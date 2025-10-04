Дочь Тутберидзе уступает своему же партнёру. Лучшие тренеры плохо готовят её к Олимпиаде?

Победа Дэвис и Смолкина на мемориале Дениса Тена — не показатель прогресса. Постановки не стали лучше, и техника всё ещё страдает.

Мемориал Дениса Тена мог бы стать проходным «челленджером», если бы не приехавшие звёзды фигурного катания в разных дисциплинах. В танцах на льду всё внимание было приковано к Диане Дэвис и Глебу Смолкину. Дочь Этери Тутберидзе и её партнёр сменили тренеров на лучших в мире и заочно были надеждой сборной Грузии на медаль командного турнира на Олимпиаде. Однако есть одно «но».

Дэвис и Смолкин победили только благодаря слабым соперникам. У них самих проблем и с постановками, и с техникой, и с оценками слишком много. И обиднее всего, что Диана, кажется, тянет Глеба вниз.

Лучшие тренеры мира «схалтурили» на постановках

В олимпийском сезоне постановки должны быть по-настоящему выдающимися. Фигуристы могут весь цикл готовиться к этому моменту и годами вынашивать идею для программы, которая убедит судей отдать им золото главного старта четырёхлетия. Поэтому спортсмены внезапно возвращают наиболее удачные постановки, которые сделали им имя, экспериментируют с формой и содержанием и, конечно же, выбирают лучших хореографов мира. Именно так поступили Диана Дэвис и Глеб Смолкин, перейдя в знаменитую монреальскую академию Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона.

Наставники, которые подарили миру дуэты Тессы Вирту и Скотта Мойра, Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса и многих других, просто не могли «схалтурить», работая с Дэвис и Смолкиным. Или могли?..

Увы, программы, которые представили Диана и Глеб на мемориале Дениса Тена, убедили в том, что для фигуристов оставили «обноски» из наработок, которые, возможно, вообще предназначались другим людям. И дело даже не в том, что пока обе постановки не доведены до идеала — они в принципе сложно сочетаются со стилем спортсменов. Конечно, можно было бы представить, что Дэвис и Смолкин пойдут на радикальное изменение амплуа, но, во-первых, такие вещи не делаются в ключевой сезон в карьере, а во-вторых, перевоплощение не задалось.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Tang Xinyu/Getty Images

Что касается ритм-танца, то здесь ситуация 50 на 50: энергичная программа под Pretty Fly (For a White Guy) от группы The Offspring и Bills, Bills, Bills в исполнении Destiny’s Child оказалась подходящей для Дианы и Глеба. Их атлетичное катание, юношеский задор по ходу проката подчёркивались за счёт резких линий, чётких движений и скоростного ритма. Однако хореография показалась «бедной», а исполнители не смогли удержать бешеный темп, отчего постановка смотрелась скомканной. Для лучшего результата в ритм-танце Дэвис и Смолкину как минимум необходимо повысить выносливость и скорость катания.

Гораздо хуже получился у хореографов произвольный танец. Безотносительно имён фигуристов сама программа, может быть, не такая уж плохая: находки в стиле монреальской группы были, и даже в избытке. Однако проблема как раз именно в этом: самые ходовые вещи в своей академии Дюбрей и Лозон предложили спортсменам, которые не вписываются в общую концепцию пластичных артистичных атлетов, у которых сильная сторона — лиричные образы. Диана и Глеб — совсем не про это. При этом Мари-Франс и Патрис работали с фигуристами их типа и предлагали им более подходящие постановки. Здесь же либо тотальный промах, либо некоторая леность при поиске необходимой программы.

Из музыки Дэвис и Смолкину дали аккуратную классику: Sonata for Cello & Piano No.1 in D Major Николая Мясковского и A Taste of Elegance Анны-Софии Вернаэйэн и Габриэля Сабана. Тем не менее нарезка вызвала вопросы — нарратив постановки оказался нечитаемым, да и, будем откровенны, не было видно, чтобы сами спортсмены понимали, что они катали. Пока в прокате мелькали «бесполезные» элементы вроде стойки партнёрши на одной руке, которая никак не влияла на драматургию истории, Диана и Глеб лишь пытались исполнить всё, что им было сказано, при этом соблюдая навязанную пластичность и мягкость движений, что совершенно у них не выходило.

Разница в уровнях Дэвис и Смолкина пугает

Это противоречие между способностями фигуристов и желаниями тренеров привело к сильнейшему падению оценок за технику и артистизм. Да, Дэвис и Смолкин одержали победу на турнире, но только благодаря тому, что достойных соперников у них не было в принципе.

А обиднее всего становится за партнёра, потому что объективно у него был бы шанс влиться в задумку Дюбрей и Лозона — Глеб и визуально отыгрывал лучше, и коньком превосходил Диану на несколько уровней. В ритм-танце, за который дуэт заработал 77,94 балла, фигурист получил третий (почти максимальный уровень) за дорожку шагов, в то время как его напарница от арбитров схлопотала лишь минимальный первый. Казалось бы, это лишь случайность, ведь на твиззлах далее и Дэвис, и Смолкин выбили четвёртый, но, к сожалению, в произвольном танце ситуация повторилась, и не один раз.

Всё началось с секции на одной ноге: Диана заработала первый уровень, когда Глеб выложился и получил третий. Затем случилась ошибка на твиззлах, и в итоге у фигуристки второй уровень, а у её партнёра — максимальный четвёртый. На дорожке шагов показали тот же результат, что и в ритм-танце. Всё это повлияло на оценки — смешные 115,20 балла, что в некотором роде даже комплиментарно для такого проката.

Не без сожаления приходится констатировать, что дочь Этери Тутберидзе по части техники в этом дуэте — слабое звено. Судьи никак не хотят принимать её катание и оценивать его высоко. И, наверное, наставники это понимают — иначе как объяснить, что в течение проката она неоднократно находится на руках партнёра (один раз аж 15 секунд подряд), только меняя позиции ног и рук.

И лишь один закономерный вопрос встаёт после такого: а не потянет ли Дэвис на Олимпиаде всех вниз? Ведь там ставки будут высоки — не только Смолкин будет грезить о месте повыше, но и грузинская сборная, которая мечтает о медали командника.