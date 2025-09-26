До контрольных прокатов доехали не все. Кто составит компанию Петросян и Гуменнику? LIVE

В России официально стартует новый соревновательный сезон в фигурном катании — и пока что по-прежнему внутренний. До контрольных прокатов доехали далеко не все — больше всего пострадало мужское одиночное катание. Участников набралось всего лишь на одну разминку! Дмитрий Алиев и Макар Игнатов выбыли по медицинским показаниям, Евгений Семененко пропустит выступления в Санкт-Петербурге из-за травмы. Зато на лёд точно выйдет Пётр Гуменник, который совсем недавно получил квоту на Олимпиаду.

Среди женщин в числе участниц — Аделия Петросян, которая, как и Гуменник, вернулась из Пекина с заветной путёвкой на Игры. Также к участию заявлены Алина Горбачёва, Софья Муравьёва (впервые выступит с новым тренерским штабом), Софья Акатьева, Анна Фролова, Ксения Гущина — в общем, будет на кого посмотреть.

В парах лидеры выйдут на лёд — Анастасия Мишина/Александр Галлямов представят новую программу под музыку из оперы «Травиата», а Александра Бойкова/Дмитрий Козловский вновь покажут уже полюбившуюся публике постановку «Убить Билла». Из потерь — не выступят Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Танцы на льду — самый пострадавший вид, так как с прокатов снялись Степанова/Букин и Хавронина/Нарижный. Худайбердиева/Базин завершили карьеру. Так что весь пьедестал последнего чемпионата России выступления в Санкт-Петербурге пропустит. Зато новые пары, которые проводят второй совместный сезон — Кагановская/Некрасов и Пасечник/Чиризано — получат возможность показать себя во всей красе — и не оказаться в тени лидеров.