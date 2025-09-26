Скидки
Главная Фигурное катание Статьи

Чего ждать от контрольных прокатов: снятия участников, Петросян и Гуменник против Горбачёвой и Дикиджи, кто лучше

Все снялись — Петросян и Гуменник остались. Олимпийцы «поборются» с бывшими запасными
Екатерина Авдонина
Пётр Гуменник и Аделия Петросян
Контрольные прокаты в этот раз пройдут в урезанном формате, но скучно не будет. Аделия и Пётр устроят фееричное шоу в Санкт-Петербурге?

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию всегда были праздником спорта, так как число участников топ-уровня зашкаливало во всех дисциплинах. Однако в этом сезоне произошёл сбой, и болельщиков огорчили новости о бесконечных снятиях спортсменов. Не осталось практически никого — в танцах на льду исчез весь пьедестал последнего чемпионата России, с учётом завершивших карьеру Худайбердиевой и Базина.

И тем не менее скучно вряд ли будет, ведь те, кто «выжил» — сильнейшие. Без преувеличения. С большой долей вероятности в Санкт-Петербурге фанаты увидят выступления будущих олимпийцев, которые совсем недавно зажгли в Пекине. Аделия Петросян и Пётр Гуменник могли бы безраздельно властвовать в своих видах, если бы не одно но — их принципиальные соперники — бывшие запасные Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Так чего от них ждать?

Петросян и Гуменник спасут от бесконечных снятий

У одиночников в этом году всё совсем грустно. Евгений Семененко из-за травмы не выйдет на лёд, равно как и Дмитрий Алиев с Макаром Игнатовым, которые будут отсутствовать по медицинским показаниям. Среди участников, конечно, только звёзды вроде Марка Кондратюка, Николая Угожаева и Глеба Лутфуллина, но накала страстей явно будет не хватать. Хотя град четверных обеспечен, да и принципиальное противостояние тоже ожидается, ведь, пожалуй, главными действующими лицами станут Пётр Гуменник и Владислав Дикиджи — на них будет обращено самое пристальное внимание благодаря их «олимпийскому бэкграунду».

То же самое произойдёт и у одиночниц, ведь, по предварительной информации, Аделия Петросян также намерена принять участие в контрольных прокатах. Компанию ей составят Софья Муравьёва, Алиса Двоеглазова и, конечно, Алина Горбачёва. Сравнить готовность фаворитов сезона будет однозначно любопытно, но встаёт вопрос: не слишком ли это высокая нагрузка для фигуристов, от которых зависят будущие результаты на Играх?

После олимпийской квалификации резоннее было бы дать Петросян и Гуменнику отдых, особенно с учётом недавних слов Этери Тутберидзе о травме паховых мышц у Аделии. Петру же следовало бы взять паузу, так как «пятиквадка» накладывает особый отпечаток — если вы не Илья Малинин, невозможно штамповать такой набор на каждом старте, поэтому логичнее было бы оставить этот контент на саму Олимпиаду.

Но всё же стратегически выступление Петросян и Гуменника может быть очень неплохим решением. Во-первых, обоим нужно накатывать контент повышенной сложности. В Пекине Пётр дал понять, что готов к пяти четверным в произвольной программе, однако только в случае пиковой формы. Сейчас есть недокруты (опять!) и глобальная проблема с лутцем, которую решают либо коррекцией элемента прямо на месте, либо его исключением и последующей трансформацией прыжкового набора. Для этого нужны прокаты. В случае же Аделии можно попробовать зайти на ультра-си, даже если это будет не квад, а триксель, потому что времени на раскачку, к сожалению, не так много.

Во-вторых, необходимо шлифовать программы. В большей степени это, конечно же, касается Гуменника, так как у Петросян старые постановки, без изъянов, хорошо известные спортсменке. А вот Петру повезло меньше – нужно доводить до ума «Парфюмера» и принимать судьбоносное решение по «Онегину».

Горбачёва и Дикиджи выйдут против конкурентов

Прокаты отобравшихся на Олимпиаду фигуристов интересны сами по себе, но вкупе с выступлениями их конкурентов – ещё больше. О готовности Владислава Дикиджи и Алины Горбачёвой известно не так много, и усиливают интригу спекуляции, которые идут от… самих специалистов. Пока болельщики тихо спорят о том, кто же должен был всё-таки ехать основным в Пекин, словесные войны идут между тренерами спортсменов.

Софья Федченко устроила пожар своими опровержениями информации, что она пыталась пролоббировать замену Петросян на свою ученицу, а Этери Тутберидзе и вовсе «добила», назвав Алину «неготовой девочкой». Так что увидеть, была ли права глава «Хрустального», как травма повлияла на форму Горбачёвой и может ли она навязать борьбу Аделии — задача номер один на контрольных прокатах.

Владислав Дикиджи

Владислав Дикиджи

Фото: РИА Новости

У мужчин тоже не всё так просто, потому что «пятиквадок» ожидается несколько. Гуменник, как все знают, из-за своего максимализма и целей на сезон не уменьшит количество четверных. А Дикиджи изначально в этом году планировал совершенствовать контент, об этом сообщил его тренер Олег Татауров.

«В прошлом сезоне перед нами стояла задача исполнить в произвольной программе четыре квада — на один больше, чем за год до этого. Сейчас у Дикиджи пять четверных, один из них — в каскаде. Добиться стабильных прокатов подобного контента — это тоже огромная задача. С каждым новым прыжком в четыре оборота фигуристу становится тяжелее не только физически, но и морально. Приходится менять заходы, перестраивать рисунок программы. Так что о четверном акселе речь пока не идёт», — сказал он RT.

В эту компанию фигуристов-титанов могут также войти и Марк Кондратюк с Николаем Угожаевым, так что чем чёрт не шутит?!

У танцоров — праздник спорта, а у пар — кризис

А что в парных видах? В танцах на льду на удивление всё стабильно прекрасно. Несмотря на то что из списка участников пропали Александра Степанова и Иван Букин и были другие снятия, в танцах на льду рекордное число фигуристов, а значит, болельщиков ждёт праздник спорта и красоты. Екатерина Миронова и Евгений Устенко подготовили новую нестандартную постановку, опять сняли шикарный ролик про это и готовы демонстрировать результат своих нечеловеческих усилий ради прекрасного. Василиса Кагановская и Максим Некрасов будут рваться в непревзойдённые лидеры танцев на льду в России, а Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано – нарабатывать рейтинга у судей.

А вот в спортивных парах наметился небольшой кризис. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина и Александр Галлямов на месте, но в каком состоянии последние — неизвестно. После тяжёлой травмы партнёра пара Тамары Москвиной может показать результат гораздо хуже, чем раньше. Кроме того, на контрольных прокатах мы не увидим Наталью Хабибуллину и Илью Княжука, а также Ясмину Кадырову и Илью Миронова — это большие потери.

Остаётся надеяться, что остальные участники выйдут на лёд и покажут класс.

