Щербакова болеет за «Спартак», а Трусова — за ЦСКА. Разбираемся в предпочтениях фигуристов

5 октября состоится главное дерби России — встреча между ЦСКА и «Спартаком». Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» на Песчаной улице в Москве. На стадионе ожидается около 30 тысяч зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Мы точно знаем, что на матче можно будет встретить и наших прославленных фигуристов — многие из них являются активными болельщиками. Кто из звёзд фигурного катания поддерживает ЦСКА, а кто отдаёт предпочтение «Спартаку»? Разобрались в симпатиях наших спортсменов!

За ЦСКА

Александра Трусова, Марк Кондратюк, Александр Самарин и Софья Самоделкина

Александра Трусова наносит символический удар в матче ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Такую компанию не раз можно было встретить на играх красно-синих несколько лет назад. Тогда Трусова и Кондратюк встречались, Самарин не завершил спортивную карьеру, а Самоделкина не переехала в Казахстан. В то время пресс-служба ЦСКА проводила новые активности для болельщиков. Для этого они объединили два вида спорта — футбол и фигурное катание. Так, представители самой эстетичной дисциплины были приглашёнными гостями на нескольких матчах ЦСКА, а также приняли участие в товарищеской встрече со звёздами Песчаной — Игорем Дивеевым, Иваном Обляковым и Константином Кучаевым. А Трусова даже как-то давала армейцам напутствие — перед Суперфиналом Кубка России с «Краснодаром»!

Даниил Самсонов

Даниил Самсонов Фото: РИА Новости

Победитель юношеских Олимпийских игр много лет болеет за ЦСКА. С детства папа говорил Самсонову, что надо всегда поддерживать именно эту команду, несмотря на проблемы и поражения, с которыми она может столкнуться. Особенно активно Даниил болел за Александра Головина и Фёдора Чалова, когда те выступали за московскую команду. Однако и после их ухода фигурист продолжает поддерживать армейцев и появляется на домашних матчах.

Роман Савосин

Роман Савосин Фото: РИА Новости

Вице-чемпион мира среди юниоров неоднократно рассказывал, что болеет за ЦСКА во всех видах спорта. Несмотря на то что хоккей ему ближе в связи с некоторым сходством этой дисциплины с фигурным катанием, на футболе в Москве Романа также можно увидеть. Это увлечение Савосина продолжается с детства — с семи лет.

Елена Радионова

Елена Радионова на матче ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вице-чемпионка Европы давно болеет за армейскую команду. Она объясняла это тем, что во время спортивной карьеры представляла именно этот клуб. Впоследствии Елена начала встречаться с футболистом Константином Кучаевым, который считался одной из главных звёзд того коллектива.

«Моя первая игра, на которую я пришла, — это ЦСКА — «Локомотив». Я сразу попала в нереальную атмосферу, где даже фаеры зажигали. Обычно в фигурном катании все так спокойно смотрят, интеллигентный вид спорта. В футболе это эмоции, шум, все кричат. Это было очень непривычно. Но я вышла в каком-то приподнятом настроении, ты заряжаешься от этих эмоций, переживаешь всё через себя — горечь проигрыша и радость победы», — говорила Радионова в одном из интервью.

Будучи медийной личностью, Радионовой удалось поучаствовать во многих коллаборациях с клубом и даже стать ведущей программ CSKA TV. Последние годы Кучаев уже не играет за ЦСКА, но Елена сохраняет прекрасные отношения с его партнёрами по команде и их семьями.

За «Спартак»

Анна Щербакова

Анна Щербакова наносит символический удар в матче «Спартака» Фото: РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2022 года ранее сообщала, что активно болеет за красно-белых. Свой выбор именно в пользу «Спартака» Анна объяснила тем, что именно эта команда первой позвала её на домашние матчи и предложила коллаборации. С тех пор Щербакова появлялась на некоторых играх клуба в рамках чемпионата, Кубка, а также выходила на поле и наносила символические удары.

«Почему «Спартак»? В первую очередь меня стали звать на матчи. Я сама из Москвы, «Спартак» — из Москвы. Я начала ходить на встречи, мне очень понравилось — всё сложилось. «Спартак» опять победил! Очень рада, что пришла на матч», — рассказала Щербакова после одной из игр.

Даниил Глейхенгауз

Даниил Глейхенгауз Фото: РИА Новости

Именитый хореограф группы Этери Тутберидзе много раз сообщал, что является настоящим фанатом красно-белых. Даниил частенько появляется на домашних играх, а также постоянно смотрит матчи и верит в чемпионство своей любимой команды. Он также несколько раз поддерживал нынешнего тренера коллектива Деяна Станковича.

Елизавета Худайбердиева

Елизавета Худайбердиева на матче «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чемпионка России в танцах на льду является активной фанаткой московской команды. Несмотря на то что исторически вся семья девушки болела как раз таки за ЦСКА, Елизавету сразу привлекло взаимодействие «Спартака» со своей аудиторией — активная работа с фанатами, приглашение многих известных личностей, спортсменов, актёров, музыкантов. Поэтому отныне Худайбердиеву можно часто встретить именно на матчах красно-белых.

«Если бы мой дедушка знал, что я болею за «Спартак», он был бы очень недоволен, достал бы армейскую пряжку. Дедушка всегда болел за ЦСКА, он заслуженный тренер СССР по шахматам, тренировал сборную страны. Всегда в нашей семье был только Центральный спортивный клуб армии. Но с футболом что-то пошло не по плану. Люди в «Спартаке» делают всё, чтобы популяризовать клуб, приглашают болельщиков и известных актёров и спортсменов на мероприятия, знакомят с футболистами. Так что моя любовь к «Спартаку» не искусственная», — сказала Худайбердиева «Матч ТВ».

Камила Валиева

Камила Валиева на матче «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чемпионка мира среди юниоров также была замечена на нескольких матчах «Спартака». На игры она приходила со своей подругой — Елизаветой Худайбердиевой, которая является активной болельщицей красно-белых. Похоже, чемпионка России в танцах на льду активно привлекает своих подруг на встречи московского клуба!

Дарья Усачёва

Дарья Усачёва и Елизавета Худайбердиева Фото: ФК «Спартак»

Вице-чемпионка мира среди юниоров также пару раз была замечена на матчах красно-белых. Причём в компании с всё той же Елизаветой Худайбердиевой. При этом Дарья уже не живёт в Москве — недавно она сообщила о переезде в Китай, где занимается тренерской деятельностью. Но до сих пор фигуристка активно следит за командой и часто поздравляет её с победами.

Анастасия Скопцова

Анастасия Скопцова на матче «Спартака» Фото: Из личного архива фигуристки

Экс-фигуристка сборной России уже давно болеет за «Спартак». Настя рассказывала, что вся семья с детства активно поддерживала именно эту команду, поэтому всеобщее увлечение также не могло обойти её стороной. Со временем интерес Скопцовой даже перерос в её работу. Сейчас она является ведущей «Спартак шоу» и снимает для программы специальные репортажи с матчей.