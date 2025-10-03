Алёна Косторная родила мальчика! И уже через год планирует вернуться в спорт

Счастливые новости прибыли от Алёны Косторной! Фигуристка сообщила, что они с мужем Георгием Куницей наконец стали родителями. Ещё год назад они выступали в паре на контрольных прокатах сборной России, и тогда сложно было представить, что пара возьмёт двухгодичный перерыв. Но они не побоялись – и вот после следующих контрольных прокатов стали родителями. Алёна, Георгий, поздравляем!

Беременность Алёны шла очень активно. Первые четыре месяца Косторная и Куница активно выступали в шоу, причём даже выполняли достаточно опасные элементы, сохраняли высокие поддержки. В мае после гендер-пати стало известно – пара ждёт мальчика.

По словам спортсменки, за время беременности на льду не случилось ни одной форс-мажорной ситуации или падения, спортсменка всё внимательно контролировала, когда надевала коньки. Даже на позднем сроке Алёна выполняла вращения, а также взлетала в высокие поддержки в зале. Одно из таких видео фигуристка подписала фразой: «Они со страхом были не знакомы».

Новости о рождении ребёнка пришли в пятницу, 3 октября. Как Алёна и Георгий назвали малыша, пока неизвестно. Вполне вероятно, что пара выждала несколько дней, прежде чем рассказать о пополнении в семье – ещё 25 сентября в телеграм-канале Алёны появился ролик с катка с подписью «Едем к финишу».

Реально ли возвращение Косторной в спорт? Незадолго до родов Алёна дала интервью Елене Вайцеховской, где проговорила этот момент – она хочет возвратиться не только на лёд, а в спорт. «У нас в планах вернуться к следующему сентябрю, к прокатам. Уже решили, что произвольную программу оставим прежней, о короткой пока не думали. А вот появиться на шоу, если всё будет в порядке, я хотела бы уже в начале ноября», – рассказала чемпионка Европы.

С характером Алёны возвращение в спорт ей вполне по силам, если это будет позволять здоровье и всё пройдёт хорошо. Мир фигурного катания знает истории таких камбэков, к ним вполне может добавиться ещё один.

В статусе молодого папы Георгий Куница уже на следующей неделе выйдет на соревновательный лёд. В паре с Анастасией Коробейниковой он заявлен на чемпионат Москвы, где будет пытаться получить разряд мастера спорта.

Алёне же предстоит период восстановления и возвращения спортивной формы. Но та же Татьяна Тарасова просит не гнаться за результатами сразу:

«Дайте девочке отдохнуть. Пускай сначала придёт в себя, а потом думает о спорте. В ближайшие месяцы она будет полностью сосредоточена на малыше. А уж когда восстановится, подумает, возвращаться ли на лёд».