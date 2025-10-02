Бойкова сделала ультра-си, Галлямов выступил после травмы. Герои контрольных прокатов

Контрольные прокаты сборной России в Санкт-Петербурге выдались богатыми на значимые события. Среди фигуристов оказалось немало тех, кто ради фанатов преодолел боль и страх. Пётр Гуменник и Аделия Петросян приехали в Северную столицу чуть ли не из Пекина, а Александр Галлямов с Екатериной Чикмарёвой, даже несмотря на последствия их травм, вышли на лёд.

Эти герои достойны, чтобы говорить о них. Вспоминаем лучшие моменты открытых прокатов.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Петросян и Гуменник приехали после олимпийского отбора

После нервного олимпийского отбора наши фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник могли устроить себе заслуженный отдых, взять паузу, чтобы продолжить изнурительную подготовку к главному старту четырёхлетия. Однако они предпочли порадовать российскую публику и приехали в Санкт-Петербург, чтобы выступить в обеих программах.

С одной точки зрения, повышенная нагрузка была им ни к чему, с другой – был шанс ещё раз обкатать постановки, наработать контент. Правда, для Аделии и Петра прокаты сложились по-разному.

Гуменник отлично выступил в короткой программе, а в произвольной стал ещё на шаг ближе к «пятиквадке»: выполнил чисто флип, лутц, риттбергер и один из двух сальховов (в каскаде), а вот сольный завершился степ-аутом, но в целом эта помарка поправима, а значит, фигурист реально способен выкатывать такой сложный набор, особенно если учесть, что, помимо четверных, у него ещё два ультра-си — тройной аксель и каскад с риттбергером вторым прыжком.

Петросян же не удалось сохранить оптимальную форму, хотя изначально её тренеры полагали, что проблем с дополнительным стартом не возникнет.

«Тренеры не то чтобы предложили мне, сказали, что желательно выступить на контрольных прокатах. Отметили, что у меня достаточно лёгкий контент, можно прокатать программу», — говорила спортсменка.

Тем не менее она упала с лутца в короткой программе, а в произвольной сделала ещё пару серьёзных ошибок — две «бабочки» на риттбергере и сальхове. Вероятно, усталость сказалась, поэтому поступок Аделии вдвойне вызывает уважение — смотреть на её программы даже с неточностями было одно удовольствие.

Чикмарёва и Янченков вернулись после пропуска сезона

Большой респект заслужили и Екатерина Чикмарёва с Матвеем Янченковым, которых зрители увидели на большой арене спустя год. Прошлый сезон фигуристы пропускали из-за серьёзной травмы партнёрши. Не всё гладко прошло у спортсменов, но то, что они вообще вновь готовы бороться за место на пьедестале во время соревнований — настоящее чудо.

Многие, по их словам, советовали паре завершить карьеру.

«Травма произошла в начале сентября, ходила ко многим врачам, кто‑то говорил: бросай, зачем тебе это нужно? Но не послушала их. Было сильное желание попасть на чемпионат России в прошлом году, однако решили, что лучше не гнаться за ним», — отмечала Катя.

Мишина и Галлямов вернулись после травмы Саши

Большой силой воли также обладают Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые пережили вместе травму у Саши. Совсем недавно фигурист рассказал свою непростую историю преодоления — и про «недосмотренное» повреждение, и про операцию – и даже показал фотографию на костылях. Боль была настолько сильной, что спортсмен упал в обморок. Естественно, восстановление было тоже не из лёгких, однако отказ от прокатов для учеников Тамары Москвиной оказался невозможен.

В Санкт-Петербурге Настя и Саша могли позволить себе ошибки, но из заметных недочётов был только один — сорванная поддержка во время произвольной программы, а в остальном это были всё те же Мишина и Галлямов, которые побеждали на всех крупных стартах последние несколько лет. Их «Травиата» и «Элвис Пресли» вызвали восторг у фанатов — а в сезоне, когда фигуристы наберут форму, те станут ещё лучше.

Бойкова и Козловский исполнили элемент ультра-си

В этом году в спортивных парах вообще ожидается ажиотаж. Противостояние Мишиной/Галлямова и Бойковой/Козловского должно выйти на новый уровень, ведь последние совершили огромный рывок вперёд. Буквально. Саша и Дима на контрольных прокатах впервые в карьере исполнили на публике чистый четверной выброс, причём он был сделан так филигранно, что поверить в то, что у фигуристов ранее были проблемы со стабильностью, было нереально.

«Я очень довольна, что у меня наконец-то это получилось. Это пока что не соревнования, но всё равно большой шаг для меня, что именно в соревновательной программе, в соревновательной атмосфере получился этот элемент так, как я его умею делать», — признавалась Бойкова, и болельщики разделили её чувства. Это большое достижение для этой пары, которое способно сделать их новыми постоянными лидерами.

Дмитрий Козловский и Александра Бойкова Фото: РИА Новости

Двоеглазова ярко дебютировала на взрослом уровне

О доминировании может задуматься и Алиса Двоеглазова, которая стала героиней событий в Санкт-Петербурге за счёт яркого дебюта на взрослом уровне. Ученица Этери Тутберидзе наконец завершила выступления по юниорам и оказалась среди опытных фигуристок, но это не помешало ей показать, на что она действительно способна.

В произвольной программе Двоеглазова была одной из двух участниц (второй была Дарья Садкова), кто зашёл на утра-си. При этом два квад-тулупа, один в каскаде, Алиса выполнила легко и непринуждённо, а вот со сложнейшего четверного лутца упала, однако это лишь старт сезона, в дальнейшем спортсменка может прочно обосноваться на подиуме с таким контентом.

Шоу на льду: Кондратюк создал программы-шедевры

Двоеглазова может рассчитывать на высокие места за счёт не только техники, но и артистизма. Однако настоящим королём ледового шоу на контрольных прокатах стал другой человек. Сначала Марк Кондратюк удивил всех, выбрав для своей короткой программы еврейский хит «Хава Нагила», а затем и вовсе разрушил сознание, представив уникальную по своей сути постановку со множеством акробатических элементов, сложной хореографией и обилием ультра-си. Ученик Светланы Соколовской превзошёл себя и подарил нам не соревновательную программу, а небольшой ледовый спектакль.

То же самое он провернул в произвольной программе — его «Список Шиндлера» оказался по эмоциональной мощи не слабее «Девочки в красном пальто». Доводить постановку до идеала, конечно, ещё нужно, но даже на ранних этапах погружённость Марка в образ, его игра и катание восхищают.