«Кармен» Муравьёвой или «Хава Нагила» Кондратюка? Выбираем лучшую премьеру фигуристов

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию отгремели в Санкт-Петербурге – и, хоть мы наблюдаем тренд на проверенные старые программы, новинок от наших спортсменов тоже было достаточно.
И в первый, и во второй день в «Юбилейном» было на что посмотреть. Новое прочтение «Кармен», отжиг под Prodigy, олимпийский «Парфюмер» – выбрать варианты даже для этого рейтинга был невероятно трудно! Так что голосуйте за любимые постановки из списка или предложите свой, 14-й вариант, в комментариях.
В рейтинге «Чемпионата» вы можете отдать голос как за одну любимую премьеру, так и за все программы, которые вам понравились в эти выходные.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Марк Кондратюк — произвольная программа «Список Шиндлера»
Для произвольной программы Кондратюк избрал достаточно серьёзную глубокую тему, которую не так-то просто воплотить на льду. Про желание катать под «Список Шиндлера» Марк говорил давно, но предполагал, что этого не произойдёт, ведь дотянуться до того уровня, который задала, например, Юлия Липницкая, невероятно сложно. Однако у этой постановки большой потенциал. Работали с Марком Никита Михайлов и Никита Кацалапов – сам он когда-то тоже брал эту тему, ещё когда катался в паре с Еленой Ильиных.
Владислав Дикиджи — короткая программа «Интерстеллар» (посвящение Гагарину)
Новую короткую программу Владиславу поставил Егор Мурашов. На перчатке изображен первый человек в космосе – Юрий Гагарин, ему и посвящена постановка. Бо́льшая работа была проделана с Михаилом Колядой, видно, что фигурист сделал шаг вперёд по части презентации.
Анастасия Мишина/Александр Галлямов — короткая программа «Травиата»
Для олимпийского сезона нужно брать то, что спортсменам идёт больше всего – этим правилом руководствовались и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым. Итальянская опера хорошо подошла этой паре, а сама музыка была выбрана с прицелом на Олимпийские игры в Милане. «Мне хотелось, чтобы в случае допуска к Играм мои спортсмены могли произвести максимально сильное впечатление на итальянскую публику, вызвать симпатии, заручиться эмоциональной поддержкой», – говорила о программе Тамара Москвина.
Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — «Ван Гог»
Давняя мечта Анастасии Мухортовой исполнилась – она очень хотела когда-нибудь взять эту музыку, и наконец это свершилось. Теперь мы увидим интерпретацию истории Винсента Ван Гога в парном катании – в танцах на льду всем запомнилась интерпретация Пайпер Гиллес и Поля Пуарье. Чего стоят одни костюмы к программе, вдохновлённые картиной «Звёздная ночь»!
Петр Гуменник — короткая программа «Парфюмер»
После олимпийского отбора Пётр решил выступить и на контрольных прокатах сборной России. Короткая программа от Даниила Глейхенгауза зазвучала совсем по-иному, когда фигурист начал катать её в костюме, от проката к прокату программа становится лучше, а Гуменник все лучше чувствует новый для себя образ. Появление платка – спорный момент, который только привлёк дополнительное внимание к этой программе.
Алиса Двоеглазова — произвольная программа под ABBA
Зажигательная и яркая работа Даниила Глейхенгауза – самое то, что нужно Алисе для первого взрослого сезона. Постановка играет уже сейчас, в начале сезона, а платье из ткани с голографическим эффектом завершает образ.
Софья Акатьева — короткая программа «Дикий райский сад»
Нередко на наших стартах теперь звучит русская музыка, в этом сезоне не раз услышим композицию певицы polnalyubvi. Софья была рада наконец-то поменять программы, и завораживающая песня «Дикий райский сад» хорошо ей подошла, а сама программа наполнена интересными фишками.
Марк Кондратюк — короткая программа Hava Nagila
По словам самого Марка, идея этой короткой программы витала уже не один год, и настало время её реализовать. Такой быстрый темп смогут выдержать единицы, а если учитывать и нарастание сложности от элемента к элементу… У Кондратюка действительно получилось показать что-то уникальное. Ставил программу Никита Михайлов, с работой над ней ему помогал Пётр Чернышов.
Василиса Кагановская/Максим Некрасов — ритм-танец под Prodigy и Massive Attack
Сложный, энергозатратный и замысловатый новый ритм-танец получился у Василисы и Максима. Сами фигуристы признавались, что после проката ритма устают в этом сезоне больше, чем после произвольного – это неудивительно, если вспомнить, сколько было придумано сложных заходов, фишек и акробатических трюков… Постановщиками выступил тренерский штаб пары во главе с Алексеем Горшковым.
Софья Муравьёва — короткая программа «Кармен»
«Кармен» – хоть и золотой фонд, но Софье удалось представить новое видение классического персонажа в фигурном катании. Автором постановки выступил Илья Авербух, который поработал с фигуристкой по просьбе тренера Алексея Мишина. Страстную натуру и безумие Софье удалось передать очень хорошо.
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — произвольная программа «Лунная соната»
Классика – тренд в этом олимпийском сезоне, как это часто бывает, к ней же обратились и Александра с Дмитрием. На контрольных прокатах публику впечатлил в первую очередь чистейший четверной выброс, но сама постановка от Алёны Денковой и Максима Ставиского наполнена интересными деталями – чего стоит только параллельный прыжок навстречу друг другу.
Анна Щербакова/Егор Гончаров — ритм-танец под песни «Михей и Джуманджи»
Анна Щербакова и Егор Гончаров продолжают круто выделяться на фоне других пар: в этом году у них вновь русская музыка в ритме, а постановку можно назвать штучной. У Сергея Плишкина получилось создать очень гипнотический танец, который хорошо раскрывает энергетику фигуристов.
Екатерина Миронова/Евгений Устенко — произвольный танец по мотивам фильма «Она»
Любовь человека и искусственного интеллекта – кажется, эта тема из фильма «Она» Спайка Джонза никогда ещё не была так актуальна, и именно сейчас за неё взялись Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Постановка получилась завораживающей от начала до конца и смотрелась как единое полотно, а между партнёрами чувствовалась «химия», которая так важна для танцев на льду.