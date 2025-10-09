Скидки
Все новости
Главная Фигурное катание Статьи

Интервью с российской фигуристкой Ксенией Синицыной: программы, пропуск контрольных прокатов, международные турниры, план на сезон

«Хочу на спокойном вайбе катать программы». Синицына — о новых постановках и цели на сезон
Маргарита Сальникова
Ксения Синицына
Аудио-версия:
Поговорили с российской фигуристкой после победы на чемпионате Москвы.

Ксения Синицына пропустила Всероссийские соревнования «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова». Зато к чемпионату Москвы фигуристка подошла в боевой форме: представила публике свои новые программы и забрала титул чемпионки города. Сразу после победы на турнире Ксения пообщалась с «Чемпионатом» и рассказала о постановках на новый сезон, болезни и пропуске контрольных прокатов, а также о желании показать себя на международных стартах.

«В новых программах я кайфую, наслаждаюсь и дарю своё катание людям»

— Расскажите о новых программах. Кто их поставил?
— Короткую программу мне поставила Вера Анатольевна Арутюнян. Она здесь была, в России, и мы с ней договорились о сотрудничестве. Она пришла ко мне со своей идеей, музыкой, концепцией программы, и у нас пошла вот такая плодотворная работа. В короткой у меня музыка из балета «Сотворение мира». Я катаю вначале такую чертовку, которая соблазняет Еву на грех. Такая кошечка — мягенькая, пластичная, а потом музыка меняется. Это как бы Ева поглотила запретный плод, и начинается появление человека на Земле. Рождается что-то новое, появляются разные части тела, она познаёт этот мир. И вот так я рассказываю историю создания этого мира.

А в произвольной мы работали с Марией Касумовой. У нас музыка из фильма «Танцор диско», разные части. В этой программе мы больше направили наше видение на то, чтобы дарить людям радость. На то добро, о котором рассказывается в фильме. Чтобы люди насытились этими положительными эмоциями и уходили заряженными с катка на позитиве, а потом радовали своих близких этими улыбками, добротой и несли это в мир.

Ксения Синицына

Фото: РИА Новости

— Вам комфортно в таких образах и такой музыке в обеих постановках?
— Да я уже свыклась, очень много делали прокатов. Как бы я сама очень погружаюсь в эти образы. Я всегда люблю подходить так, чтобы я погрузилась в программу и могла её интерпретировать. Поэтому музыку и программу мы уже вкатали.

— А какая из постановок вам нравится больше?
— Не могу выделить какую-то одну, потому что в обеих программах я кайфую, наслаждаюсь и дарю своё катание людям.

— Что самое сложное в этих программах именно как в постановках?
— Уже все сложности позади, сейчас идёт больше отработка каких-то недочётов, нюансов, доведение до идеального состояния, корректировки. А так всё у нас спокойно, всё ровненько. Не знаю даже, нет каких-то сложных ситуаций.

«Надо спокойно и без нервов подходить к дальнейшим соревнованиям»

— Хотела также спросить про ваше платье в произвольной программе. Я так понимаю, оно ещё не готово?
— Да, оно будет готово к первому этапу в Магнитогорске, и там я представлю свою программу уже в полной концепции.

— А кто вам сшил платье для короткой программы?
— У меня, получается, что на произвольную, что на короткую программу сшила платья одна и та же портниха — Дарья Данилова. Мы с этого сезона начали с ней сотрудничество. А работает она с группой Анжелики Крыловой.

— Вы довольны таким сотрудничеством?
— Да, мне очень понравилось, как сшито платье для короткой программы. Мы были в восторге. Спасибо ей огромное за такую работу.

— Насколько активно вы участвуете в создании своих постановок и платьев?
— Ну, конечно же, это процесс, в который вовлекаются все — и тренеры, и хореографы, и дизайнеры, и я. Получается, у нас создаётся общая такая картина, которую мы показываем людям, и всегда это общая работа. Тут нет больше, меньше — мы всегда работаем слаженно и в одном направлении.

— Что можете сказать о своих выступлениях за эти два дня?
— Я очень рада и немного устала, но довольна своей работой.

— А что сказали вам тренеры после соревнования?
— Тренеры всегда довольны, когда спортсмен выполняет свою работу. Они очень всегда переживают. И, конечно же, Мария (Касумова. — Прим. «Чемпионата») была довольна. И похвалила, и сказала, что мы будем работать дальше, только вперёд, только на улучшение.

— Какой опыт вы вынесете из этого старта для следующих соревнований?
— Ну, опыта особо нет. Это был такой базовый старт для меня, чтобы прокатать свою программу, почувствовать соревновательную атмосферу, трибуны, аплодисменты. Всё равно это давит на психику, и хочется более спокойно подходить к соревнованиям, менее волнительно. И поэтому урок только в том, что надо спокойно и без нервов подходить к дальнейшим соревнованиям.

«Хочу напитаться соревновательным опытом и уже на спокойном вайбе катать программы»

— Это ваша первая золотая медаль с января 2024 года, какие у вас впечатления от этого?
— Конечно, победа — это всегда очень радостное событие, и я очень рада. Это награда за мой труд. Но не хочется останавливаться, хочется только работать дальше. Это вдохновляет, окрыляет и не может не радовать.

— Можете рассказать о своих планах на сезон?
— Моя цель — просто кататься в удовольствие себе, зрителям и наслаждаться каждым моментом, каждым тренировочным днём, каждым соревновательным днём. Искать только позитивные моменты.

— Как оцените свою форму?
— Форма достаточно хорошая, уже приличная. Думаю, что к Магнитогорску подойду в ещё лучшей своей форме.

— Помимо Магнитогорска, где ещё вы выступите?
— Ещё на этапе в Москве.

— Я также не могу не спросить вас про флип. На прошлых стартах он не очень хорошо получался. Что за проблема с ним была?
— Честно, не знаю. Потому что, я говорю, что все проблемы в голове. На тренировках всё было хорошо, и вот какой-то сдвиг произошёл, что в голове заскок с этим флипом. Вот, получилось такое недоразумение. Ну, надеюсь, что я учла уроки, и будем работать дальше.

Ксения Синицына

Ксения Синицына

Фото: РИА Новости

— Вы снимались с мемориала Гринькова. Можете рассказать, почему?
— По состоянию здоровья. Я за три дня до мемориала Гринькова заболела, у меня была температура, и пришлось отказаться от этого старта. Хотя очень хотелось выступить, потому что у меня план был, что я посещаю до этапа все турниры, чтобы напитаться соревновательным опытом и уже на спокойном вайбе выходить катать свои программы.

— А сейчас как у вас со здоровьем?
— Со здоровьем всё хорошо, я в полном порядке.

— Также хотела бы поговорить об олимпийском отборе. Следили ли вы за ним?
— Да, конечно, следила. Очень рада за ребят. Респект им. Тут не подобрать слов, потому что они молодцы, они очень талантливые, очень яркие личности и доказали всем, что Россия может всё.

— Другие прокаты вы смотрели?
— Честно, не особо. Я в тот момент как раз-таки уже начала заболевать, и мне было как-то уже не очень хорошо, и поэтому особо не удалось посмотреть.

— Можно ли сказать, что лёд немного оттаял, судя по допуску на олимпийскую квалификацию?
— Честно, я не хочу это комментировать.

«Контрольные прокаты? Не надо было косячить в том сезоне»

— Вы недавно выступали на турнире в Минске. Это, конечно, не полноценная международная арена, но тем не менее. Какие впечатления у вас остались от этого старта?
— Только положительные. Хороший, красивый, чистый город. Очень он понравился. Успели прогуляться по торговому центру. Каток тоже понравился, очень нас добродушно приняли, поэтому хотим на следующий сезон повторить нашу поездку.

— По энергетике чем-то отличается этот старт от российских?
— Нет, все те же добрые, позитивные люди, русскоязычные. Очень нам всё понравилось, очень прошло всё в комфортной обстановке, это интересный опыт был.

— А на полноценную международную арену вы бы хотели поехать? Как думаете, у вас получится это сделать?
— Да, конечно. Ну, я буду кататься, буду тренироваться и надеюсь, что в скором времени, как вы сказали, лёд тронется.

— Не могу не спросить про контрольные прокаты, которые прошли совсем недавно. Вы их смотрели?
— Нет, честно, не смотрела. Смотрела только мальчиков.

— А чьи выступления можете выделить?
— Мальчики все мне очень понравились. Особенно Марк Кондратюк и Пётр Гуменник, конечно же. А так, я не могу кого-то выделить, потому что они все молодцы, все работали. Видна проделанная работа, и я понимаю, как это сложно, и выделить кого-то особо не могу.

— Не было ли у вас грусти из-за того, что не удалось выступить в этом году?
— Нет, я по Москве хорошо тут катаюсь по стартам, у меня есть соревнования. Поэтому… Не надо было косячить в том сезоне, тогда бы всё было бы. Но судьба такая. Нет, не было никакой грусти, соревнования у меня есть, и мне очень комфортно. Вот я выиграла медаль, поэтому всё хорошо — складывается, как должно.

