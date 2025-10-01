«Четверной лутц под «Боже, Царя храни!»? Очень страшно». Интервью с Матвеем Ветлугиным

На контрольных прокатах все мужчины-одиночники уместились в одну разминку, так что недалека от правды шутка, что на Кубке Санкт-Петербурга 29 и 30 сентября мы увидели бонусную часть. Новые программы на сезон представил победитель и призёр этапов Гран-при России Матвей Ветлугин, да ещё как представил – с тремя четвёрными прыжками!
После победы на этапе Кубка Санкт-Петербурга мы немного побеседовали с Матвеем о новых постановках, старте сезона и планируемом контенте – по сезону нас ждут усложнения.
– На сколько баллов оценишь премьеру новых программ?
– На 246 (улыбается).
– Доволен сам тем, что представил зрителю?
– Отчасти. От катания сегодня получил удовольствие. Во второй половине было откровенно тяжело, это вылилось в ошибки, не хватило оборота в двух последних каскадах. Уровни на непрыжковых элементах оставляют желать лучшего и требуют дополнительной доработки.
– Так и задумано, что произвольная программа без тройного акселя?
– Да, в произвольной программе должно быть четыре четверных прыжка в идеале. Пока в первой половине – три и один тройной, этот прыжок должен превратиться в ещё один четверной.
Призёры второго этапа Кубка Санкт-Петербурга Илья Строганов, Матвей Ветлугин и Артур Даниелян на церемонии награждения
Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»
– Идея программы про Александра II осталась с «Русского вызова» 2024 года?
– Да, но я её не отправлял. Придумал под ту тематику и не отправил.
– Как решил вернуться к этой задумке?
– Нашёл в своём списке идей для программ. Я ставлю программы детям, не забываю про креатив и для собственных постановок. Прошёлся по списку, зацепился взглядом.
– Сегодня у бортика стоял постановщик этой программы Сергей Комолов, он специально приехал на премьеру?
– Это был сюрприз для меня (улыбается). Он остался доволен, мне лестно было услышать его слова в качестве отзыва на прокат.
– Четверной лутц под «Боже, Царя храни!» страшно прыгать?
– Страшно. Очень страшно. Это несколько очков к ответственности добавляет в начале.
Матвей Ветлугин исполняет четверной лутц в начале произвольной программы под гимн Российской империи.
– После проката ты отметил в шутку, что в Петербурге была Императрица, а теперь появился и Император. С Лизой Туктамышевой не обсуждали эту тему?
– Нет, это как-то случайно в голову сейчас пришло (улыбается). Но мы общаемся, до сих пор прекрасно дружим.
– Как проходил процесс постановки короткой программы для этого сезона?
– Когда-то хотел сделать под эту музыку показательный номер, послушал, переложил на соревновательный лад, и выяснилось, что в целом ложатся элементы под эту компоновку. Начал потихоньку ставить, позже привлёк Ольгу Германовну Глинку на стадии добавления хореографии, пластики, жестов и эмоций.
– У Алексея Ягудина был показательный номер под песню «Как молоды мы были». Видел ли он твою новую программу?
– Он всё-таки катал свою историю, а я историю персонажа. Лёша видел, по-моему, ему понравилось. Он пошутил, что всё украли (улыбается).
– Как прошло межсезонье в целом?
– Весьма продуктивно, было два сбора – в Алма-Ате и в Кисловодске, потом продолжали готовиться уже здесь, в Петербурге. Получилось длительное межсезонье, прошло примерно месяцев восемь после предыдущего старта, и это чувствовалось, вчера было сильное волнение. Но сегодня уже полегче. До этапов Гран-при ещё будет полтора месяца, будем стараться увеличивать количество целиковых прокатов, которых пока было не так много.