Валиева возвращается в спорт без Тутберидзе, но с Навкой! Что об этом известно

Сезон в фигурном катании не планирует сбавлять обороты – Камила Валиева возвращается в спорт! Сначала сразу несколько СМИ выступили с инсайдом, что фигуристка возобновит карьеру в школе Татьяны Навки, а затем информацию о переходе в группу Светланы Соколовской подтвердила сама Татьяна.

«Камила приходит к Соколовской. Конечно, для нашей академии и ледового дворца это замечательная новость. Мы рады! Будем всячески помогать, поддерживать и курировать. Всем, что зависит от меня и нашей школы, поможем Валиевой. Шансы вернуться? Уверена, у Камилы все получится. Главное — желание», – заявила Навка Sport24.

Уже через три недели Валиева сможет официально возобновить тренировки – по условиям дисквалификации сделать это можно будет с 25 октября. Сейчас фигуристка поддерживает форму для подготовки к шоу, соблюдая правила отстранения.

Что указывало на реальность возвращения Валиевой? Во-первых, фигуристка сама говорила об этом в период дисквалификации, на шоу она исполняла каскады три-три и постепенно приводила себя в форму. Недавно о серьёзных намерениях фигуристки рассказал и комментатор Дмитрий Губерниев – он отмечал максимально боевой настрой Валиевой и твёрдое намерение возобновить карьеру.

Камила Валиева активно работает над восстановлением прыжкового контента:

В ноябре-декабре Камила будет активно выступать в шоу – на ноябрьские каникулы запланировано «Лебединое озеро» Татьяны Навки. Именно благодаря шоу Навки Валиева вернулась на лёд: это случилось примерно через полгода после решения CAS. Во время дисквалификации Камила выступала не только в проектах Navka Show, но они занимали львиную долю её расписания.

Сегодня, 1 октября, появилось расписание новогодних шоу Татьяны Навки – с 12 декабря по 11 января Камила будет выступать в роли Крысиной Королевы в спектакле «Щелкунчик» на «Навка-Арене». Странно, что самая крупная московская премьера на большой арене «Мегаспорта» обойдётся без такого хедлайнера, как Валиева – зато будет гораздо удобнее для организации тренировочного процесса.

Новым тренером Камилы Валиевой станет Светлана Соколовская, сейчас она основной специалист по одиночному катанию в школе Навки. Почему именно этот тренерский штаб? Всех деталей мы пока не знаем, но в первую очередь это большое удобство в плане совмещения тренировок и шоу, а во-вторых, в олимпийский сезон все силы группы Этери Тутберидзе уйдут на подготовку Аделии Петросян.

Татьяна Тарасова в разговоре с «Чемпионатом» не поверила в намерения Камилы Валиевой вернуться, однако при этом готова принести фигуристке извинения, если окажется неправа. «Мне кажется, если человек хочет, он всегда может. Но почему не Этери Георгиевна? Что случилось? Она её не взяла? Или Камила сама решила так? Я практически не верю в это дело. Дай бог, чтобы всё получилось и мне пришлось извиняться», – сказала Татьяна Анатольевна.

Остаётся только пожелать Камиле здоровья и сил, чтобы она смогла пройти этот путь. То, что её карьера встала на паузу из-за этого масштабного скандала – определённо трагедия не только для самой спортсменки, но и для всего фигурного катания. Пускай у Камилы всё получится.