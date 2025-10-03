«Приятно, что у нас в сборной такая тёплая атмосфера». Душевные Мухортова и Евгеньев

Самая душевная спортивная пара сборной России – Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – на контрольных прокатах представила новые программы, которые им поставили Албена Денкова и Максим Ставиский после переезда на арену Татьяны Навки. В интервью «Чемпионату» фигуристы рассказали, как прошёл их переезд, про работу с Алексеем Тихоновым и Марией Петровой, атмосферу в сборной и про сообщение, которое получили от Петра Гуменника после отбора.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев Фото: РИА Новости

«Соколовская дала мне люлей, а потом объяснила, в чём ошибка»

— Как сейчас выглядит ваш тренерский штаб? Главный тренер — Алексей Тихонов, с вами также работает Мария Петрова. Есть кто-то ещё?

Евгеньев: Просто поменялись те специалисты, от которых мы ушли с катка Этери Георгиевны. Новый джазист, новый хореограф. В случае необходимости у нас есть возможность выходить на лёд к Светлане Владимировне Соколовской, также работаем с её хореографом Анной Валерьевной [Билибиной].

Мухортова: При переезде на новый каток немного поменялось наше окружение.

— Со Светланой Владимировной уже удалось поработать? Какие-то результаты, может, заметили?

Евгеньев: Вы знаете, когда Светлана Владимировна пришла к нам на тренировку, я прыгал лутц, и у меня он не получался. Сначала она дала мне хороших люлей, а потом спокойно объяснила, в чём была моя ошибка и как нужно было сделать. После этого я пошёл и сделал этот прыжок. То есть она умеет, когда нужно, поддержать и наставить, а потом спокойно дать нужный совет.

— В прошлом сезоне у вас были нежные лиричные образы, сейчас — более эмоциональные. А есть ли какие-то образы, которые бы хотели попробовать на льду, но пока ещё не реализовали такую идею?

Мухортова: На данный момент больше всего мы хотим катать те образы, что выбрали для этого сезона. Есть ещё некоторые идеи для показательных выступлений, которые можно реализовать. Более интересных идей для соревновательных программ пока что не появилось. Мы не всегда специально ищем музыку и идеи — чаще всего это происходит по ходу сезона: кто-то другой вдохновляет или услышишь интересную музыку – и всё само собой складывается в голове.

Евгеньев: А вот я не скажу, что у меня есть определённая музыка, хотя некоторые варианты имеются. Моё желание — это катануть что-то более театрализованное.

Мухортова: Первый раз об этом слышу (смеётся).

Евгеньев: Наподобие того, что показал Марк Кондратюк в короткой программе. Потому что, как мне кажется, меня всегда называли очень артистичным, театральным. Поэтому как-то хочу реализовать это с Настей. У меня была идея сделать программу под «Пиратов Карибского моря», хотя меня все сильно останавливают, говорят, что это как-то уже немного детское. Но мне хочется максимально отыграть.

Мухортова: Тут я Диму поддержу, есть желание. Хочется что-то такое, где можно больше экспрессии добавить

Евгеньев: Необязательно показывать только красоту катания, важно также передать живые эмоции.

Албена Денкова и Максим Ставиский Фото: РИА Новости

— Хотите это именно в соревновательной или в показательной программе?

Евгеньев: Я хотел бы, чтобы это была короткая программа. Потому что дорожка — такой элемент, где можно много чего сделать. Всё остальное у нас очень жёстко регламентированно.

Мухортова: Да и дорожка, к сожалению, тоже жёстко регламентированна, чтобы набрать уровни.

— Расскажите про работу с Албеной Денковой и Максимом Стависким, как проходило ваше сотрудничество?

Евгеньев: Потрясающий опыт, мы впервые занимались постановкой с двумя людьми…

Мухортова: Танцорами топового уровня.

Евгеньев: Именно с парой. Когда к нам приходили Сергей Плишкин, Никита Михайлов, даже тот же Алексей Тихонов — когда они начинают что-то делать с девочкой, мальчик смотрит со стороны, ты идёшь делать с девочкой – и вам становится неудобно.

Мухортова: Сложно сразу же делать какие-то вещи, и нам не хватает, чтобы кто-то из партнёров рассказал, как нужно действовать

Евгеньев: Здесь нам Максим с Албеной всё показали. Максим повторил то же самое с Настей, Албена — со мной, потом они отходят, и мы с Настей соединяемся — всё удобно. Это вовсе не умаляет заслуг тех специалистов, с которыми мы работали ранее — они все очень крутые, и нам нравилось с ними сотрудничать, нам ставили потрясающие программы. Но здесь другое взаимодействие с тренером, и поэтому постановка проходила гораздо проще.

Мухортова: И интереснее.

Пётр Гуменник Фото: Getty Images

«После квалификации Петя написал мне: «Молодец, поздравляю!»

— Следили за олимпийской квалификацией в Пекине?

Мухортова: Я смотрела всех – и мальчиков, и девочек. Очень болели за наших ребят, за Аделию, за Петю, писали им, поддерживали, переживали

Евгеньев: Я очень смеялся, когда написал Пете поздравления после короткой. А на следующий день каталась Аделия, и мне Петя ответил что-то вроде: «Спасибо большое, очень приятно». На следующий день докатывается Аделия, я прям в трансляции смотрю, она заняла первое место, и мне Петя пишет: «Молодец, поздравляю!» Я ему пишу: «Ты знаешь, мне очень приятно, но, наверное, ты перепутал». Было смешно. Я последний, кто ему написал, и он по ошибке ответил мне.

Пары смотрели тоже. Однако лукавить не буду, смотрел только последнюю разминку: там были китайцы, армяне наши любимые, японцы и французы. Очень рады за ребят, очень понравилось, как Никита с Кариной откатали, рады за них. Много каких-то интересных вещей есть у других пар. В этом сезоне стал активнее смотреть за международными стартами.

Мухортова: Я всегда активно следила, а Дима вот только начал.

Евгеньев: Да, раньше Настя мне рассказывала, что она увидела на других соревнованиях. А теперь я к ней прихожу и говорю, что посмотрел. Стало чуть интереснее смотреть

— Лёд сейчас как будто бы трогается. Вы, может, как-то следите за иностранными соперниками? На этапах Гран-при в Ломбардии, в Небельхорне понравились чьи-то новые постановки?

Евгеньев: Небельхорн я смотрел немного. В короткой программе посмотрел Никиту Володина с Минервой Фабьенне Хазе, так как они мои очень хорошие друзья. Также смотрел японских чемпионов мира — нужно видеть, что они показывают сейчас. В произвольной посмотрел первую и вторую разминки, после чего уснул. Проснувшись утром, посмотрел снова Никиту с Минервой, японцев и ещё кого-то.

Я для себя отметил австрийскую пару — они были где-то далеко, даже за шестёркой, но меня удивило, что они делали параллельный лутц и флип. Впервые увидел такие сложные прыжки у зарубежных парников. Раньше кто-то делал лутц, но тут было настолько круто, почти как у Шешелевой/Карнаухова в их программе. Очень впечатлило!

Мухортова: Мы следим за зарубежным фигурным катанием, однако это не связано с подвижками по поводу возвращения россиян на международную арену, это просто наш интерес, который всегда был.

Евгеньев: Надо знать тренды, видеть, что показывают другие спортсмены.

Мухортова: Это заряжает.

Евгеньев: Какие-то вещи смотрим как надо делать, какие-то – как не надо делать

— Не могу не спросить по поводу четверного выброса. Вы как-то смотрите в сторону элементов ультра-си в парах?

Евгеньев: Пока, наверное, мы до конца не справились со своим набором, чтобы смотреть в сторону ультра-си.

Мухортова: Безусловно, четверным элементам есть место в парном катании. Сегодня мы увидели, как сделали четверной выброс Саша с Димой.

Евгеньев: Мы их с этим, конечно, поздравляем!

Мухортова: Да, они большие молодцы, очень здорово он выглядел. Я даже не сразу осознала, что это был четверной! Мы видели, насколько это была колоссальная работа и как она велась весь прошлый год. Пока что смотрим чуть-чуть в другую сторону. Мы хотим катать чисто свой набор. К сожалению, на прокатах не со всем справились.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев Фото: РИА Новости

«Мы общаемся со всеми без исключения»

— Есть какие-то конкретные планы на сезон?

Мухортова: У нас цель — обойти самих себя, себя прошлогодних. Сейчас немного усложнили программу выбросом-лутцем, который в прошлом сезоне делали только на прыжковом турнире. В этом сезоне уже работаем исключительно над этими сложными выбросами. Небольшой шаг вперёд сделали, осталось только показать это.

Евгеньев: Мы не думаем о местах, конечно. Но как и любой спортсмен хотим занимать высокие места. На данный момент наша цель — то, к чему мы действительно хотим прийти — это стабильность и чистота катания, плюс взаимодействие в паре. У нас есть примеры действительно хорошей стабильной работы — это Александр Галлямов с Анастасией Мишиной, поэтому у них мы хотим взять стабильность. Взаимодействие у нас уже неплохое, будем стараться развивать его. Соединив эти факторы и сделав достаточно большое количество выступлений с удачными прокатами, будем надеяться, что места придут как следствие той работы, которую мы хотим провести по ходу сезона.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: РИА Новости

— Вы очень тепло поддерживаете всех фигуристов в сборной, с кем больше всего из них вы общаетесь?

Мухортова: Наверное, с теми ребятами, с кем на катке пересекаемся каждый день, с теми ребятами, с кем раньше катались — с Соней Муравьёвой, Соней Акатьевой, Аделией Петросян, Сашей Бойковой, Дашей Садковой. В принципе, со всеми московскими ребятами общаемся.

Евгеньев: Мне кажется, у мальчиков это совсем не так происходит, как у девочек. Мы, когда заходим в раздевалку, вот пока все друг с другом не перездороваемся, пока все друг другу не пожмём руки, не усядемся и не начнём заниматься своими делами. Очень приятно осознавать, что у нас такая тёплая атмосфера. Это не только про нас, но и в целом в нашей прекрасной сборной такая дружеская тёплая атмосфера среди всех спортсменов.

Помню даже, что раньше читал книжку про Ягудина или про Плющенко: там начиналось с того, что кто-то с кем-то даже за одним столом сидеть не мог, что мир фигурного катания очень ядовитый. Сейчас мне даже трудно представить себе такое — у нас очень дружественная, позитивная и хорошая атмосфера!

Мухортова: С ребятами танцорами хорошо общаемся, с Лизой Пасечник и Дарио Чиризано, с Максимом Некрасовым и Василисой Кагановской, с Андреем Ежловым и Соней Шевченко.

Евгеньев: Мы общаемся со всеми, вот правда – без исключения.