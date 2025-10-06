«Следим за международкой. Может, это наши будущие соперники». Смелые Щербакова и Гончаров

На контрольных прокатах сборной России танцоры представили две программы под русскоязычные композиции. В своём втором взрослом сезоне Щербакова и Гончаров не перестают удивлять — продолжают экспериментировать и находить новые грани в танцах на льду. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Анна и Егор рассказали о выборе музыки для постановок, конкуренции в России, своей медийности, пекинском отборе, возвращении Гийома Сизерона и фаворитах Олимпийских игр.

«Почему бы и не попробовать русскоязычную музыку»

— Обе ваши программы поставлены под русскоязычную музыку. Как пришли к такому решению? Это было на фоне успеха ритм-танца прошлого сезона?

Щербакова: Нет, я бы сказала, что изначально мы думали поставить что-то под иностранную музыку. Даже не слушали русскоязычные альбомы, потому что понимали, что нужно выступать на контрасте. В том сезоне мы уже удивляли русскоязычной музыкой, а в этом году хотели поразить зарубежной, но ничего нам не приглянулось.

Гончаров: Не нашли для себя то, что искали.

Щербакова: Мы очень долго думали и искали варианты до последнего момента. Из-за этого постановка ритм-танца отложилась до лета, хотя обычно мы стараемся подготовить программу весной, до отпуска. И вот однажды Сергей Сергеевич включил нам композицию Михея.

Гончаров: Да, и эта музыка показалась нам интересной, прикольной. Нам понравилось, но мы ещё долго были в раздумьях. Продолжали что-то искать, в том числе и зарубежное, потом сошлись на том, что нам нравится Михей. А музыку на произвольный танец нашли, когда сидели в аэропорту в Красноярске. Сергей Сергеевич нам её показал, мы подумали: «Ну да, прикольно».

Щербакова: Эта музыка очень зацепила: и со смыслом, и глубоко. Нам показалось, что подходит нам обоим. И как-то всё быстро! Мы и тренеры сошлись на этом варианте.

— Соня Шевченко с Андреем Ежловым тоже взяли русскоязычную музыку для своего ритм-танца. Не было ли у вас мысли, что это вы запустили такой тренд, а они его подхватили?

Щербакова: Не было такого. В правилах не написано, что можно кататься только под зарубежную музыку. Мы же не знаем, как они выбирали музыку. Может, это просто их любимые треки — «Тополиный пух» и песня Андрея Губина. Тут как раз тема 90-х — и они подумали: «Это как раз то, что нам нужно, чтобы заряжать зрителей». Поэтому у нас не было таких мыслей, все двигаются своим путём

Гончаров: Все сейчас катаются в России, у нас нет международных стартов, поэтому почему бы и не попробовать.

Щербакова: Да, тем более пока есть такая возможность. На зарубежные старты уже сложнее будет выбрать русскоязычную музыку. А сейчас можно пользоваться возможностью, пока она есть.

— В день ритм-танца вы говорили, что будете ещё общаться со специалистами, исполнять программу со словом «сука» или без него. Какой в итоге была обратная связь от судей?

Гончаров: Специалистам очень понравилась наша музыка.

Щербакова: Да, они оценили музыку без слова.

Гончаров: Мы прислушаемся и, скорее всего, будем действовать согласно их рекомендациям. В любом случае у нас ещё есть вариант с заменой этого слова.

— На какое?

Гончаров: «Это любовь». У нас были прекрасные помощники, которые очень старались это сделать, нашли это слово в треке, зачистили от всего лишнего, убрали слово «сука», вставили «это» и сделали переход. Я думаю, мы попробуем и этот вариант.

Щербакова: Мы ещё на своём катке обсудим, покатаемся под два варианта и придём к решению.

Анна Щербакова и Егор Гончаров Фото: РИА Новости

«Есть с кем соревноваться»

— У вас был успешный сезон, вы смогли завоевать бронзу в финале Гран-при России, запомнились и судьям, и болельщикам. А сами какие впечатления испытывали?

Щербакова: Очень приятные! Мы, наверное, впервые выполнили те задачи, которые перед собой ставили. Получился очень неожиданный конец сезона с таким приятным вознаграждением за всю проделанную работу.

Гончаров: Мне кажется, мы до сих пор не успели осознать. Даже когда на прокатах на разминке нас объявляли бронзовыми призёрами финала Гран-при.

Щербакова: Это всё случилось настолько неожиданно, что даже осознания нет. Ну было и было — просто это не конечная цель, мы работаем и стремимся вперёд.

— А какая конечная цель?

Гончаров: У каждого спортсмена, я думаю, она одна — высшая ступень Олимпийских игр.

— Какие цели на этот сезон ставите? Есть ли медальные планы?

Гончаров: Я думаю, что нет. Мы очень хотим показывать работу, хорошо и красиво кататься.

Щербакова: Мы слукавим, если скажем, что вообще не рассчитываем ни на какие достижения в этом сезоне. Но сначала хочется показать работу, которую проделали, донести наши задумки до зрителей, до судей.

Гончаров: А дальше эта работа расставит всё на свои места.

— Что можете сказать о конкуренции в этом сезоне в танцах на льду?

Щербакова: Видно, что никто не стоит на месте, все работают. Явно все хорошо потрудились, придумали новые элементы, креативные задумки для своих программ. У нас много молодых дуэтов — мы тоже среди них

Гончаров: Танцы сейчас в прекрасном состоянии, это было видно и на чемпионате России — все 15 пар классные.

Щербакова: Да, много сильных пар, есть с кем соревноваться. Очень интересно будет в этом сезоне с ребятами конкурировать!

— В этом году маскот вашего сезона — тигр. Почему?

Щербакова: Небольшая предыстория: в прошлом сезоне у нас был енот, и он как бы такой юркий, маленький, хитренький. А тут мы с Егором летом стали обсуждать, кто будет сопровождать нас в этом сезоне, и подумали, что раз в прошлом сезоне был кто-то хитрый и нахальный, то в этом надо взять мощного, дерзкого.

Гончаров: Хотелось какого-то более грациозного существа.

— То есть вы вдвоём в какой-то момент в межсезонье садитесь и обсуждаете это?

Щербакова: Да, это так. Возможно, это звучит как-то по-детски или глупо, но на самом деле всё-таки какие-то ассоциации складываются. Егор очень хотел кого-то мощного, и мы сошлись на тигре.

Гончаров: Во всём есть какой-то свой смысл.

— А вам такая популярность и медийность помогает в спорте или, может быть, давит лишний раз и мешает?

Щербакова: Мне кажется, помогает. Мы очень благодарны нашей группе поддержки: нам это точно помогает в плане узнаваемости пары. В танцах на льду это очень важно: когда пара на слуху, о ней говорят, обсуждают программы. Поэтому я думаю, что нам такое только играет на руку.

Гончаров: Ну и это в целом очень приятно, что ребята нас так сильно поддерживают.

«В тот момент за Петю и Аделю была вся страна»

— Следили за олимпийской квалификацией?

Щербакова: Да, мы следили! Вот, кстати, прокат произвольной программы Пети смотрели вдвоём.

Гончаров: Программу Адели смотрели на тренировке. Проехали сначала свой прокат, потом включили трансляцию. Очень переживали, очень болели!

Щербакова: Я не могу сказать, что на обычных соревнованиях как-то за ребят переживала. Но тут ты как спортсмен чувствуешь, какая на них лежит ответственность.

Гончаров: В тот момент за них была вся страна!

Щербакова: Да, все очень болели, переживали. И были рады, что они показали такой результат и отобрались на Олимпиаду.

— Следили за другими видами?

Щербакова: Я следила за остальными видами, а трансляцию уже не смотрела. Но мы очень рады за ребят, что они отобрались — они большие молодцы

Гончаров: Я смотрел танцы, однако не могу кого-то выделить. Мне просто было интересно посмотреть общую картину.

— А Рид и Амбрулявичюса не можешь выделить?

Гончаров: Они ехали туда в статусе фаворитов, поэтому ничего удивительного в том, что они выиграли. Это сильная пара. Меня больше интересовало просто узнать, какой сейчас уровень за границей.

— Аня, знаю точно, что ты следишь за турнирами на международной арене. Егор, а ты приобщился?

Гончаров: Да, я посмотрел чемпионат мира последний. И стал сильнее следить.

Щербакова: Мы смотрели ещё турнир Masters во Франции.

Гончаров: Да, там выступал Гийом Сизерон. Было очень интересно посмотреть на его возвращение.

Щербакова: В этом сезоне мы будем активнее следить за всеми международными стартами: и за серией Гран-при, и за другими турнирами.

Гончаров: Возможно, это уже наши будущие соперники. Мы на это надеемся.

«На Олимпиаде хотим интригу до последнего»

— Как оцениваете возвращение Сизерона и других спортсменов, которые уже завершали карьеру?

Гончаров: Классно, мы скучали по нему.

Щербакова: На самом деле, нас восхищают такие люди, которым хватает сил, энергии, здоровья: чтобы сначала пройти такой большой путь в спорте, выиграть Олимпиаду, а потом вернуться. Это нелегко! Спорт — это вообще очень сложная вещь в плане здоровья. И нас удивляют те же Чок/Бэйтс, сколько им уже? 36-37?

Гончаров: Да в целом там такой состав был на чемпионате мира — много великовозрастных фигуристов, которые находят в себе силы, мотивацию, чтобы двигаться, ещё раз начинать всё заново.

Щербакова: Даже не мотивацию, а здоровье.

Гончаров: Да, и здоровье в том числе, это удивляет. Но такое уже не в первый раз происходит. Помню, когда-то и Скотт Мойр возвращался. Люди берут паузу, переосмысливают, находят где-то силы.

Щербакова: Поправляют здоровье.

Гончаров: Потом начинают скучать и возвращаются — это круто!

— А если оценивать их программу и форму?

Гончаров: Это лишь начало сезона, первый этап их подготовки. Но в целом — интересные программы, особенно произвольная.

Щербакова: Нам запомнилась дорожка на одной ноге, несколько раз пересмотрели!

Гончаров: Да, очень классно. Ну и механика движения, его пластика — они неповторимые!

Щербакова: Он на самом деле очень талантливый фигурист. К такой пластике нужно стремиться!

— Очень много говорим про Гийома, а что на счёт партнёрши? Не было ощущений, что здесь не хватает Габриэлы [Пападакис]?

Гончаров: Возможно, мы просто привыкли к Габриэле.

Щербакова: Каждому своё.

Гончаров: В этот раз хотелось смотреть на него, он как-то перехватывал внимание, а она соответствовала ему, наверное.

Щербакова: Но в этой паре нас обоих больше цепляет Гийом.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

— А за кого на Олимпиаде будете болеть?

Гончаров: Ну в одиночном понятно, что будем болеть за Петю с Аделей.

Щербакова: В парах будем за Луку Берулаву с Настей Метёлкиной болеть, которые в Перми тренируются. Наш Сергей Сергеевич ставил им короткую программу, поэтому будем болеть, надеяться на хорошие результаты.

Гончаров: А в танцах лично я буду просто наблюдать с интересом. Болеть за танцы на льду!

Щербакова: Хотелось бы интригу. Я буду надеяться на неё, чтобы после ритм-танца не было понятно, кто заберёт золотую медаль: французы, канадцы, американцы или, может, даже итальянцы — всё-таки в Милане Олимпиада будет. Я надеюсь увидеть интригу, чтобы всё решилось в последний момент.

«У Худайбердиевой горят глаза»

— Елизавета Худайбердиева завершила спортивную карьеру и стала тренером в федерации. Расскажите, удалось с ней поработать?

Гончаров: К нам приезжали специалисты из федерации, мы получили от них советы, и в Новогорске – тоже.

Щербакова: Да, от неё тоже получили какие-то замечания, советы.

Гончаров: Она молодой специалист, только вышла — и в этом её ценность.

Щербакова: Свежий взгляд молодого поколения очень полезен, нам очень комфортно с ней работать.

Гончаров: Она всё понимает, всё чувствует,

Щербакова: Лиза недавно сама была в спорте. И я думаю, что всех спортсменов хорошо понимает.

Елизавета Худайбердиева Фото: РИА Новости

— Илья Авербух говорил, что у Лизы очень горящие глаза, рассказывал, что она сама выходит на лёд, что-то показывает, объясняет, подсказывает.

Щербакова: Да, это чувствуется, она заряжает.

Гончаров: Мы чувствуем её энергию, это очень классно.

Щербакова: В глазах огонь!

— Согласитесь с фразой Ильи Авербуха, что однажды она придёт к своей тренерской группе?

Щербакова: Если она этого захочет, то придёт. Всё будет зависеть исключительно от её желания.

Гончаров: Она добьётся успеха в любом случае!