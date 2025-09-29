«Кармен» Муравьёвой или «Хава Нагила» Кондратюка? Выбираем лучшую премьеру фигуристов

Нужно сделать выбор из 13 вариантов — а может быть, и предложить свой, 14-й.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию отгремели в Санкт-Петербурге – и, хоть мы наблюдаем тренд на проверенные старые программы, новинок от наших спортсменов тоже было достаточно.

И в первый, и во второй день в «Юбилейном» было на что посмотреть. Новое прочтение «Кармен», отжиг под Prodigy, олимпийский «Парфюмер» – выбрать варианты даже для этого рейтинга был невероятно трудно! Так что голосуйте за любимые постановки из списка или предложите свой, 14-й вариант, в комментариях.

В рейтинге «Чемпионата» вы можете отдать голос как за одну любимую премьеру, так и за все программы, которые вам понравились в эти выходные.

