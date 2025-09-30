Кто и как довёл «Онегина» до идеала? Большой разговор с хореографом Гуменника

Петра Гуменника в Пекине спас Евгений Онегин – прошлогодняя программа вернулась, когда возникла неопределённость с новой постановкой. Ставка сыграла, и неспроста, ведь весь прошлый сезон над «Онегиным» много работали, чтобы довести его до идеала. Мало поставить программу, нужно ещё весь сезон отрабатывать её, подгонять под спортсмена, искать новые жесты, чтобы передача образа была максимально точной, но при этом не мешала выполнению сложнейшего технического контента.

Хореограф Надежда Коханова по приглашению Николая Морошкина помогает Петру уже больше года, её имя стоит в официальном профайле фигуриста в базе ISU наряду с постановщиком программы Ильёй Авербухом. Она является создательницей танцевального пространства OMYT в Санкт-Петербурге, ведёт уроки и организует мастер-классы, ставит танцевальные спектакли – а теперь работает и с фигуристами, помогая улучшать их программы.

Мы побеседовали с Надеждой после олимпийского отбора в Пекине и обсудили, как шла работа над «Онегиным», над новой произвольной программой «Молитва», какими сильными качествами обладает Пётр Гуменник как фигурист, как проходили последние тренировки перед отъездом в Пекин и что может ждать Петра на Олимпиаде.

Получился большой и душевный разговор.

«В «Онегине» нет импровизации, всё проставлено – каждый взгляд, каждый палец»

– Как произошло ваше знакомство с фигурным катанием в профессиональном плане?

– У меня в Петербурге своя танцевальная школа, где я веду открытые классы для взрослых профессиональных танцовщиков. Николай [Морошкин] стал просто заглядывать на классы, познакомился со мной, как с педагогом. Ему откликнулось то видение, которое у меня есть, и он пригласил поработать с Петей над программой «Онегин», это было первое взаимодействие с фигурным катанием.

Меня пригласили тогда, когда программа была уже утверждена, уже была готова схема в ногах, скомпонована музыка. Мы оформляли корпус, руки, добавляли какие-то нюансы туда, искали возможные оттенки образа, чтобы это не было плоско. Пытались делать это разнообразно, поскольку постановка неоднородная – есть игривая часть, есть спокойная, есть трагичная. Мы пытались передать эти оттенки не просто через театральную историю, а через телесные ощущения.

– Всё началось с танцевального зала или уже с работы на льду?

– Мы работали в зале, учили какие-то кусочки хореографии. Как говорят в танцах, танцовщики – это глина, из которой хореографы лепят своим почерком то, что им хочется. С первого занятия я поняла, что Петя – прекрасный спортсмен, он очень пунктуален, очень собран, внимателен. Он понимает, что ему это надо, доверяет своим тренерам, когда они что-то предлагают.

Мы начали пробовать, он много раз повторял. У него есть прекрасная черта – он не оставляет всё на последний раз, чтобы отработать потом, он всё делает сразу. Тебе не приходится по пять раз ему повторять, чтобы он сделал это ещё раз. Он понимает, что это новое, что этого в теле ещё нет, наслаивает, вбирает в себя потихоньку.

Это и сложность, и черта профессионализма в фигурном катании – даже если что-то не получилось в технике, очень важно не выпасть из образа. С таким комплексным подходом не все справляются.

– Далеко не все фигуристы серьёзно относятся к хореографии уже в самих прокатах, когда дело происходит на льду, предпочитают прыжки. Как с этим дела обстоят у Петра?

– Петя молодец в том, что никогда не ленится делать эти вещи, не игнорирует их. Есть люди, которые могут самостоятельно решить – мне это не надо, я это сейчас поменяю. Мы с Колей не раз обсуждали, что Петя в этом смысле очень внимательный спортсмен. Если решит, что ему это неудобно, что что-то не получается – он это обсудит.

В «Онегине» нет импровизации, всё проставлено. Каждый взгляд, каждый палец, каждое касание, кивок. В этом его талант – Петя понимает, что его видят со стороны, и делает все нюансы, либо мы их обсуждаем и переделываем так, чтобы это было удобно и гармонично. Но из раза в раз это одна и та же программа. Не бывает такого, что он приходит и у него вообще всё по-другому, а ты думаешь: «Зачем мы это делали всю неделю, если он всё равно переделал?» Программы будут меняться, он будет взрослеть, однако у него есть очень крутые телесные связи, которые я мало где на фигуристах вижу.

Петя внимательно относится к нюансам, не боится пробовать и рисковать, наращивать этот навык. У него такой характер, он не будет пасовать, будет делать всегда на свой максимум, понимая, на что претендует.

«Смена произвольной программы перед Пекином? Думаю, это было обоюдное решение»

– Вы готовили программу «Онегин» к контрольным прокатам в прошлом году, занимались ли её «поддержкой» по ходу сезона?

– Сначала мы сделали всё в зале, потом перешли на лёд, и случилось много изменений: со скоростью, с форсом всё приобретает немного другой оттенок. Потом – да, мы её поддерживали, корректировали что-то. Когда поставили произвольную программу «Молитва», мы тоже её немного корректировали. Но потом тренерский штаб решил вернуться к старой программе.

– Каким образом произошло это возвращение?

– Это было незадолго до Пекина, правильнее будет спросить у тренеров, как принималось это решение. Моё личное ощущение – ему самому в «Онегине» немного комфортнее, а «Молитва» как будто бы ещё не была совсем вкатана, то ли он не до конца нашёл какие-то опоры с точки зрения её ощущения. Думаю, это было обоюдное решение. Для Пети, мне кажется, важно чувствовать тотальное понимание в том, что он делает – и эмоциональное, и физическое. На тот момент для уверенности в себе решили её поменять. Посмотрим, как дальше будет.

– Работали ли вы над смысловой составляющей программы или только над хореографией?

– Это одна из частей моей работы. Когда мы занимались «Онегиным», то пытались разные оттенки поведения конкретного персонажа вложить в тело, чтобы это не было карикатурно и утрированно.

Проживать образ можно по разным техникам – через личные ощущения по Станиславскому, через телесную память, как, допустим, у Чехова. Мы пытались через осмысление того, что он чувствовал, как он реагировал, что у него в этой части было, в другой – наложить это на тело и попробовать показать в программе сложность и неоднозначность образа через полутона. Не могу судить о том, насколько это идеально или неидеально вышло, но то, что она была неоднородная, вот это, мне кажется, точно у нас получилось.

Петя – спортсмен, а не профессиональный актёр, но ему необходимо удерживать зрительское внимание, делать так, чтобы зритель не засыпал, следил за тобой и постоянно был в контакте. Для этого ты должен быть разным. Ребята делают какие-то невероятные вещи на льду, однако даже к хорошему зритель привыкает. Даже от идеального качества, если оно будет однородным, ты устанешь. Внимание удерживается как раз разностью этой шкалы. Мне кажется, с этим Петя справился.

Петр Гуменник Фото: РИА Новости

– Есть фигуристы, которых можно назвать хорошими исполнителями, а есть спортсмены, которые сами многое предлагают. К какой категории вы бы отнесли Петра?

– Там, где может предложить, там, где чувствует, что это идёт, какая-то интенция случается внутренняя, он это предлагает. Но там, где понимает, что это не его зона ответственности и лучше услышать то, что тебе предложат – там он слышит. Этим, наверное, отличается взрослый подход.

В моей практике бывали случаи, когда предлагаешь хореографию, с ней соглашаются, а потом приходишь на следующий день – и там всё другое, потому что человек так почувствовал. Он имеет на это полное право, однако со стороны ты видишь, что это не подчёркивает его достоинства.

«Попытались не разрушить, но дополнить программу после такого запроса от постановщика Ильи Авербуха»

– Неоднократно Пётр и его тренеры говорили, что у них очень много вариантов расстановки прыжков, которые они перебирают. Хореография менялась с переменой прыжкового набора?

– Незначительно. У фигуристов, в отличие от танца, есть прыжки, в которых существует этап подготовки, этап самого прыжка, этап выезда, и из-за этого всегда остальное может чуть-чуть смещаться, потому что цена ошибки очень велика.

Хореография изначально адаптирована под то, чтобы давать пространство для манёвра. Я со своей колокольни, конечно, привыкла, чтобы это выглядело всё в точности идеально, меня успокаивали поначалу: «Здесь ничего не нужно, здесь просто идём на прыжок» (улыбается). Также то, что мы делаем в первую минуту и в четвёртую – это разные вещи, чтобы можно было распределить силы. Но у Пети такой характер, что он не жалеет себя, всегда будет делать свой максимум.

– Если возвращаться к «Молитве», как шла работа над этой программой?

– Программа приехала к нам полностью поставленная, Николая попросили отшлифовать готовую постановку, а он, в свою очередь, привлёк меня, мы искали жесты, опорные точки. Сложность абстрактной композиции в том, что тебе нужно удерживать внимание. В этом случае мы чуть-чуть правили существующий материал.

– Илья Авербух отмечал, что эта программа про разговор с небом. Почему, на ваш взгляд, она пока не сыграла?

– Смысл идёт от первоисточника, важно, чтобы он был цельным, потому что, если мы будем в него залезать, получится уже что-то другое. Мы попытались не разрушить, но дополнить программу после такого запроса от постановщика Ильи Авербуха.

Мне кажется, это история про субъективность. Есть вещи в спорте, которые имеют чёткую стоимость, воплощение, а есть субъективные. Танец, например, абсолютно субъективен, здесь не всегда случается попадание в яблочко. У всех есть что-то, что выстреливает и что не выстреливает. Постановщикам не так просто – тебе нужно отразить специфику конкретного человека, не поставить что-то проходное, просто чтобы поставить, денег заработать. Тебе нужно отразить человека так, чтобы это было актуально, неоднородно, чтобы не повторялось ни у кого, хотя программ уже миллион… Иногда все эти аспекты не сходятся на 100%.

Ещё важно попадать в органику человека. Знаете, когда у тебя, например, очень сильный какой-то период задумчивости, рефлексии, а программа у тебя э-ге-гей. Очень сложно в этом органично существовать. Петя в хорошем смысле хамелеон, он много чего может. Тебе кажется, что вроде бы достаточно понятная внешность, типаж, а вроде бы Онегин – хорошо, смотришь «Дюну» – он в неё попадает классно, Дориан Грей – шикарно. У него много граней, это качество хороших актёров.

«Единственный раз я видела, когда Петя психует – это было перед отъездом в Пекин»

– Вы смотрели выступления Петра вживую или только онлайн?

– Несколько раз видела вживую, когда они проходили у нас в Санкт-Петербурге. В записи всегда смотрела, мы обсуждали, смотрели, что-то правили потом. Олимпийский отбор тоже смотрела. В пять утра мне запретили вставать, а когда была произвольная, прервала репетицию, сказала: «Так, девочки, у меня сейчас Петя будет выступать». Мы все сели в зале, переживали, болели.

Наше фигурное катание любят в стране, мамы моих девочек следят, спрашивают, все автографы Пети у меня просили. А у меня самой нет автографа (смеётся). До взаимодействия с Николаем, наверное, погружалась в эту сферу как зритель-любитель. Я знаю, допустим, наших фигуристов, помню каких-то фигуристов времён, когда мы ещё на Олимпиады ездили. Мы с мамой, с семьёй смотрели фигурное катание, были некоторые пары, которые нравились.

– Было заметно, что в этом году Пётр выходит на соревнования с совершенно другим взглядом, как будто бы у него прибавилось уверенности в себе. Отмечали ли вы какие-то изменения в нём по ходу вашей работы?

– Этот вопрос, наверное, лучше задать тем, кто наблюдает Петю давно, потому что я Петю знаю вот с тем взглядом, который был на соревнованиях в Пекине. Когда мы начали с ним взаимодействовать, он уже был собранным и внимательным. Уверена, что это не влияние хореографии, это просто новое ощущение себя. Он, наверное, просто повзрослел, поставил себе конкретные цели, понимает, как к ним идёт, осознаёт, сколько в это вложил, и продолжает вкладывать ежедневно.

Может быть, когда-то были какие-то сомнения, я в тот момент Петю ещё не наблюдала так внимательно. За последний год не могу сказать, что чувствовала в нём какие-то сомнения, колебания. Иногда мы все бываем чуть более усталыми, но Петя всегда вёл себя как взрослый человек, с которым комфортно работать. Со стороны он выглядит очень осознанным молодым человеком. Единственный раз я видела, когда он психует – это было перед отъездом в Пекин, последняя тренировка, где у него не всё получалось. Это логично, странно, если бы это было как-то по-другому.

Он не готов претендовать на меньшее не потому, что у него корона на голове, а потому, что это ежедневным трудом заслуживает. В этом огромный вклад Вероники, Коли, его семьи. Он обладает тем характером, который доведет его до высот, на которые он метит. Туда не доходят люди со средней волей, включается очень много аспектов, помимо таланта и трудолюбия, – это воля, дисциплина, гибкость, готовность к резким изменениям, адаптивность к пространству, умение совладать с эмоциями.

– Довольны ли вы тем, как он выступил в Пекине?

– Да, конечно. Мой взгляд очень специфичен, я не профессиональный фигурист и не знаю многих нюансов, которые связаны с техникой, а на те нюансы, которые вижу, наверное, всем всё равно, кроме меня (смеётся). Через экран сложно увидеть объём. Я довольна его катанием с точки зрения своей работы, потому что с тем уровнем стресса и уровнем сложности прыжков то, что осталось в теле, уже было хорошо. Не случилось так, что он просто на стрессе зажался.

«У тренерского штаба не было сомнений в исходе отбора – но все волновались. В Милане эти ощущения будут острее»

– Тренеры смотрят на отталкивание, приземление, чистоту выполнения шагов, а на что смотрите вы?

– Например, на то, как он шею расслабил на вращении. Это специфика Пети – у него очень большой рост, а чем ты выше, тем сложнее выходить корпусом из оси. Вообще, очень мало кто в фигурном катании выходит из оси и катается не с вертикальным позвоночником. В танцах мы это называем «как кол проглотил», как будто вместо позвоночника железяка, ты не можешь расслабиться так, чтобы даже дышать нормально. У Пети есть навык делать сложные выходы из оси и, например, делать «пор де бра» головой в момент вращения. Помимо того, что ты не на ровной устойчивой поверхности, ты ещё и на скорости двигаешься…

Он может делать феноменальные вещи – идти в прогиб, искать инерцию и себя телом подхватывать. Ещё сложнее это сделать, когда у тебя 10 тысяч прыжков и когда тебе в какой-то момент тело нужно собрать, а в какой-то момент – расслабить. Намного проще кататься, собравшись один раз, и в однородном теле выполнять программу. Быть разным в теле сложнее, где-то нужно собраться, где-то — расслабиться, где-то — удлиниться, пойти за скручиванием, где-то — пойти в спираль, где-то — сжать себя. Чем разнообразнее работает тело, тем интереснее смотреть что на фигуриста, что на танцовщика, что на актёра. У Пети есть эта способность.

Пётр Гуменник Фото: Getty Images

– Как вам работа в связке с Николаем Морошкиным?

– Мне кажется, за Колей будущее. Помимо таланта и мастерства как тренера и фигуриста, в нем ещё есть вкус, небезразличие к среде и готовность искать новое и свежее, не засиживаться в прошлом. Профессионализм и актуальность Николая связаны ещё и с тем, что он до сих пор катается. Когда мы придумываем и строим какой-то материал, он всегда на льду и всегда вместе с каждым своим спортсменом полностью прокатывает это всё. Я ему это не раз говорила – он танцует лучше, чем они все. Просто не прыгает, потому что из танцев на льду пришёл.

Многие вещи рождаются в совместной работе. У них поставлено что-то в ногах, они это мне показывают. Николай это делает, у него там рука летит, я говорю – это классно, давайте мы это закрепим, попробуем ещё раз. Очень многое было найдено через его тело. Хорошо, что у спортсменов есть такой визуальный пример. Процесс работы над постановкой – это про поиск, и здорово, когда есть человек, который профессионально вместе с тобой занимается этим поиском.

– На Олимпиаде Гуменнику придётся сражаться с очень сильными соперниками, которые хороши не только в технике, но и в презентации. Как вам кажется, у него получится не затеряться в такой компании?

– В первую очередь важно просто совладать со своими нервами, потому что вообще неважно, кто будет среди претендентов на высшие места. Это в любом случае конкуренция и давление, ответственность за то, что ты всё равно представляешь страну, тем более ту, которая давно нигде не была, в спорте, который все любят.

Вот возьмем квалификацию: Петя привёз второму месту больше 30 баллов, у тренерского штаба не было сомнений в исходе – но все волновались: и он, и наставники. А в Милане эти ощущения будут острее. Как он будет выглядеть на фоне конкурентов – это уже задача процесса подготовки к Олимпиаде, наша задача.

Ты ничем себе не поможешь, если будешь думать о конкретных ребятах, кто вместе с тобой выступает. Петя это понимает, но, мне кажется, чувствует в себе силы быть среди них, ему интересно с ними посоперничать. Есть люди, которых такая конкуренция разрушает, а есть те, кого это мотивирует. Мне кажется, Петя из второй компании. Держу пальцы скрещёнными, чтобы ничего не изменилось до момента Олимпийских игр, чтобы ребята со своими завоеванными квотами туда отправились.