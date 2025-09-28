Мода на возврат к прошлому: кто из фигуристов покажет новые программы, а кто старые? LIVE

Второй день контрольных прокатов в Санкт-Петербурге! Многие фигуристы вернутся к своим предыдущим программам: Аделия Петросян исполнит прошлогоднее «Танго», Пётр Гуменник — «Онегина», а Анастасия Мишина и Александр Галлямов вернулись к постановке сезона-2022/2023 под хиты Элвиса Пресли. Но будут и премьеры в этот день!

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский покажут новую программу под «Лунную сонату», Софья Муравьёва и Василиса Кагановская/Максим Некрасов — постановки от Бенуа Ришо. И это только малая часть предстоящих премьер!

«Чемпионат» будет внимательно следить за контрольными прокатами наших фигуристов!