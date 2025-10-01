«Четверной лутц под «Боже, Царя храни!»? Очень страшно». Интервью с Матвеем Ветлугиным

На контрольных прокатах все мужчины-одиночники уместились в одну разминку, так что недалека от правды шутка, что на Кубке Санкт-Петербурга 29 и 30 сентября мы увидели бонусную часть. Новые программы на сезон представил победитель и призёр этапов Гран-при России Матвей Ветлугин, да ещё как представил – с тремя четвёрными прыжками!

После победы на этапе Кубка Санкт-Петербурга мы немного побеседовали с Матвеем о новых постановках, старте сезона и планируемом контенте – по сезону нас ждут усложнения.

– На сколько баллов оценишь премьеру новых программ?

– На 246 (улыбается).

– Доволен сам тем, что представил зрителю?

– Отчасти. От катания сегодня получил удовольствие. Во второй половине было откровенно тяжело, это вылилось в ошибки, не хватило оборота в двух последних каскадах. Уровни на непрыжковых элементах оставляют желать лучшего и требуют дополнительной доработки.

– Так и задумано, что произвольная программа без тройного акселя?

– Да, в произвольной программе должно быть четыре четверных прыжка в идеале. Пока в первой половине – три и один тройной, этот прыжок должен превратиться в ещё один четверной.

Призёры второго этапа Кубка Санкт-Петербурга Илья Строганов, Матвей Ветлугин и Артур Даниелян на церемонии награждения Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– Идея программы про Александра II осталась с «Русского вызова» 2024 года?

– Да, но я её не отправлял. Придумал под ту тематику и не отправил.

– Как решил вернуться к этой задумке?

– Нашёл в своём списке идей для программ. Я ставлю программы детям, не забываю про креатив и для собственных постановок. Прошёлся по списку, зацепился взглядом.

– Сегодня у бортика стоял постановщик этой программы Сергей Комолов, он специально приехал на премьеру?

– Это был сюрприз для меня (улыбается). Он остался доволен, мне лестно было услышать его слова в качестве отзыва на прокат.

– Четверной лутц под «Боже, Царя храни!» страшно прыгать?

– Страшно. Очень страшно. Это несколько очков к ответственности добавляет в начале.

Матвей Ветлугин исполняет четверной лутц в начале произвольной программы под гимн Российской империи.

– После проката ты отметил в шутку, что в Петербурге была Императрица, а теперь появился и Император. С Лизой Туктамышевой не обсуждали эту тему?

– Нет, это как-то случайно в голову сейчас пришло (улыбается). Но мы общаемся, до сих пор прекрасно дружим.

– Как проходил процесс постановки короткой программы для этого сезона?

– Когда-то хотел сделать под эту музыку показательный номер, послушал, переложил на соревновательный лад, и выяснилось, что в целом ложатся элементы под эту компоновку. Начал потихоньку ставить, позже привлёк Ольгу Германовну Глинку на стадии добавления хореографии, пластики, жестов и эмоций.

– У Алексея Ягудина был показательный номер под песню «Как молоды мы были». Видел ли он твою новую программу?

– Он всё-таки катал свою историю, а я историю персонажа. Лёша видел, по-моему, ему понравилось. Он пошутил, что всё украли (улыбается).

– Как прошло межсезонье в целом?

– Весьма продуктивно, было два сбора – в Алма-Ате и в Кисловодске, потом продолжали готовиться уже здесь, в Петербурге. Получилось длительное межсезонье, прошло примерно месяцев восемь после предыдущего старта, и это чувствовалось, вчера было сильное волнение. Но сегодня уже полегче. До этапов Гран-при ещё будет полтора месяца, будем стараться увеличивать количество целиковых прокатов, которых пока было не так много.