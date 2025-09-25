Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация

Когда и где пройдут контрольные прокаты сборной России

Пекин уже отгремел, на носу контрольные прокаты – в дело вступят другие лидеры российского фигурного катания. Уже второй год подряд мероприятие проходит во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В субботу, 27 сентября, участники покажут короткие программы, в воскресенье, 28 сентября, настанет время произвольных программ.

Всё самое важное о старте сезона-2025/2026 в России – в этом материале «Чемпионата».

В парных видах участников много, но пострадали одиночники

В этом году количество участников контрольных прокатов серьёзно упало. Ещё по слитым из Новогорска документам было понятно, что нас ждёт усечённый состав в одиночных видах.

Мужское одиночное на старте сезона пробуксовывает? На самом деле, дело совсем не в этом. Сейчас вполне готовы выступить перед петербургской публикой Андрей Мозалёв, Матвей Ветлугин, Роман Савосин, Артур Даниелян, только вышедший из юниоров Никита Сарновский. Но в ФФККР решили не приглашать этих спортсменов, хоть и случилось достаточно снятий. Уверены, публика была бы только рада, если бы кого-то из парней дозаявили, чтобы заявка не выглядела настолько куцей – все участники умещаются в одну разминку…

Матвей Ветлугин Фото: РИА Новости

У девушек достаточно добротный состав, однако всё равно не собрались две полные разминки. Восемь спортсменок побывали на сборах в Новогорске, в заявке к ним добавилась Аделия Петросян. Из интересного – дебютирует наконец по взрослым Алиса Двоеглазова, впервые после смены тренерского штаба с соревновательными программами выступит Софья Муравьёва.

Зато в парах наконец-то разнообразие! В прошлом году на стартах этот вид был в дефиците. Впервые на прокатах выступят вышедшие из юниоров Вероника Меренкова и Даниль Галимов, Таисия Щербинина и Артём Петров, вернутся спустя год перерыва Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков – они полностью восстановились и готовы соревноваться. Лидеры тоже на месте – Анастасия Мишина и Александр Галлямов готовы показать премьеры.

Закрывать прокаты будут танцоры. В списке – восемь танцевальных пар, почти полная заявка на две разминки. Ждём новинки! Уже заинтриговали всех Софья Шевченко и Андрей Ежлов: их ритм-танец в этом сезоне будет под песни «Иванушек» и Андрея Губина

Кого из фигуристов не будет и почему?

Ирина Хавронина и Девид Нарижный побывали на сборах в Новогорске, но пока не готовы показывать программы целиком – партнёр продолжает восстанавливаться после операции на колене. Их одногруппники Александра Степанова и Иван Букин только-только пропали из списка участников в соцсетях ФФККР – существовала вероятность, что пара пропустит выступления из-за недавней стоматологической операции у партнёра.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, по информации ТАСС, не смогут принять участия в прокатах по состоянию здоровья партнёрши. Отсутствуют в списках и Ясмина Кадырова/Илья Миронов, хотя пара была на сборах в Новогорске.

Ещё одно снятие – в мужском одиночном катании. Евгений Семененко получил травму колена в сентябре и пока не тренируется, так что прокаты было решено пропустить. Дмитрий Алиев и Макар Игнатов тоже не смогут принять участие в прокатах по медицинским показаниям.

Евгений Семененко на контрольных прокатах в прошлом году Фото: РИА Новости

Петросян и Гуменник спасут положение?

Любопытно, что участники отборочного олимпийского турнира в Пекине Аделия Петросян и Пётр Гуменник согласились принять участие в контрольных прокатах по просьбе Федерации фигурного катания на коньках России.

«Питерские поклонники фигурного катания и многочисленная телеаудитория очень хотят их видеть. Сразу же оговорили, что контент для своих выступлений на контрольных прокатах Аделия и Пётр будут выбирать, исходя из своего состояния», – заявил «РИА Новости» президент ФФККР Антон Сихарулидзе.

Пока неизвестно, будут ли спортсмены катать свои программы в оба дня, существует вероятность, что кто-то из спортсменов ограничится выступлением только в короткой программе. Но в любом случае такой ход определённо поднимет зрительский интерес, сейчас Аделия и Пётр – главные лица российского фигурного катания, и в ближайшие полгода положение вряд ли как-то изменится.

Где смотреть трансляции контрольных прокатов сборной России

В прямом эфире контрольные прокаты сборной России покажет Первый канал на официальном сайте. Часть прокатов пойдёт в телевизионный эфир, пока в сетке вещания московского часового пояса старт показа назначен на 15:30.

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

Время – московское.

27 сентября, суббота, короткая программа

14:00 – мужчины

15:00 – женщины

16:20 – спортивные пары

17:30 – танцы на льду

28 сентября, воскресенье, произвольная программа

14:00 – мужчины

15:05 – женщины

16:40 – спортивные пары

18:00 – танцы на льду

Список участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

Мужчины: Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Даниил Самсонов, Глеб Лутфуллин, Николай Угожаев

Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачёва, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьёва, Анна Фролова, Ксения Гущина, Дарья Садкова, Вероника Яметова

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Таисия Щербинина/Артём Петров, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков

Танцевальные дуэты: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Анна Щербакова/Егор Гончаров

Билеты на контрольные прокаты сборной России

На вечер 25 сентября в продаже ещё остаётся часть билетов и на короткую, и на произвольную программу. Незадолго до прокатов в ростер добавили несколько секторов, ранее закрытых для продажи. Цена доступных билетов на короткую программу – от 300 до 2800 рублей, на произвольную остался один билет стоимостью 3200, к моменту публикации текста он уже может быть кем-то выкуплен. Ссылку на официальную продажу билетов можно найти на главной странице официального сайта ФФККР.