кого-то вы особенно равняетесь?

— У меня нет эталонов в фигурном катании. Я скорее подмечаю какие-то сильные стороны каждого спортсмена и стараюсь сравнить с собой. То есть перенести на себя и попытаться развить что-то, что мне понравилось у другого. Например, мне всегда очень нравились вращения Камилы Валиевой. Допустим, я посмотрела её программу и поняла, над чем мне нужно ещё работать, чтобы стремиться к совершенству.

Ну и так у каждого спортсмена. Конкретно, за кем я слежу в российском фигурном катании? Если честно, слежу за большинством, практически за всеми. Очень интересно будет посмотреть контрольные прокаты, которые пройдут уже в эти выходные.

Евгения Медведева Фото: РИА Новости

— Ранее вы говорили, что восхищались Евгенией Медведевой. Кто был вашим кумиром в детстве?

— Ну да, мне очень нравилось катание Евгении Медведевой. Очень запомнится её артистизм и то, как она вкладывает душу в каждый свой прокат. Однако я не могу сказать, что она была для меня каким-то эталоном. Я не пытаюсь её копировать как-то. Но опять-таки, её сильные стороны я стараюсь у себя тоже проработать, как и достоинства многих других спортсменов.

— Совсем скоро начнётся юниорская серия Гран-при России. Поделитесь, пожалуйста, ожиданиями по этому поводу.

— Я думаю, что будут очень интересные этапы в этом году. Никаких конкретных прогнозов я, наверное, давать не могу.

— Тренерский штаб перед вами поставил какие-то цели на этапы?

—В первую очередь — катать чисто. Нужно всегда катать чисто. Мы не обсуждаем это прям так конкретно. Подразумевается, что нужно показать себя в своей лучшей форме на всех соревнованиях вне зависимости от того, этапы это или нет. Нужно всегда выходить и делать чисто то, что умеешь. Это единственное условие, которое мы ставим с тренером.

— В прошлом сезоне вы выиграли бронзовую медаль на первенстве России. Как думаете, повысились какие-то ожидания от вас у тренерского штаба, у зрителей?

— Ну, я думаю, у тренерского штаба навряд ли. Всё-таки они меня знают. У зрителей — сложно сказать. Я так ни с кем не общалась.