Артур приехал в австрийский Грац неопытным дебютантом и с первой попытки взял медаль. А ведь в начале сезона он собирался завершать карьеру.

«Никто не помнит, что я был призёром ЧЕ». Даниелян блистал в 16, а затем мгновенно исчез

Когда фигуристы проводили сборы и ставили программы в летнее межсезонье, «Чемпионат» задумался о прекрасном. И теперь мы предлагаем нашим читателям вспомнить лучшие прокаты наших спортсменов за последние 10 лет. И пусть не все выступления позволили им стать великими или взять значимую медаль — их выдающееся катание навсегда останется в памяти поклонников как достойное «золотого фонда». Следующим героем рубрики станет фигурист, который в 16 лет сотворил историю на чемпионате Европы, а затем мгновенно исчез с подиумов крупных стартов. И это Артур Даниелян с его произвольной программой «Травиата», принёсшей ему заветное серебро в сезоне-2019/2020.

Даниелян не завершил карьеру и поехал на чемпионат Европы

Чемпионат Европы — 2020 стал для российских фигуристов триумфальным. Четыре золота из четырёх возможных, два полных пьедестала в женском одиночном катании и спортивных парах и по две медали в оставшихся двух дисциплинах.

Среди мужчин-одиночников безоговорочным лидером стал Дмитрий Алиев, один из самых опытных тогда спортсменов сборной России, но его героические прокаты были не единственным событием. Серебро отошло не менее талантливому фигуристу — юному Артуру Даниеляну. И путь к этой победе над самим собой был долгим и трудным.

Ученик Елены Буяновой вполне мог завершить спортивную карьеру, так и не побывав на европейском первенстве. По словам Даниеляна, он действительно рассматривал вариант с уходом из большого спорта, так как «ничего не собиралось». Но семье и тренерскому штабу удалось убедить Артура попробовать ещё раз.

В конце концов, в 16 лет всё только начиналось, и Даниелян испытал это на себе, когда, будучи относительно нестабильным и, что более важно, не слишком уверенным в себе, он выдал потрясающий прокат на чемпионате России, выиграв серебро и путёвку в австрийский Грац.

16-летний дебютант обошёл ученика Тутберидзе и взял серебро

Не сказать, что по приезде на чемпионат Европы Артур был ноунеймом, ведь по юниорам он успел урвать серебро чемпионата мира, однако всё же это было юношеское катание, которое, как водится, на взрослом уровне не котируется судьями. Не зря же Даниелян начинал сезон-2019/2020 на юниорских стартах — тренер фигуриста Елена Буянова понимала, что пока Артуру рано прыгать выше головы. И всё же после событий в Красноярске пришлось импровизировать.

К счастью, Даниелян входил в число вундеркиндов. Не столько по части техники (хотя наличие квадов в столь юном возрасте также поражало), сколько в области артистизма. Когда Артур вышел на лёд для демонстрации произвольной программы, немногие могли представить, что его «Травиата» заблистает так, что позволит зацепиться за подиум, и всё же это произошло. Несмотря на ошибки в прыжках, фигурист смог собрать постановку воедино и даже не потерять ни единого уровня на вращениях и, внимание, на дорожке шагов, а это уже серьёзное достижение, ведь арбитры по традиции очень строго оценивают владение коньком новичков, особенно если они бывшие юниоры. Но мастерство Даниеляна было видно невооружённым глазом — в свои 16 Артур показал одну из самых сложных комбинаций шагов на турнире, выполненную на бешеной скорости.

Артур Даниелян Фото: РИА Новости

Что же касается прыжков, то и тут спортсмен выполнил свою задачу: приземлил каскад четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов, спас сольный квад-сальхов и сделал два трикселя, один из которых — в каскаде с тулупом в два оборота (сольный с небольшим степ-аутом), и лишь на тройном лутце случилось досадное падение. Нервы всё-таки заставили Артура оступиться.

И тем не менее результат Даниеляна превзошёл все ожидания: в сумме 246,74 балла, на 0,03 балла больше, чем у ученика Этери Тутберидзе Мориса Квителашвили, и заслуженное серебро чемпионата Европы.

«Я хотел показать работу, проделанную после чемпионата России, достойно выглядеть на взрослом уровне. В конце программы было классно — я ушёл в отрыв: не думал о местах, только о чистом катании. Думаю, на данный момент это самый большой успех в моей карьере, первый успех на взрослом уровне. Буду работать дальше, в том числе над всеми четверными», — делился эмоциями Артур с «Чемпионатом» после завершения турнира. И всем хотелось верить, что восхождение Даниеляна продолжится, однако всё пошло не по плану.

Травмы и ковид поставили под угрозы карьеру Даниеляна

В первую очередь шансы заявить о себе ещё громче оборвал ковид, из-за которого был отменён чемпионат мира, на котором Артур вполне мог выступить. А затем уже в игру вступили травмы. Елена Буянова отмечала, что у её воспитанника уже имелись проблемы с ногами, — впоследствии они обострились.

Следующий сезон, в котором Даниелян должен был выходить на старты в качестве вице-чемпиона Европы, он пропустил по медицинским показаниям. Потом же форма фигуриста была безвозвратно утеряна — попытки восстановиться (аж с тремя квадами) были, однако они заканчивались довольно быстро.

К сожалению, слова Артура о том, что попадание на Олимпиаду и другие крупные турниры может быть под угрозой из-за здоровья, оказались пророческими:

«Я понимаю, что время идёт быстро. Вроде бы только-только закончилась Олимпиада 2018 года, но уже через пару лет будет следующая. Потом — ещё одна и ещё. Но на какую из них я попаду, не могу сказать, потому что это жизнь, бывает всякое. Это зависит не столько от мотивации, сколько от других факторов, в первую очередь здоровья», — говорил он ТАСС.

С радаров Даниелян пропал так же стремительно, как и взобрался на вершину, и даже он сам иногда забывал, что когда-то парил невероятно высоко:

«Зачастую я забываю об этом, мне тренеры, родители напоминали: «Ты вице-чемпион Европы, ты уже им стал, это уже не отнять», — признавался он Sport24.

Артур Даниелян Фото: РИА Новости

Спортсмен понимал скоротечность своего успеха и не боялся указывать на то, что в текущих реалиях он давно не претендует на лидерские позиции. Тем не менее в России, да и за рубежом его уникальный прокат помнят до сих пор и знают, скольких усилий он стоил фигуристу.

«Как-то общался с эстонским фигуристом Арлетом Леванди, вкинул, что никто не помнит, что я был когда-то серебряным призёром чемпионата Европы. А он внезапно говорит: «Нет, в Европе до сих пор иногда вспоминают тебя». И меня так удивило! Круто», — рассказывал Даниелян Sports.ru.

Быть может, сейчас имя Артура не так часто мелькает в новостях, но то выступление и правда было по-настоящему сильным и навсегда войдёт в историю фигурного катания, равно как и останется там запись о юном бесстрашном одиночнике, выигравшем серебро не благодаря, а вопреки.