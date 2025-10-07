Американец стыдил Радионову за слабое катание. А она подарила российский подиум на Евро!

В 2016 году Лене пришлось бороться за своё честное имя, ведь Джонни Вейр делал ставку исключительно на Женю Медведеву. Как же он ошибся!

Когда фигуристы проводили сборы и ставили программы в летнее межсезонье, «Чемпионат» задумался о прекрасном. И теперь мы предлагаем нашим читателям вспомнить лучшие прокаты наших спортсменов за последние 10 лет. И пусть не все выступления позволили им стать великими или взять значимую медаль — их выдающееся катание навсегда останется в памяти поклонников как достойное «золотого фонда». Очередным героем рубрики станет фигуристка, которая два года подряд принимала участие в демонстрации силы от российских одиночниц на крупных международных стартах. В 2015-2016 годах Елена Радионова блистала на чемпионатах Европы, и если первый, дебютный турнир прошёл гладко, то второй проходил под эгидой критики звёздного американца, который отдавал предпочтение Евгении Медведевой. Лена с её произвольной программой «Титаник» доказала, что её катание вовсе не слабое и заслуживает медали европейского первенства.

«Титаник» Морозова раскрыл Радионову по-новому

После громкого дебюта многим фигуристам приходится ломать голову над тем, как выдержать груз судейских ожиданий и в их глазах спрогрессировать, а не сделать шаг назад. Причём это касается как технической части, так и артистических навыков. Именно поэтому последующие постановки спортсменов должны быть сильнее, глубже.

Елена Радионова, которая блеснула на дебютном для себя чемпионате Европы — 2015, на следующий год столкнулась с такой же проблемой, которая, однако, была быстро решена благодаря сотрудничеству одному из самых опытных и мастеровитых хореографов того времени. Николай Морозов создал для Лене две удивительные программы, одна из которых — «Титаник» — пожалуй, вошла в золотой фонд отечественного фигурного катания.

В ней спортсменка раскрылась по-новому — её катание стало более мягким и уверенным, а также зрелым. Во многом этому поспособствовало полное погружение фигуристки в процесс постановки. Даже платье, которое заменили накануне старта в Братиславе, придумала сама Радионова, передав свои наработки дизайнеру по костюмам.

Елена Радионова в произвольной программе «Титаник» Фото: РИА Новости

«Фильм «Титаник», наверное, смотрели все. Это очень трогательная трагическая история любви. Мы решили, что возьмём не только музыку, но и песню с вокалом, потому что Селин Дион поёт так пронзительно. Когда я катаю эту программу, то у меня мурашки бегут по коже. Никогда ничего подобного ни в одной программе я не испытывала. Я настолько вживаюсь в образ, что в конце программы сама готова расплакаться.

Первая часть произвольной программы весёлая — «Титаник» отправился в первый рейс, ещё ничто не предвещает беды, пассажиры веселятся, радуются. А вторая часть — трагическая. Катастрофа. В финале — пронзительная песня о любви. Когда я слышу её, даже когда катаюсь, у меня слёзы проступают на глазах. Никогда ещё программы не брали меня так за душу», — рассказывала фигуристка ФФККР.

Вейр критиковал, а Липински восхищалась её катанием

Правда, не всем выбор россиянки показался оптимальным. Например, американская звезда, бронзовый призёр чемпионата мира — 2008 Джонни Вейр раскритиковал Радионову в прямом эфире, непосредственно во время проката произвольной программы на чемпионате Европы:

«Есть кое-что, связанное с её короткой и произвольной программами: использование таких лиричных медленных мелодий показывает её слабость, особенно в сравнении с Евгенией Медведевой», — сказал он, хотя на тот момент Лена выходила в статусе второй сильнейшей на турнире, заняв второе место по итогам короткой программы.

Елена Радионова в произвольной программе «Титаник» Фото: РИА Новости

Несмотря на то что ученица Этери Тутберидзе действительно занимала позицию выше, слова американца были полным неуважением к другой россиянке, имеющей в своём активе серебро прошлого европейского первенства и бронзу — прямо как у Вейра — чемпионата мира.

В ответ Лена показала, как сильно Джонни ошибался, продемонстрировав крепкое катание, не допустив никаких визуальных неточностей. Контент в те годы был попроще: от каскада из тройных лутца и тулупа до обычного двойного акселя. Тем не менее фигуристка всё исполнила чисто, лишь с лёгким налётом дрожи от переизбытка эмоций.

Это тут же уловила олимпийская чемпионка Тара Липински, также комментировавшая соревнования:

«Ранее она испытывала трудности, была слегка нестабильна, но теперь в её прыжках есть сила и решимость. Она вернулась! Её приземления стали намного увереннее», — сказала она, добавив: «Мне нравится её катание, каждый раз на её лице читается страсть. Она катается с душой».

Два полных пьедестала на Евро — заслуга Радионовой

Спор Вейра и Липински продолжился даже после окончания выступления Радионовой.

«Определённо солидная чистая произвольная программа, но, когда ты выходишь против Евгении Медведевой, невероятно сбалансированной фигуристки, которая стала новым лидером сезона из России, ты не можешь показать хоть какую-то слабость, особенно в хореографии, потому что технически они практически равны. Она была неряшлива», — отметил Джонни.

«Она показала борьбу, она не позволит Евгении выиграть слишком просто», — возразила Тара.

Елена Радионова с медалью чемпионата Европы Фото: РИА Новости

«Но судьи уже показали, что, даже если Евгения сделает маленькую ошибку, они будут на её стороне из-за чёткости её катания», — и, к сожалению, он оказался прав — даже падение не позволило Лене заработать больше баллов и выиграть золото. С итоговым результатом в 209,99 балла она забрала серебро.

Но это было огромное достижение, потому что второй год подряд Радионова оставалась второй лучшей на европейских первенствах (в 2015 году она уступила феномену в лице Елизаветы Туктамышевой) и обеспечивала России полные пьедесталы на этих турнирах за счёт своих волевых прокатов.