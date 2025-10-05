«Не просто голос фигурного катания». Наши звёзды отдали дань уважения погибшему Гришину

В начале августа мир российского фигурного катания омрачили печальные новости — не стало известного комментатора Александра Гришина. Он знал каждого спортсмена, помнил, кто и где какие элементы исполнял, и всегда находил нужные слова. Сезон внутри страны начался молча — контрольные прокаты сборной России в конце сентября прошли без комментатора. А теперь фигуристы почтили память доброго друга: выступили на безвозмездной основе на вечере в память Гришина, который был организован Первым каналом и Федерацией фигурного катания России. Все собранные средства направят на помощь семье Александра.

Голос фигурного катания

Фигуристы исполнили разные номера: кто-то катал старые-новые программы, кто-то вспоминал номера, которые отлично вписались в концепцию мероприятия. При этом каждое выступление сопровождалось записью голоса Александра. Спортсмены исполняли свои соревновательные программы, а зрители вновь смогли почувствовать то тепло и вдохновение, которые Гришин дарил каждому во время своей карьеры.

Александра Трусова на вечере памяти Гришина Фото: РИА Новости

«Александра Трусова привнесла в фигурное катание четверные прыжки, а теперь она двигает этот спорт вперёд».

«Екатерина Миронова и Евгений Устенко — любимцы публики, фрики, если позволите. Они прокладывают дорожку туда, где никто не ходил».

«С первой попытки становится чемпионкой страны! Сложно осознавать те эмоции, которые испытывает Софья Акатьева».

«Его любят за его прекрасные постановки и творческий подход к фигурному катанию. Весь зал встал! Спасибо — всё, что можно сказать после этого выступления. Сдаётся мне, что это рекорд. Такого в России ещё не видели. Пётр — первый».

Пётр Гуменник на вечере памяти Гришина Фото: РИА Новости

«Абсолютно сильнейшая фигуристка России в данный момент. Превосходная постановка, восхитительное исполнение. Буквально проживает программу на льду Аделия. Она не останавливается ни на секунду».

«Откатали так, что встал весь зал. Рыдают сильные мужчины — Дмитрий Козловский и Николай Морошкин».

«Мы услышали биение сердца. Я никогда не видел плачущую Женю Медведеву. Я и сам плачу! Это случай, когда нужно давать две золотые медали».

Не все спортсмены смогли лично присутствовать на вечере памяти. Камила Валиева представила свой номер «Танцы на стёклах» отдельно — в записи. Дмитрий Алиев подготовил видео, в котором прочитал трогательное стихотворение Юрия Левитанского «Всё проходит в этом мире». Виктория Синицина и Никита Кацалапов также передали свои соболезнования семье Александра в видеоролике.

«Замены ему нет»

Тёплые слова об Александре прозвучали и от коллег по комментаторскому цеху. Максим Траньков отметил, что каждому завершившему карьеру спортсмену Гришин давал возможность сказать своё слово: «Спасибо от каждого из нас за то, что Сашка подарил нам приключение после спорта под названием «Телевидение», был нашим проводником, другом, коллегой, наставником».

Анна Щербакова вспоминала доброту Гришина, его поддержку не только у микрофона, но и в самые трудные минуты на соревнованиях. Евгения Медведева назвала его надёжным другом: «На него всегда можно было положиться. Саша — не просто голос фигурного катания, он голос наших побед, поражений и всего, к чему мы стремились».

Особо трогательные слова прозвучали от заслуженного тренера Татьяны Тарасовой, которая долгое время работала в паре с Гришиным: «Мы с первой минуты полюбили друг друга и стали комментировать. Он такой образованный, умный, так знал наше дело. Мы почти никогда не расходились во мнениях — одинаково видели, что у нас хорошо, а что плохо. Замены ему нет. Будет ли? Не знаю. Мне трудно поверить, что его нет».

Вспоминали Александра и коллеги по цеху: во время перерывов звучали слова Лины Фёдоровой, Владимира Стогниенко, Яна Баранчука, Виктора Мамонтова и других. Также показали архивные кадры работы Гришина на ралли-марафоне «Дакар» в 2016 году.

Татьяна Тарасова на вечере памяти Гришина Фото: РИА Новости

«Память сыну о папе»

Самые искренние слова прозвучали от Анастасии Гришиной — супруги комментатора, которая выразила благодарность организаторам вечера и фигуристам, принявшим участие.

«От нашей семьи — огромная благодарность федерации фигурного катания, Первому каналу, каждому фигуристу. Каждому, кто сейчас на льду. Тому, кто не смог приехать, но очень хотел, — я это знаю. Каждому, кто сейчас в зале — огромное спасибо. Всем, кто смотрит, всем, кто помогал словами поддержки. Поверьте, для нашей семьи каждое доброе слово — это так приятно. Большое вам спасибо. Наш сын ещё не умеет разговаривать, но уже говорит слово «папа». И я хочу сказать огромнейшее спасибо всем, кто это организовал, потому что это — память сыну о папе», — заявила Анастасия Гришина.

Завершением вечера стало выступление юного Николая Колесникова под строки из спектакля Александра Петрова «Заново родиться». Номер был посвящён маленькому сыну Гришина.

«Пусть сын Александра, видя созвездие больших людей, ваши аплодисменты, посмотрит потом это шоу — и пусть для него это будет точкой опоры. Идём дальше — всегда с любовью и всегда вместе», — сказал Илья Авербух.

Под композицию Scorpions на лёд вышли все фигуристы, зажгли свечи, чтобы почтить память Александра Гришина и выразить соболезнования его семье. Этот вечер объединил не только скорбь и боль утраты, но и любовь самого Александра Гришина к профессии и фигурному катанию, а также всех, кто связан с этим видом спорта.