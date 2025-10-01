Скидки
Главная Фигурное катание Статьи

Интервью с бывшими российскими фигуристами Кариной Акоповой и Никитой Рахманиным, отбор на Олимпиаду-2026, выступления за Армению

«После конечной позы пришло опустошение». Экс-россияне Акопова и Рахманин — об Олимпиаде
Тамара Харинская
Экс-россияне Акопова и Рахманин — об Олимпиаде
Пообщались с Кариной и Никитой.

Российские спортивные пары не были допущены до отбора к Олимпийским играм 2026 года. Однако в квалификационном турнире в Пекине приняли участие многие экс-россияне. Среди них — представляющие Армению Карина Акопова и Никита Рахманин, которые ещё два года назад выступали за нашу страну.

В Китае пара стала второй и завоевала путёвку на Игры в Милане. Сменить спортивное гражданство они решились после череды проблем со здоровьем, в том числе травмы спины у партнёрши. После отборочного турнира фигуристы дали эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором рассказали об атмосфере на квалификационном турнире в Пекине, целях на Олимпиаду и поддержке российской одиночницы Аделии Петросян.

Карина Акопова и Никита Рахманин

Карина Акопова и Никита Рахманин

Фото: Tang Xinyu/Getty Images

«Понимали, что это наш последний шанс поехать на Олимпиаду-2026»

— Карина плакала после проката произвольной программы на олимпийском квалификационном турнире, Никита внешне был более сдержан. Какие чувства испытывали?
Акопова: Мы через столько прошли за эти два года, понимали, что это наш последний шанс поехать на Олимпийские игры — 2026. Была максимальная концентрация, а после конечной позы как будто пришли опустошение и счастье, потому что у нас получилось.

Рахманин: Был доволен прокатом, так как получилось справиться с нервами, долгим перерывом. Этот тяжёлый путь был пройден не зря.

— Показалось, ваше выступление, особенно в короткой программе, оценили довольно строго. Были ли к этому готовы? Не было страха не отобраться?
Акопова: Показалось сначала. Но потом посмотрели распечатки [с детализацией оценок] и поняли, в чём дело. После такого перерыва будешь готов ко всему (улыбается). Понимали: шансы есть, просто нужно делать свою работу, а не бояться, что не пройдёшь отбор.

— Ощущалась ли психологически разница между выступлениями внутри страны и международными стартами? Какая атмосфера была на отборе?
Акопова: Атмосфера была довольно дружелюбная. Общалась и до этого со многими иностранными фигуристами – не было такого, что чувствовала себя не на своем месте. В день произвольной программы уже ощутила борьбу – как будто время замедлилось, волнение витало в воздухе.

«Рада, что Петросян смогла справиться с обеими программами, несмотря на травму»

— В женском одиночном катании за Россию выступала Аделия Петросян. Карина, вы с ней начинали карьеру в «Москвиче» в группе Ирины Страховой. Помните то время? Успели ли посмотреть выступление Аделии в Пекине?
Акопова: Конечно, помню. Наверное, это было самое беззаботное время. Ирина Борисовна учила нас быть не просто спортсменами, а людьми: поддерживать друг друга, помогать в трудных ситуациях, сопереживать и радоваться победам своих соперников. Мы хоть и были в разных группах по возрасту, но переодевались вместе и общались вне льда, делаем это и по сей день. Удалось поддержать Аделию на трибунах. Очень рада, что она смогла справиться с обеими программами, несмотря на травму.

Карина Акопова и Аделия Петросян

Карина Акопова и Аделия Петросян

Фото: Личный архив Карины Акоповой

— Какие цели ставите на Олимпийские игры? Сейчас топовые пары исполняют примерно одинаковый набор элементов…
Акопова: Главная цель на данный момент выполнена – получена путёвка на Олимпиаду. А дальше пока рано говорить, но уверена, что ответ вас не удивит – катать чисто и получать удовольствие от своей работы.

— Ваш переход не сразу утвердили, поэтому не удалось заработать рейтинговые очки, места на этапах Гран-при. Будете ли выступать на каких-то турнирах перед Играми?
Акопова: На данный момент ближайшие соревнования [серии «челленджер»] у нас в Грузии. Возможно, ещё куда-то заявимся, а перед Олимпиадой будет чемпионат Европы.

— Бывали когда-нибудь в Италии, где пройдёт сама Олимпиада?
Акопова: Не было возможности побывать в Милане, но мы с Никитой ездили в Италию на сборы в регион Базельга-ди-Пине.

«Евгения Тарасова – часть команды. Она помогала перебороть страхи»

— Ваш тренер олимпийский чемпион Фёдор Климов женат на серебряном призёре Игр Евгении Тарасовой, которая сейчас не выступает в шоу, потому что находится в положении. Она приходила к вам на каток в межсезонье, помогала советами?
Акопова: Евгения часто приходит к нам на каток, она тоже часть команды. В эти два года Тарасова очень поддерживала нас. Это круто, что она помогает и нашим взрослым парам, и юниорам, которые только пришли в группу, видит элементы со стороны партнёрши, может подсказать что-то более детально. Также Евгения помогала настраиваться на соревнования и перебарывать нервы и страхи.

— Перед получением гражданства Армении вы активно ездили по стране, выкладывали фотографии. Когда в последний раз были там?
Акопова: В последний раз были в Армении в августе, в скором времени поедем туда снова. Там отличные условия для тренировок и новый каток.

— Где понравилось больше всего?
Акопова: Для меня местом силы в Армении стал древний армянский монастырь Хор Вирап, оттуда открывается лучший вид на гору Арарат.

Рахманин: Мне, к сожалению, ещё не удалось увидеть дальние достопримечательности страны, но в ближайшее время планируем поехать попутешествовать по Армении. Ереван уже знаем наизусть.

Карина Акопова в Армении

Карина Акопова в Армении

Фото: Из личного архива фигуристки

— Армянская кухня очень сытная и вкусная. Есть ли любимые национальные блюда?
Акопова: Моя семья всегда готовила большое количество армянских блюд. Для меня на первом месте в этом списке женгялов хац, в России это называют кутабами с зеленью. Обожаю шашлык, армянскую окрошку – мацнабрдош и долму. Бабушка безумно вкусно готовит все эти блюда. Из сладкого моё любимое – гата, круглый пирог с начинкой из сахарной пудры и сливочного масла, он продаётся в Армении на каждом шагу, увожу его обязательно с собой. Никита обожает шашлык, любит всё, что готовит наша семья.

— Изменилось ли что-то после перехода? Не стало ли легче психологически, потому что не надо проходить тяжёлый отбор внутри страны?
Акопова: Психологически стало немного легче, однако мы поняли, что на международной арене сейчас очень много достойных пар.

«После всех событий в нашей карьере вообще не хотим ничего загадывать. Будет так, как надо»

— За Армению и Грузию сейчас выступает довольно много сильных фигуристов, но тренируются они в России и Северной Америке. Смогут ли топовые фигуристы на постоянной основе тренироваться в Армении?
Акопова: Надеемся на это. Хотим популяризировать этот вид спорта ещё больше в Армении. Но, к сожалению, там нет тренеров для парного катания. Представители одиночных видов тренируются в Армении, созданы все условия для хорошего тренировочного процесса.

— Ранее вы говорили о проблемах со здоровьем перед переходом. Возможно ли в будущем усложнение контента?
Акопова: Возможно всё, но не стоит загадывать. В наш первый сезон с Никитой мы выполняли тройной подкрут с рукой, сейчас же не видим смысла в этом, так как со временем сам подкрут становился чуть ниже.

— Канадка Динна Стеллато-Дудек, выступающая с Максимом Дешамом, претендует на золотую медаль Олимпиады в Милане, а ведь ей уже больше 40 лет. Вдохновляет ли такой пример? Не думали, сколько готовы продолжать профессиональную карьеру?
Акопова: Динна показала всему миру, что невозможное может стать возможным. Так кататься в таком возрасте… Это достойно уважения. Она вдохновляет многих, но после всех событий в нашей карьере вообще не хотим ничего загадывать. Будет так, как надо!

Комментарии
